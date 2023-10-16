В первую очередь, нужно полноценно вылечиться

16 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Врач Екатерина Кашух рассказала о том, как быстро восстановиться после перенесенного ОРВИ. Ее слова передает RT.

Эксперт порекомендовала в первую очередь полноценно долечиться, а после выздоровления следить за питанием и сном. Резко приступать к тренировкам нельзя, для начала активность должна быть умеренной. При этом полностью отказываться от спорта не стоит, потому что активность для организма очень важна.

Кашух добавила, что нужно также употреблять продукты с витаминами С и D. Еще один совет – пить больше жидкости. Подойдет теплая вода с добавлением лимона и ягод или травяные чаи.