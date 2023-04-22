В России захотели запретить продажу алкоголя до 21 года

Над инициативой работают в Общественной палате

22 апреля 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Запретить продажу крепкого алкоголя (от 16,5°) людям младше 21 года предлагают в Общественной палате, сообщают "Известия".

Такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда в ближайшее время подготовят и направят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

По словам председателя комиссии Сергея Рыбальченко, инициативу можно связать с законопроектом о повышении призывного возраста до 21 года. "Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно", – подчеркнул он.

Также члены ОП хотят запретить продажу крепких спиртных напитков по праздникам – в частности, 1 июня и 1 сентября.

В алкогольной отрасли уже допустили, что такие меры уведут алкорынок в нелегальную зону.