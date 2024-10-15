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Россиян предупредили о возможной блокировке сервисов Google на Android

Аппараты на этой ОС не обязательно превратятся "в тыкву", но с определенными сложностями россияне столкнуться могут, говорит Дарий Халитов

15 октября 2024, 16:30, ИА Амител

Android-смартфон / Фото: unsplash.com
Android-смартфон / Фото: unsplash.com

Сервисы Google на Android могут быть частично заблокированы в России, рассказал RTVI вице-президент по развитию информационных систем "Ростелекома" Дарий Халитов.

По его словам, Google Mobile Services – это "некоторая неотъемлемая компонента" операционной системы Android, от которой зависит "множество-множество бытовых вещей": метки геопозиционирования, прогноз погоды и так далее, за счет чего работают все остальные цифровые приложения, будь то вызов курьера, такси и так далее. 

"Это все очень сильно зависит на самом деле от сервисов Google Mobile Services, и они могут быть заблокированы", – пояснил он.

При этом Android не является российской и технологически независимой ОС, а потому устройства на базе этой системы "могут превратиться, может быть, не в тыкву, но с определенными сложностями наши пользователи столкнуться могут". Причем коснуться такое может "практически всех сервисов Google", включая Google Drive, Gmail, push-уведомлений и других, утверждает эксперт.

Гаджеты

Комментарии 5

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Бдыщ...

17:06:39 15-10-2024

Прихлопнут гугл-комп можно выкинуть

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Кхм...

17:11:11 15-10-2024

Хорошо, что у меня кнопошная довоенная нокия осталась.

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Гость

17:27:48 15-10-2024

Да уже проблемы есть, как минимум на двух смартах видел что невозможно скачать приложения из плэймаркета гугловского, приложение есть, нажимаешь установить и колесо крутится бесконечно и ничего не происходит. Приходится ставить из других мест, там все нормально.

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гость

10:18:33 16-10-2024

Гость (17:27:48 15-10-2024) Да уже проблемы есть, как минимум на двух смартах видел что ... "спасибо" ростелекому

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Кхм...

18:49:57 15-10-2024

Гость (17:27:48 15-10-2024) Да уже проблемы есть, как минимум на двух смартах видел что ... "Из других мест" - это как обычно?🤣

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