Россиян предупредили о смертельной опасности выдавливания прыщей

Самостоятельное выдавливание прыща на носу может закончиться смертью из-за абсцесса мозга

28 марта 2023, 06:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Luca Iaconelli

Выдавливание прыщей или самостоятельное удаление фурункула на носу может закончиться летальным исходом, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев.

Медик пояснил, что в зоне носогубного треугольника находятся сосуды, которые напрямую соединяются с сосудами головного мозга. Поэтому инфекция моментально разнесётся по головному мозгу.

"Есть вероятность резкого абсцедирования, заполучения тромбоза пещеристого синуса, а за ним идёт абсцедирование мозга, то есть явление вторичного гнойного менингита", – предупредил Зайцев.

Если фурункул образовался на носу, то его необходимо вскрывать в медицинском кабинете в стерильных условиях, добавил отоларинголог.

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