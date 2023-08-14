"Историческая отметка". Инфекционист о том, ждать ли новой волны ковида в сентябре
Коронавирус может вернуться в нашу жизнь вместе с эпидподъемом по ОРВИ, считает Валерий Шевченко
14 августа 2023, 06:25, ИА Амител
Исключать вероятность возвращения коронавируса осенью 2023 года нельзя. Так считает главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. По его словам, сейчас поводов для тревоги нет, несмотря на сообщения из Европы о новом заразном штамме.
Тем не менее, сентябрь – традиционное время подъема заболеваемости респираторными инфекциями. Специалисты допускают, что к ним может добавиться и COVID-19.
О том, почему о ковиде все еще говорят, несмотря на официальное окончание пандемии, Шевченко рассказал amic.ru.
Традиционный подъем
В том, что осенью эпидобстановка в Алтайском крае ухудшится, нет никаких сомнений. Но сейчас основные опасения медиков связаны с ОРВИ и гриппом, объяснил Валерий Шевченко.
"По ОРВИ это традиционная история. В сентябре дети возвращаются в школы и детсады. Уже во второй половине месяца у нас начинается подъем заболеваемости", – рассказывает инфекционист.Тем не менее коронавирус медики тоже не исключают из списка потенциальных угроз. По словам Шевченко, вероятность, что COVID-19 тоже начнет набирать обороты осенью, есть. Вирус по-прежнему циркулирует: люди заражаются коронавирусом, пусть и в единичных случаях.
Возможен даже вариант, что эпидподъем по ковиду будет происходить одновременно с эпидподъемом по ОРВИ.
Кстати, с момента прихода ковида на Алтай не было еще ни одного сентября, в котором не было бы ухудшения эпидобстановки по ковиду.Впрочем, конкретных прогнозов в медицинском сообществе нет. Соответственно, нет и предположений, какого размаха может достигнуть новая волна, если она будет.
Пока специалисты не видят никаких тревожных признаков новой волны, подытожил Шевченко. Но и бдительности медицинское сообщество не теряет.
Пандемия закончилась, ковид – нет
Не надо удивляться тому, что ВОЗ объявила об окончании пандемии, а теперь предупреждает о распространении нового штамма, считает инфекционист.
"Пандемического характера распространения коронавирусной инфекции больше нет, это правда. Но если пандемия закончилась, это вовсе не значит, что ковид закончился. Коронавирус еще долго будет рядом с нами. Мы уже пережили тот "хвост", который долго тянулся после последнего подъема заболеваемости. Тем не менее единичные случаи заражения до сих пор есть", – рассказывает Валерий Шевченко.Он также подчеркнул, что штамм Эрис, о котором сейчас пишут СМИ, – это подвид уже известного нам "омикрона". По последним данным, в подавляющем большинстве случаев он протекает в легкой форме.
"Никакой информации о том, что вирус мутировал в сторону большей болезнетворности, сейчас я не вижу", – уточнил специалист.
Историческая отметка
Если в сентябре действительно произойдет подъем заболеваемости по коронавирусу, это будет еще одним доказательством того, что инфекция приобрела сезонный характер, отмечает Валерий Шевченко.
"Можно сказать, что в сентябре будет историческая отметка. Если ковид, как это случается с ОРВИ, вновь себя проявит, уже можно будет говорить о сезонности. Поэтому ученые продолжают с интересом наблюдать, как поведет себя инфекция", – объяснил врач.Шевченко также подчеркнул, что система здравоохранения полностью готова к любому развитию событий осенью 2023 года. Механизмы и инфраструктуру, которую создавали в течение трех лет пандемии, медики готовы развернуть и начать использовать в кратчайшее время.
По данным портала "Стопкоронавирус.рф", в течение недели с 31 июля по 6 августа в Алтайском крае заразился 61 человек. Госпитализация потребовалась шести пациентам. Случаев смерти от COVID-19 за этот период не зафиксировано.
07:22:50 14-08-2023
Давно понятно и доказано китайцами, что высотные элитарные стекловатники с их жуткой концентрацией элитаров являются инкубаторами всякого рода перекрёстных вирусно-бактериальных и грибковых инфекций. Поэтому всякого рода эпидемии - наше неизбежное всё!
10:12:46 14-08-2023
Гость (07:22:50 14-08-2023) Давно понятно и доказано китайцами, что высотные элитарные с... Голову тебе лечить надо!
10:32:03 14-08-2023
Гость (07:22:50 14-08-2023) Давно понятно и доказано китайцами, что высотные элитарные с... Кто-нибудь из родственников этого пейсателя - сдайте его уже врачам на опыты.
10:37:57 14-08-2023
Гость (10:32:03 14-08-2023) Кто-нибудь из родственников этого пейсателя - сдайте его уже... Человек явно опасен. Такая маниакальная одержимость этими человейниками. Кажется, что дай ему волю, он их все повзрывает. Лечить надо. А то вдруг?
11:40:45 14-08-2023
Жуткая правда в том, что жертвам ЕГЭ всё предстоит узнать и испытать на себе.
12:00:36 14-08-2023
Гость (11:40:45 14-08-2023) Жуткая правда в том, что жертвам ЕГЭ всё предстоит узнать и ... С другого акка зашёл? Смышлённый пенс) Ну да, ты ведь суперпрограммист, работающий на импортных фирмачей из Барнаула) Кодер, что называется, от Бога)))) Какая же ты смешная, петрушка)
12:09:41 14-08-2023
Гость (12:00:36 14-08-2023) С другого акка зашёл? Смышлённый пенс) Ну да, ты ведь суперп... Какой у вас, однако, сугубо психопатический поток навязчиво-маниакальных измышлений, которые вы шизо-параноидально приписываете другим.
12:49:44 14-08-2023
Гость (12:09:41 14-08-2023) Какой у вас, однако, сугубо психопатический поток навязчиво-... Шизо-параноидально?))))) Слушай, а чем тебя вообще лечили, что ты таким стал?))