В Алтайском крае разработали тест для определения риска рака полости рта

За основу взяли 45 факторов, которые могут влиять на развитие заболевания

05 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Лекарства / Фото: unsplash.com/ Julia Zyablova

Ученые Алтайского края создали ресурс, который позволит определить риск заболевания раком слизистой оболочки рта. Об этом сообщает ТАСС.

Разработка позволит выявить заболевание на ранних стадиях. За основу взяли 45 факторов риска, которые могут влиять на развитие онкопатологий. Степень влияния каждого фактора установлена в сравнительном исследовании 300 здоровых жителей региона и 300 онкобольных.

Тест размещен на специально разработанном сайте. Там граждане могут зарегистрироваться и создать личный кабинет. Бланк с результатами доступен для сохранения. С ним пациент может обратиться в медицинскую организацию к специалисту.

Разработку уже направили в стоматологические клиники Алтайского края.

По данным регионального Минздрава Алтайского края, заболеваемость населения злокачественными новообразованиями полости рта выросла. За 2024 год ее показатель составил 7,9 на 100 тысяч человек, превысив общероссийский показатель. По итогам 2023 года этот показатель составлял 7,7.