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В России захотели запретить продажу алкоголя до 21 года

Над инициативой работают в Общественной палате

22 апреля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Запретить продажу крепкого алкоголя (от 16,5°) людям младше 21 года предлагают в Общественной палате, сообщают "Известия".

Такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда в ближайшее время подготовят и направят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

По словам председателя комиссии Сергея Рыбальченко, инициативу можно связать с законопроектом о повышении призывного возраста до 21 года. "Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно", – подчеркнул он.

Также члены ОП хотят запретить продажу крепких спиртных напитков по праздникам – в частности, 1 июня и 1 сентября.

 В алкогольной отрасли уже допустили, что такие меры уведут алкорынок в нелегальную зону.

Комментарии 11

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Гость

16:23:52 22-04-2023

Рыбальченко, хохлушка ?

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РеZидент

16:37:44 22-04-2023

А сигареты и табак вообще ликвидировать и прировнять к тяжолым наркотикам...

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Гость

16:43:06 22-04-2023

инициативу можно связать с законопроектом о повышении призывного возраста до 21 года...__________ Согласно логике трибунных-говорилок, кто откосил от армии, тот не должен бухать и те кто по возрасту сняты с воинского учёта тоже отбухались.

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Олег

16:44:58 22-04-2023

Хорошая идея - придет боец с СВО, а ему в ларьке - молоко на губах не обсохло, топай отсюда.. Давно пора запретить алкоголь , а то революция иначе не начнется.

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Гость

17:52:09 22-04-2023

После 35 лет тоже запретить, вредно, здоровье уже не то.

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Гость

17:58:12 22-04-2023

можно усовершенствовать - не продавать алкашку не служившим и не рожавшим, запретить им занимать посты в гос. сегменте

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Олег

21:32:58 22-04-2023

Закуску дешевле сделайте и она превратится в еду. Вытесняйте одни продукты другими.

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Элен без ребят

21:54:17 22-04-2023

а сейчас разве можно продавать?

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Гость

23:52:00 22-04-2023

Надо раз и навсегда установить что несовершеннолетний это человек до 21 года

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Гость

23:58:48 22-04-2023

На душе тоскливо * Грустно оттого * Нет в продаже водки * До двадцатьодного

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Гость

06:32:34 23-04-2023

А кой тебе годик?Двадцать первый миновал?

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