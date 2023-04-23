Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за шашлыки

Готовить мясо на огне можно только в специально отведённых для этого местах

23 апреля 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За приготовление шашлыка можно получить штраф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей МЧС.

В ведомстве напомнили, что жарить мясо на огне можно только в специально отведённых для этого местах, иначе есть риск заполучить проблемы с законом.

Для физических лиц за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, должностные лица заплатят за это от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.