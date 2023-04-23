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Россиян предупредили о штрафах до 15 тысяч рублей за шашлыки

Готовить мясо на огне можно только в специально отведённых для этого местах

23 апреля 2023, 10:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За приготовление шашлыка можно получить штраф. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителей МЧС.

В ведомстве напомнили, что жарить мясо на огне можно только в специально отведённых для этого местах, иначе есть риск заполучить проблемы с законом.

Для физических лиц за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, должностные лица заплатят за это от 20 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 300 до 400 тысяч рублей.

штрафы

Комментарии 9

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Гость

12:16:04 23-04-2023

Так и озвучьте специальные места, или это тайна?

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Олег

12:40:12 23-04-2023

Карту мест для приготовления шашлыка где взять? Лайфхак печатаете табличку -"Место для костра и шашлыков. Администрация." Возите с собой и втыкайте по необходимости.

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Олег

14:37:13 23-04-2023

Где список, карта, схема, утвержденный перечень мест для шашлыка?

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Элен без ребят

15:47:08 23-04-2023

и еще неплохо бы знать прогноз погоды, собираясь на шашлыки. если на улице ветрено, то может случится большая беда.

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Гость

07:22:14 24-04-2023

Элен без ребят (15:47:08 23-04-2023) и еще неплохо бы знать прогноз погоды, собираясь на шашлыки.... Когда на улице настолько ветрено, что от шашлыка может случиться большая беда, в обязанности уполномоченных органов входит принятие специальных правовых актов, устанавливающих определенные ограничение прав граждан. Называется особый противопожарный режим

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Гость

07:16:54 24-04-2023

в специально отведённых для этого местах --- надо разрешение получать?

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Барнаульский гость

09:00:06 24-04-2023

Сколько можно издеваться над людьми? В московских парках оборудованы специальные площадки, куда могут прийти горожане с мангалом и запечь шашлыки. Почему в Барнауле никак не сподобятся устроить в наших парках подобное? Ну хотя бы маленькие асфальтированные участки, окруженные металлическим заборчиком, чтобы ветер не перенёс огонь.

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Гость

09:11:25 24-04-2023

Барнаульский гость (09:00:06 24-04-2023) Сколько можно издеваться над людьми? В московских парках обо... место, где из центрального к Барнаулке выход и с другой стороны, там вдоль берега можно облагородить и сдавать эти места спокойно, единственное, что у нас люди не могут себя держать в руках - пьют, матерятся, а в парках и около - это неприемлемо

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Гость

09:34:53 24-04-2023

место, где из центрального к Барнаулке выход --------------Сидели мы у речки, у вонючки, сидели мы на левом берегу........

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