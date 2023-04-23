Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за шашлыки
Готовить мясо на огне можно только в специально отведённых для этого местах
23 апреля 2023, 10:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
За приготовление шашлыка можно получить штраф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей МЧС.
В ведомстве напомнили, что жарить мясо на огне можно только в специально отведённых для этого местах, иначе есть риск заполучить проблемы с законом.
Для физических лиц за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, должностные лица заплатят за это от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.
12:16:04 23-04-2023
Так и озвучьте специальные места, или это тайна?
12:40:12 23-04-2023
Карту мест для приготовления шашлыка где взять? Лайфхак печатаете табличку -"Место для костра и шашлыков. Администрация." Возите с собой и втыкайте по необходимости.
14:37:13 23-04-2023
Где список, карта, схема, утвержденный перечень мест для шашлыка?
15:47:08 23-04-2023
и еще неплохо бы знать прогноз погоды, собираясь на шашлыки. если на улице ветрено, то может случится большая беда.
07:22:14 24-04-2023
Элен без ребят (15:47:08 23-04-2023) и еще неплохо бы знать прогноз погоды, собираясь на шашлыки.... Когда на улице настолько ветрено, что от шашлыка может случиться большая беда, в обязанности уполномоченных органов входит принятие специальных правовых актов, устанавливающих определенные ограничение прав граждан. Называется особый противопожарный режим
07:16:54 24-04-2023
в специально отведённых для этого местах --- надо разрешение получать?
09:00:06 24-04-2023
Сколько можно издеваться над людьми? В московских парках оборудованы специальные площадки, куда могут прийти горожане с мангалом и запечь шашлыки. Почему в Барнауле никак не сподобятся устроить в наших парках подобное? Ну хотя бы маленькие асфальтированные участки, окруженные металлическим заборчиком, чтобы ветер не перенёс огонь.
09:11:25 24-04-2023
Барнаульский гость (09:00:06 24-04-2023) Сколько можно издеваться над людьми? В московских парках обо... место, где из центрального к Барнаулке выход и с другой стороны, там вдоль берега можно облагородить и сдавать эти места спокойно, единственное, что у нас люди не могут себя держать в руках - пьют, матерятся, а в парках и около - это неприемлемо
09:34:53 24-04-2023
место, где из центрального к Барнаулке выход --------------Сидели мы у речки, у вонючки, сидели мы на левом берегу........