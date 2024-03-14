Россиян предупредили о скачках цен на мясо птицы из-за двух приближающихся "сезонов"

По сравнению с прошлым годом филе уже подорожало на 15-20%

14 марта 2024, 12:07, ИА Амител

Мясо индейки / Фото: unsplash.com

В России с 18 марта можно ожидать снижения цены на мясо индейки из-за наступления Великого поста, а с 28 апреля, когда наступает шашлычный сезон, индейка может подорожать, пишет "Парламентская газета".

Директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов отметил, что это мясо – главный конкурент курицы и также испытывает сезонные колебания цен.

"У нас всегда во время шашлычного сезона потребление мяса индейки растет, потому что она активно используется для барбекю и шашлыков. А на Великий пост потребление мяса, наоборот, снижается", – подчеркнул Вельматов.

Ожидаемая корректировка стоимости мяса индейки может составить 5-10%.

Вельматов заверил, что резких колебаний цен на индейку не предвидится, так как Россия полностью обеспечивает себя кормами, оборудованием и ветеринарными препаратами. Впрочем, по сравнению с прошлым годом филе птицы уже подорожало на 15-20%.