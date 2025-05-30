"Россиян предупредили о штрафе за загар топлес"

Не стоит также загорать у школ и храмов

30 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Jesse Schoff / unsplash.com

Загар в излишне откровенном виде может обернуться штрафом, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, загорать в купальнике в парке можно, но если это делать топлес или обнаженным, то за такое привлекают к ответственности по статье о мелком хулиганстве, которая предусматривает до 1000 рублей штрафа.

Кроме того, не стоит загорать и одновременно распивать алкоголь или материться. За спиртное могут оштрафовать от 500 до 1500 рублей, за нецензурную брань грозит от 500 до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Также юрист посоветовал не загорать у школ, детских учреждений и храмов.