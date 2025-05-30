Россиян предупредили о штрафе за загар топлес
Не стоит также загорать у школ и храмов
30 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: Jesse Schoff / unsplash.com
Загар в излишне откровенном виде может обернуться штрафом, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
По его словам, загорать в купальнике в парке можно, но если это делать топлес или обнаженным, то за такое привлекают к ответственности по статье о мелком хулиганстве, которая предусматривает до 1000 рублей штрафа.
Кроме того, не стоит загорать и одновременно распивать алкоголь или материться. За спиртное могут оштрафовать от 500 до 1500 рублей, за нецензурную брань грозит от 500 до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.
Также юрист посоветовал не загорать у школ, детских учреждений и храмов.
13:03:44 30-05-2025
Т.е. без штанов можно...
13:28:26 30-05-2025
Дюша (13:03:44 30-05-2025) Т.е. без штанов можно...... Дюша, ты какая то не понятная. Тут главное, у церквей не загорать, чтобы попов не соблазнять на не потребное.
17:04:34 30-05-2025
Гость (13:28:26 30-05-2025) Дюша, ты какая то не понятная. Тут главное, у церквей не заг... Дюша - уменьшительное от Андрей...
13:33:44 30-05-2025
Дюша (13:03:44 30-05-2025) Т.е. без штанов можно...... Можно, но если у вас отсутствуют первичные половые признаки.
13:34:53 30-05-2025
Дюша (13:03:44 30-05-2025) Т.е. без штанов можно...... за 1000 руб можно . написали полный преискурант. Можно даже выпить без штанов и матернуться. Но должны быть деньги с собой где то ( с учетом того что вы уже без штанов)
13:22:00 30-05-2025
"Россиян предупредили о штрафе за загар топлес"
То есть мужикам тоже топлес нельзя?
14:55:47 30-05-2025
гость (13:22:00 30-05-2025) "Россиян предупредили о штрафе за загар топлес"То ес... только им и нельзя.. россиянок не предупреждали
13:23:35 30-05-2025
Всегда мечтал загорать у храма
13:33:05 30-05-2025
не без штанов, а без трусов, ну и у многих трусы это три веревочки
13:43:02 30-05-2025
Гость (13:33:05 30-05-2025) не без штанов, а без трусов, ну и у многих трусы это три вер... Гость, ну уже ты полез в глубину.
14:02:50 30-05-2025
Девчонки, я за Вас 1000 руб. заплачу! Загорайте топлесс!
14:17:38 30-05-2025
За демонстрацию безобразных тел штраф вполне оправдан.
14:19:02 30-05-2025
А ещё что-то бесплатно можно?
14:35:43 30-05-2025
Кхм... (14:19:02 30-05-2025) А ещё что-то бесплатно можно?... но только с женой. по паспорту
19:45:29 30-05-2025
Кхм... (14:19:02 30-05-2025) А ещё что-то бесплатно можно?... помолится
14:44:10 30-05-2025
что вам нужнее рождаемость или лифчики?... определитесь уже
14:57:18 30-05-2025
Возле храмов нельзя потому что попы сиськи не любят?
16:18:50 30-05-2025
Нужно кормящих мамочек на 2 тысячи штрафовать, если ребенка кормят не через лифчик, а открытой грудью. Это же надо, такую срамоту ребенку в лицо толкать! Какой абсурд! Лишь бы церкви угодить?
17:11:50 30-05-2025
Кто-нибудь уже отделите церковь от государства.
Мне вот поповское мнение и даром не надо.
Не хотят смотреть на сиськи - пусть строят храмы в пустыне.
21:28:56 30-05-2025
На своей даче я могу ходить как угодно и в чем угодно а кому стыдно не подглядывайте и не будет стыдно.