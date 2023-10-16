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Врач рассказал, как быстро восстановиться после ОРВИ

В первую очередь, нужно полноценно вылечиться

16 октября 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач Екатерина Кашух рассказала о том, как быстро восстановиться после перенесенного ОРВИ. Ее слова передает RT.

Эксперт порекомендовала в первую очередь полноценно долечиться, а после выздоровления следить за питанием и сном. Резко приступать к тренировкам нельзя, для начала активность должна быть умеренной. При этом полностью отказываться от спорта не стоит, потому что активность для организма очень важна.

Кашух добавила, что нужно также употреблять продукты с витаминами С и D. Еще один совет – пить больше жидкости. Подойдет теплая вода с добавлением лимона и ягод или травяные чаи. 

Здоровье ОРВИ и грипп

Комментарии 2

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Гость

12:56:17 16-10-2023

ОРВИ - если заболел и лечишься, то болеешь всего 2 недели, а если заболел и не лечишься, то болеешь аж 14 дней!... именно эта формула Клондайк для Биг Фармы!...

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Гость

13:40:36 16-10-2023

Гость (12:56:17 16-10-2023) ОРВИ - если заболел и лечишься, то болеешь всего 2 недели, а... Ага, если бы так. Если не лечишься, то и осложнения в виде бронхита, гайморита, отита и т.п. можешь заработать.

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