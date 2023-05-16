Россиян предупредили о возможных проблемах с такси после 1 сентября
Это связано с новым реестром, который есть только в Москве
16 мая 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С сентября текущего года в России могут возникнуть проблемы с такси. Об этом сообщает РБК.
"Общероссийское объединение пассажиров" предупредило о том, что автопарки могут столкнуться с нехваткой перевозчиков, вызванной новым законом.
Причина заключается в требованиях закона о такси и создании единого реестра, который пока есть только в Москве.
В своём обращении активисты просят перенести сроки вступления поправок в силу на 2024 год, чтобы избежать проблем.
10:26:17 17-05-2023
А смысл переносить? Через пол года все изменится с перевозчиками? Вводить поправки и вперед!