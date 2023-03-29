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Россиян призвали удалять ненужные здоровые зубы

Чтобы предотвратить риск инфицирования или повреждения окружающих зубов

29 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Улыбка / Фото: nsplash.com / Michael Dam
Улыбка / Фото: nsplash.com / Michael Dam

В некоторых случаях стоматологи удаляют здоровые зубы, рассказала "Ленте.ру" директор центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэлла Мусихина.

Стоматолог объяснила, что удаление некоторых здоровых зубов бывает необходимо при ортодонтическом лечении, если нужно изменить размеры и пропорции челюстей.

Обычно удаляют премоляры – малые коренные зубы. При этом, подчеркнула Мусихина, ортодонты стараются сохранить большинство зубов, кроме ненужных современным людям зубов мудрости.

"Зуб мудрости необходимо удалить, чтобы предотвратить риск инфицирования или повреждения окружающих зубов. Чем раньше будет назначена операция, тем лучше. Зубы мудрости вызывают деформацию прикуса и меняют положение других зубов", – указала эксперт.

Мусихина напомнила, что у многих людей зубов мудрости нет даже в зачатках, а у некоторых они чаще всего не могут правильно прорезаться через десну из-за нехватки места.

Комментарии 21

  • это что я сейчас прочитала о_О.. может еще чего лишнего удалять?
    29 марта, Гость   Ответить
  • дебилы дают дебильные советы, пусть у себе хоть все удалит...
    29 марта, Гость   Ответить
  • А разве для жизни не нужна крепкая голова,крепкая голова с крепкими зубами?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Природа создала эволюцией миллиардами лет что бы какой то докторишка решил - удаляем к чертям!
    29 марта, Гость   Ответить
  • директор центра эстетической стоматологии и имплантации BLANCO Бэлла Мусихина сделала себе отличную антирекламу. Интересно сколько у них стоит удалить зуб?
    29 марта, Гость   Ответить
  • В их прайсе удалить зуб 3500, если сложный то и все 5-10 тысяч. В городской зубной поликлинике - бесплатно.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "В городской зубной поликлинике - бесплатно" Бесплатно, правда под новокаином. Люди орут, аж в очереди сидеть страшно...
    29 марта, Гость   Ответить
  • """Мусихина напомнила, что у многих людей зубов мудрости нет даже в зачатках""" Согласен
    29 марта, Гость   Ответить
  • правда под новокаином. Люди орут, аж в очереди сидеть страшно... - чей та.. просто нежные все стали, я там 4 зуба удаляла - 2 зуба мудрости. все норм
    29 марта, Гость   Ответить
  • Если у человека нет в зачатках зуба мудрости, можно его автоматически перевести в группу дурачков?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, нет, пускай платят налог за отсутствие таких зубов.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Одни ребра удаляют для талии, другие зубы для симпатичной челюсти...Мода она такая, требует вмешательства
    29 марта, Гость   Ответить
  • - Доктор, почему это керамическая коронка стоит 20 000 руб, когда керамический унитаз стоит 5 000 руб. - Мне пофиг, могу вам унитаз поставить.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Кста у меня сами зубы повыпали , остались по 5 сверху и 5 снизу передние - так у меня скулы прям рельефные. рекомендую.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Кста у меня сами зубы повыпали ______Ага, сами... Поди борзенький по жизни?
    29 марта, Гость   Ответить
  • Поди борзенький по жизни?- Ванга так Вы из себя, во первых зубы при драке выбивают не коренные. а во вторых я дама, с плохими зубами. А вы видели цены на протезирование? По ходу буду манную кашку только всегда есть(
    29 марта, Гость   Ответить
  • На самом деле правильно он говорит. Если зубы мудрости начали прорезаться поздно, они лезут и начинают двигать другие зубы в ряду, меняя прикус. И такие зубы мудрости нужно удалять.
    29 марта, Гость   Ответить
  • Комментарии, конечно, удручают. Сколько же в России дураков...
    29 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а если они прорезаются поздно, а к тому времени аарочка уже сломана и удалены, то зубы двигаются и выступают заменой
    29 марта, Гость   Ответить
  • Травка,цветы незабудки,мама печёт пирожки.Кушай,малютка,пока твои зубки,зубки не превратилиь в клыки.
    30 марта, Гость   Ответить
  • а во вторых я дама, с плохими зубами ______ Бе-е-е.....
    30 марта, Гость   Ответить
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