Россиян призвали удалять ненужные здоровые зубы

Чтобы предотвратить риск инфицирования или повреждения окружающих зубов

29 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Улыбка / Фото: nsplash.com / Michael Dam

В некоторых случаях стоматологи удаляют здоровые зубы, рассказала "Ленте.ру" директор центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэлла Мусихина.

Стоматолог объяснила, что удаление некоторых здоровых зубов бывает необходимо при ортодонтическом лечении, если нужно изменить размеры и пропорции челюстей.

Обычно удаляют премоляры – малые коренные зубы. При этом, подчеркнула Мусихина, ортодонты стараются сохранить большинство зубов, кроме ненужных современным людям зубов мудрости.

"Зуб мудрости необходимо удалить, чтобы предотвратить риск инфицирования или повреждения окружающих зубов. Чем раньше будет назначена операция, тем лучше. Зубы мудрости вызывают деформацию прикуса и меняют положение других зубов", – указала эксперт.

Мусихина напомнила, что у многих людей зубов мудрости нет даже в зачатках, а у некоторых они чаще всего не могут правильно прорезаться через десну из-за нехватки места.