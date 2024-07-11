Россиян предупредили о том, что переедание фруктами может навредить здоровью

Эксперт советует выбирать фрукты с низким содержанием сахара

11 июля 2024, 21:10, ИА Амител

Яблоки / Фото: pxhere.com/ru/photo/840760

Одним из принципов здорового питания является потребление 25-30 г клетчатки ежедневно, которая содержится во фруктах. Однако избыточное потребление некоторых фруктов, богатых сахаром, может нанести вред здоровью, предупреждает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

В частности, это относится к бананам, манго, винограду, ананасам, киви и черешне. Они могут вызвать жировую болезнь печени, ожирение и сахарный диабет, пишет "Газета.ру".

Также избыточное потребление фруктов может негативно сказаться на функционировании почек, вызвать атеросклероз, инсулинорезистентность и неалкогольную жировую болезнь печени.

Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выбирать фрукты с низким содержанием сахара, такие как малина, голубика и ежевика.