Россиян предупредили о том, что переедание фруктами может навредить здоровью
Эксперт советует выбирать фрукты с низким содержанием сахара
11 июля 2024, 21:10, ИА Амител
Одним из принципов здорового питания является потребление 25-30 г клетчатки ежедневно, которая содержится во фруктах. Однако избыточное потребление некоторых фруктов, богатых сахаром, может нанести вред здоровью, предупреждает врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.
В частности, это относится к бананам, манго, винограду, ананасам, киви и черешне. Они могут вызвать жировую болезнь печени, ожирение и сахарный диабет, пишет "Газета.ру".
Также избыточное потребление фруктов может негативно сказаться на функционировании почек, вызвать атеросклероз, инсулинорезистентность и неалкогольную жировую болезнь печени.
Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выбирать фрукты с низким содержанием сахара, такие как малина, голубика и ежевика.
21:51:59 11-07-2024
Будем жрать брюкву!
22:27:41 11-07-2024
Не переживайте, это нам не грозит с такими ценами на фрукты!!! Раньше покупали в сезон черешню, абрикосы, сливы килограммами и наедались в удовольствие. Арбузы, дыни, виноград чуть позже были. Сейчас берешь по 300 грамм, чтоб вкус не забыть или ребенку, хотя вкус и качество у фруктов сейчас вообще не айс. Даже к местной ягоде не подступиться. Ну зато, наверное, здоровее будем???
06:48:50 12-07-2024
Гость (22:27:41 11-07-2024) Не переживайте, это нам не грозит с такими ценами на фрукты!... Пока читал вас, аж всплакнул. Впору телемарафон организовывать в помощь «трехсотграмовым») Этож чем ты в жизни занимаешься, что такие днищенские посты пишешь….
16:03:13 12-07-2024
Гость (06:48:50 12-07-2024) Пока читал вас, аж всплакнул. Впору телемарафон организовыва... не припомню, когда мы с вами на брудершафт пили, господин олигарх. Я-то на российское государство работаю, оно всё норовит платить мрот, ну или чуть больше, на 300 грамм нормально хватает. Работа вот только нервная,неблагодарная, каждый олигарх пытается вытереть ноги. Надо бросать, конечно, фиг с ними, с вашими детьми, занимайтесь сами.. Пойду продавать пиво, куда престижнее сейчас.
06:36:21 12-07-2024
Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выбирать фрукты с низким содержанием сахара, такие как малина, голубика и ежевика.----- Всё это какое отношение имеет к фруктам, это же ягоды! "Умный" доктор, "умные" советы)
09:22:49 12-07-2024
ВВП (06:36:21 12-07-2024) Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется выбират... Так у них арбуз-ягода, а малина и клубника не ягоды.
11:50:44 12-07-2024
это сколько же надо сожрать фруктов, чтобы разжиреть ?