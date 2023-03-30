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Россиян предупредили о связи импотенции с кариозными зубами

Бактерии с кровью могут попасть в предстательную железу

30 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Eric Ward
Фото: unsplash.com / Eric Ward

Есть связь между кариозными зубами, которые являются источником инфекции для всего организма, и развитием проблем с эрекцией, рассказал "Вечерней Москве" вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук.

Медик пояснил, что если воспалительный процесс в невылеченном зубе идёт довольно активно, то бактерии с кровью могут попасть в предстательную железу, спровоцировав простатит.

"Одно из следствий простатита – импотенция", – указал эксперт.

Кроме того, отметил медик, не стоит забывать о психологическом аспекте. Ведь невылеченные зубы могут стать фактором, лишающим человека уверенности в себе.

"На фоне общей неуверенности и других психологических проблем может появиться и эректильная дисфункция", – подчеркнул Жук.

Комментарии 4

  • Глупости это всё.У меня все зубы повыпадывали,но один до сих пор наверх смотрит.Я вам не дед Щукарь из произведения Нобелевского лауреата.
    30 марта, Гость   Ответить
  • ну, если кусать до крови...
    30 марта, Гость   Ответить
  • то-то мой беззубый прадед до 86 лет по девкам бегал
    30 марта, Гость   Ответить
  • Из серии"прыщи на носу сами не давите"?
    30 марта, Гость   Ответить
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