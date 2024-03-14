Россиян предупредили о скачках цен на мясо птицы из-за двух приближающихся "сезонов"
По сравнению с прошлым годом филе уже подорожало на 15-20%
14 марта 2024, 12:07, ИА Амител
В России с 18 марта можно ожидать снижения цены на мясо индейки из-за наступления Великого поста, а с 28 апреля, когда наступает шашлычный сезон, индейка может подорожать, пишет "Парламентская газета".
Директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов отметил, что это мясо – главный конкурент курицы и также испытывает сезонные колебания цен.
"У нас всегда во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет, потому что она активно используется для барбекю и шашлыков. А на Великий пост потребление мяса, наоборот, снижается", – подчеркнул Вельматов.
Ожидаемая корректировка стоимости мяса индейки может составить 5-10%.
Вельматов заверил, что резких колебаний цен на индейку не предвидится, так как Россия полностью обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами. Впрочем, по сравнению с прошлым годом филе птицы уже подорожало на 15-20%.
"Но что такое 15-20%? Это как раз рост издержек: подорожали корма, подсолнечное масло, соя, упаковка, электроэнергия, мы подняли на 20-25% заработную плату", – пояснил эксперт.
12:20:27 14-03-2024
хотелось бы предупреждения о скачке вверх зарплаты или о прыжке вниз основных расходов, но нет.
12:40:18 14-03-2024
Так пенсионерам просто не выжить. Хотите верьте,хотите нет.
13:36:22 14-03-2024
Вообще по барабану. Мы отучили себя от мяса и прекрасно питаемся полезной пищей - только плюсы от этого. Пусть хоть в десять раз подорожает!
13:59:29 14-03-2024
Гость (13:36:22 14-03-2024) Вообще по барабану. Мы отучили себя от мяса и прекрасно пита... а зачем? кроме проблем со здоровьем и повыпендриваться ничего это не даст.
14:43:19 14-03-2024
Гость (13:36:22 14-03-2024) Вообще по барабану. Мы отучили себя от мяса и прекрасно пита... Большого ума человек, сразу видно. А можешь вообще не есть?
15:40:32 14-03-2024
Гость (13:36:22 14-03-2024) Мы отучили себя от мяса и прекрасно питаемся полезной пищей ... Зря вы так. При вегетарианском питании страдает интеллект.
14:12:15 14-03-2024
Куда "птице" расти?????????????????? Ценники и так зашкалены для пенсионера среднестатистического и бюджетника!!! Что за вакханалия?! И это перед выборами???
16:07:45 14-03-2024
Эх кто бы мне ЗП на 20-25% поднял