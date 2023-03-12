Россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за потепления

Одной из основных проблем в период таяния является гололёд

12 марта 2023, 21:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минздрав предупредил россиян о том, что вместе с потеплением у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, особое внимание нужно уделять аккуратности при ходьбе. Из-за гололёда, который возникает в период таяния, повышается риск травмирования.

Также из-за перепадов атмосферного давления необходимо внимательно следить за самочувствием нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует регулярно измерять давление, соблюдать рекомендации врача и принимать только назначенные препараты.