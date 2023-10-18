Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов

COVID-19 пока никуда не делся

18 октября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России ожидается тройная эпидемия, включающая сезонные вирусы, грипп и COVID-19. Об этом на конференции "Новый сезон – старые проблемы" в Великом Новгороде сообщила завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии СПбГПМУ Елена Эсауленко.

По ее словам, симптоматика всех трех болезней очень похожа, что затрудняет постановку точного диагноза. К тому же врачи должны учитывать возможное развитие тяжелых заболеваний и обострение хронических. Тем не менее медики готовы к сезону: имеются клинические рекомендации, совершенствуется диагностика, появляются новые лекарства, подчеркнула Эсауленко.

Также специалист отметила, что коронавирус уже не так опасен, как в начале пандемии, но при этом стал более заразным, появляются новые штаммы, передает РИА Новости.