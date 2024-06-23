Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ на 10 процентов
Сильнее всего подорожает газ, а меньше всего – электричество
23 июня 2024, 09:05, ИА Амител
После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10%. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
По ее словам, расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения, и их повышение особенно чувствительно для малоимущих.
С точки зрения ресурсоснабжающих организаций без повышения тарифов не обойтись, так как за полтора года при существующей инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать, а при текущем уровне износа фондов повышение тарифов необходимо для предотвращения снижения инвестиций в ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры.
Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов: сильнее всего подорожает газ, а меньше всего – электроэнергия при одноставочном тарифе.
В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4-5%, заключила Казанцева.
09:30:34 23-06-2024
Когда в крае зарплаты подтянутся хотя бы к соседним регионам? Как купить квартиру с такими зарплатами, как снимать жилье? Как достойно жить на такую зарплату: лечиться, растить детей, отдыхать?КАК???
09:38:09 23-06-2024
Ой! А я знал!!!
10:28:02 23-06-2024
А мы так рады пипец
11:46:01 23-06-2024
Ну и цены за ростом на энергоносители все сразу подтянуться, производитель вложит в цену, монополисты фундамент инфляции в стране.
11:51:43 23-06-2024
Я муниципальный служащий районной администрации не знаю как выживать, в прошлом году увеличил коммуналку на 10 процентов, а и так мизерную зарплату проиндексировали только на 3 процента и сейчас коммуналка плюс 10, не говоря про все остальное, а нам проиндексирует с октября зарплату только на 4,5 процента. Уже подметальщики у фермеров получают зарплаты больше. ОМСУ в скором времени ждёт крах, уже сейчас там работать практически некому, а кто остался задумываются уходить.
12:35:49 23-06-2024
Обращаюсь к Томенко (11:51:43 23-06-2024) Я муниципальный служащий районной администрации не знаю как ... Да знаем, что будет. Толковых работников заменят бестолковыми, но согласными на мизерную зарплату. Есть персонажи, дуб дубом, но родители их содержат. Вот такие детки и становятся новыми чиновниками. А так, конечно, у специалистов, которые ведут работу администрации, зарплата ниже дворничьей. Более- менее получает только начальство.
18:33:49 23-06-2024
Гость (12:35:49 23-06-2024) Да знаем, что будет. Толковых работников заменят бестолковы... сегодня увидел в ярче пацана на кассе. Ну сколько он там зарабатывает? 40? когда заводы 80 готовы предложить
15:50:03 23-06-2024
17,7 тыс. это в день?
19:56:20 23-06-2024
Хрюша и Степашка (15:50:03 23-06-2024) 17,7 тыс. это в день?... Да в день, но раз в месяц.
07:40:00 24-06-2024
Уже знаем результат "радостных" сообщений, что сегодня поднимем по максимуму в два раза, но в "следующем году" повышения не будет.А через год опять чуть ли не два раза повышение тарифов ЖКХ.Так было в начале 20-хУже надоело чиновников от ЖКХ слушать.И злость берет.А у нас в АК вообще чуть ли не на 14 % собираются поднять.И это в регионе, где одна из минимальных зарплат по стране.