Россиян предупредили о связи импотенции с кариозными зубами

Бактерии с кровью могут попасть в предстательную железу

30 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Eric Ward

Есть связь между кариозными зубами, которые являются источником инфекции для всего организма, и развитием проблем с эрекцией, рассказал "Вечерней Москве" вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук.

Медик пояснил, что если воспалительный процесс в невылеченном зубе идёт довольно активно, то бактерии с кровью могут попасть в предстательную железу, спровоцировав простатит.

"Одно из следствий простатита – импотенция", – указал эксперт.

Кроме того, отметил медик, не стоит забывать о психологическом аспекте. Ведь невылеченные зубы могут стать фактором, лишающим человека уверенности в себе.