Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ на 10 процентов

Сильнее всего подорожает газ, а меньше всего – электричество

23 июня 2024, 09:05, ИА Амител

Электричество / Фото: pxhere.com/ru/photo/73877

После полуторагодового перерыва тарифы на услуги ЖКХ вырастут примерно на 10%. Насколько это необходимо и своевременно, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

По ее словам, расходы на ЖКУ составляют значительную долю в общей сумме потребительских расходов населения, и их повышение особенно чувствительно для малоимущих.

С точки зрения ресурсоснабжающих организаций без повышения тарифов не обойтись, так как за полтора года при существующей инфляции услуги ЖКХ тоже должны были подорожать, а при текущем уровне износа фондов повышение тарифов необходимо для предотвращения снижения инвестиций в ремонт и строительство коммунальной инфраструктуры.

Повышение тарифов будет неравномерным по регионам и видам ресурсов: сильнее всего подорожает газ, а меньше всего – электроэнергия при одноставочном тарифе.

В последующие годы рост тарифов ЖКХ не должен превышать 4-5%, заключила Казанцева.