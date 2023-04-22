В России захотели запретить продажу алкоголя до 21 года
Над инициативой работают в Общественной палате
22 апреля 2023, 16:10, ИА Амител
Запретить продажу крепкого алкоголя (от 16,5°) людям младше 21 года предлагают в Общественной палате, сообщают "Известия".
Такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда в ближайшее время подготовят и направят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
По словам председателя комиссии Сергея Рыбальченко, инициативу можно связать с законопроектом о повышении призывного возраста до 21 года. "Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно", – подчеркнул он.
Также члены ОП хотят запретить продажу крепких спиртных напитков по праздникам – в частности, 1 июня и 1 сентября.
В алкогольной отрасли уже допустили, что такие меры уведут алкорынок в нелегальную зону.
16:23:52 22-04-2023
Рыбальченко, хохлушка ?
16:37:44 22-04-2023
А сигареты и табак вообще ликвидировать и прировнять к тяжолым наркотикам...
16:43:06 22-04-2023
инициативу можно связать с законопроектом о повышении призывного возраста до 21 года...__________ Согласно логике трибунных-говорилок, кто откосил от армии, тот не должен бухать и те кто по возрасту сняты с воинского учёта тоже отбухались.
16:44:58 22-04-2023
Хорошая идея - придет боец с СВО, а ему в ларьке - молоко на губах не обсохло, топай отсюда.. Давно пора запретить алкоголь , а то революция иначе не начнется.
17:52:09 22-04-2023
После 35 лет тоже запретить, вредно, здоровье уже не то.
17:58:12 22-04-2023
можно усовершенствовать - не продавать алкашку не служившим и не рожавшим, запретить им занимать посты в гос. сегменте
21:32:58 22-04-2023
Закуску дешевле сделайте и она превратится в еду. Вытесняйте одни продукты другими.
21:54:17 22-04-2023
а сейчас разве можно продавать?
23:52:00 22-04-2023
Надо раз и навсегда установить что несовершеннолетний это человек до 21 года
23:58:48 22-04-2023
На душе тоскливо * Грустно оттого * Нет в продаже водки * До двадцатьодного
06:32:34 23-04-2023
А кой тебе годик?Двадцать первый миновал?