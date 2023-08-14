Коронавирус может вернуться в нашу жизнь вместе с эпидподъемом по ОРВИ, считает Валерий Шевченко

14 августа 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Исключать вероятность возвращения коронавируса осенью 2023 года нельзя. Так считает главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, сейчас поводов для тревоги нет, несмотря на сообщения из Европы о новом заразном штамме.

Тем не менее, сентябрь – традиционное время подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Специалисты допускают, что к ним может добавиться и COVID-19.

О том, почему о ковиде все еще говорят, несмотря на официальное окончание пандемии, Шевченко рассказал amic.ru.

Традиционный подъем

В том, что осенью эпидобстановка в Алтайском крае ухудшится, нет никаких сомнений. Но сейчас основные опасения медиков связаны с ОРВИ и гриппом, объяснил Валерий Шевченко.

"По ОРВИ это традиционная история. В сентябре дети возвращаются в школы и детсады. Уже во второй половине месяца у нас начинается подъем заболеваемости", – рассказывает инфекционист.Тем не менее коронавирус медики тоже не исключают из списка потенциальных угроз. По словам Шевченко, вероятность, что COVID-19 тоже начнет набирать обороты осенью, есть. Вирус по-прежнему циркулирует: люди заражаются коронавирусом, пусть и в единичных случаях.

Возможен даже вариант, что эпидподъем по ковиду будет происходить одновременно с эпидподъемом по ОРВИ.

Кстати, с момента прихода ковида на Алтай не было еще ни одного сентября, в котором не было бы ухудшения эпидобстановки по ковиду.Впрочем, конкретных прогнозов в медицинском сообществе нет. Соответственно, нет и предположений, какого размаха может достигнуть новая волна, если она будет.

Пока специалисты не видят никаких тревожных признаков новой волны, подытожил Шевченко. Но и бдительности медицинское сообщество не теряет.

Пандемия закончилась, ковид – нет

Не надо удивляться тому, что ВОЗ объявила об окончании пандемии, а теперь предупреждает о распространении нового штамма, считает инфекционист.

"Пандемического характера распространения коронавирусной инфекции больше нет, это правда. Но если пандемия закончилась, это вовсе не значит, что ковид закончился. Коронавирус еще долго будет рядом с нами. Мы уже пережили тот "хвост", который долго тянулся после последнего подъема заболеваемости. Тем не менее единичные случаи заражения до сих пор есть", – рассказывает Валерий Шевченко.Он также подчеркнул, что штамм Эрис, о котором сейчас пишут СМИ, – это подвид уже известного нам "омикрона". По последним данным, в подавляющем большинстве случаев он протекает в легкой форме.

"Никакой информации о том, что вирус мутировал в сторону большей болезнетворности, сейчас я не вижу", – уточнил специалист.

Историческая отметка

Если в сентябре действительно произойдет подъем заболеваемости по коронавирусу, это будет еще одним доказательством того, что инфекция приобрела сезонный характер, отмечает Валерий Шевченко.

"Можно сказать, что в сентябре будет историческая отметка. Если ковид, как это случается с ОРВИ, вновь себя проявит, уже можно будет говорить о сезонности. Поэтому ученые продолжают с интересом наблюдать, как поведет себя инфекция", – объяснил врач.Шевченко также подчеркнул, что система здравоохранения полностью готова к любому развитию событий осенью 2023 года. Механизмы и инфраструктуру, которую создавали в течение трех лет пандемии, медики готовы развернуть и начать использовать в кратчайшее время.

По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в течение недели с 31 июля по 6 августа в Алтайском крае заразился 61 человек. Госпитализация потребовалась шести пациентам. Случаев смерти от COVID-19 за этот период не зафиксировано.