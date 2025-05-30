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Россиян предупредили о штрафе за загар топлес

Не стоит также загорать у школ и храмов

30 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: Jesse Schoff / unsplash.com
Фото: Jesse Schoff / unsplash.com

Загар в излишне откровенном виде может обернуться штрафом, сообщил агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, загорать в купальнике в парке можно, но если это делать топлес или обнаженным, то за такое привлекают к ответственности по статье о мелком хулиганстве, которая предусматривает до 1000 рублей штрафа.

Кроме того, не стоит загорать и одновременно распивать алкоголь или материться. За спиртное могут оштрафовать от 500 до 1500 рублей, за нецензурную брань грозит от 500 до 1000 рублей штрафа или до 15 суток ареста.

Также юрист посоветовал не загорать у школ, детских учреждений и храмов.

штрафы отдых и развлечения

Комментарии 20

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Дюша

13:03:44 30-05-2025

Т.е. без штанов можно...

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Гость

13:28:26 30-05-2025

Дюша (13:03:44 30-05-2025) Т.е. без штанов можно...... Дюша, ты какая то не понятная. Тут главное, у церквей не загорать, чтобы попов не соблазнять на не потребное.

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Дюша

17:04:34 30-05-2025

Гость (13:28:26 30-05-2025) Дюша, ты какая то не понятная. Тут главное, у церквей не заг... Дюша - уменьшительное от Андрей...

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Гость

13:33:44 30-05-2025

Дюша (13:03:44 30-05-2025) Т.е. без штанов можно...... Можно, но если у вас отсутствуют первичные половые признаки.

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гость

13:34:53 30-05-2025

Дюша (13:03:44 30-05-2025) Т.е. без штанов можно...... за 1000 руб можно . написали полный преискурант. Можно даже выпить без штанов и матернуться. Но должны быть деньги с собой где то ( с учетом того что вы уже без штанов)

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гость

13:22:00 30-05-2025

"Россиян предупредили о штрафе за загар топлес"

То есть мужикам тоже топлес нельзя?

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Гость

14:55:47 30-05-2025

гость (13:22:00 30-05-2025) "Россиян предупредили о штрафе за загар топлес"То ес... только им и нельзя.. россиянок не предупреждали

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Иван

13:23:35 30-05-2025

Всегда мечтал загорать у храма

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Гость

13:33:05 30-05-2025

не без штанов, а без трусов, ну и у многих трусы это три веревочки

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Гость

13:43:02 30-05-2025

Гость (13:33:05 30-05-2025) не без штанов, а без трусов, ну и у многих трусы это три вер... Гость, ну уже ты полез в глубину.

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Гость

14:02:50 30-05-2025

Девчонки, я за Вас 1000 руб. заплачу! Загорайте топлесс!

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Гость

14:17:38 30-05-2025

За демонстрацию безобразных тел штраф вполне оправдан.

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Кхм...

14:19:02 30-05-2025

А ещё что-то бесплатно можно?

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Musik

14:35:43 30-05-2025

Кхм... (14:19:02 30-05-2025) А ещё что-то бесплатно можно?... но только с женой. по паспорту

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Гость

19:45:29 30-05-2025

Кхм... (14:19:02 30-05-2025) А ещё что-то бесплатно можно?... помолится

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Гость

14:44:10 30-05-2025

что вам нужнее рождаемость или лифчики?... определитесь уже

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-

14:57:18 30-05-2025

Возле храмов нельзя потому что попы сиськи не любят?

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Гость

16:18:50 30-05-2025

Нужно кормящих мамочек на 2 тысячи штрафовать, если ребенка кормят не через лифчик, а открытой грудью. Это же надо, такую срамоту ребенку в лицо толкать! Какой абсурд! Лишь бы церкви угодить?

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4

17:11:50 30-05-2025

Кто-нибудь уже отделите церковь от государства.
Мне вот поповское мнение и даром не надо.
Не хотят смотреть на сиськи - пусть строят храмы в пустыне.

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Гость

21:28:56 30-05-2025

На своей даче я могу ходить как угодно и в чем угодно а кому стыдно не подглядывайте и не будет стыдно.

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