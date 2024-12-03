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Россиян призвали "молить Всевышнего", чтобы дороги очистились от снега

Коммунальщикам не могут поднять зарплаты из-за недостатка средств

03 декабря 2024, 09:13, ИА Амител

Девушка молится / Фото: unsplash.com / Ben White
Девушка молится / Фото: unsplash.com / Ben White

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал граждан молиться, чтобы снег в городе выпадал "дозированно". Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Муллин рассказал, что хочет, но не может поднять зарплаты коммунальщикам из-за недостатка средств. Это привело к тому, что штат ответственных за уборку улиц рабочих укомплектован лишь наполовину.

В случае сильного снегопада движение в городе может прекратиться.

"Поэтому будем молить Всевышнего, чтобы он снег нам давал дозированно. Молим Всевышнего. Меньше грешить, больше просить. И больше благодарить Всевышнего за то, что он нам дает", – сказал мэр.

ЖКХ чиновники Уборка снега

Комментарии 13

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Гость

09:17:39 03-12-2024

А-а-а-ха-ха-ха-ха!...
Ржунимогу!
Подсталом!...
Откуда они такие берутся!?...

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Гость

09:17:47 03-12-2024

Мы русские с нами бог !

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Гость

09:33:17 03-12-2024

Гость (09:17:47 03-12-2024) Мы русские с нами бог !... А вы можете проверить в то, что если бы с нами была наука, то мы жили бы намного лучше?...

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Гость

10:07:21 03-12-2024

Гость (09:33:17 03-12-2024) А вы можете проверить в то, что если бы с нами была наука, т... В СССР отказались от религии в пользу псевдоначнуго подхода. И где теперь СССР, всё наглядно)

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Гость

12:29:00 03-12-2024

Гость (10:07:21 03-12-2024) В СССР отказались от религии в пользу псевдоначнуго подхода.... РФ сейчас отказывается от науки и СССР, в пользу религии... и где, точнее на каких местах сегодня РФ в мире??! и вообще что творится в мире с развалом СССР??!
*
заметил сколько тебе наминусовали?
точнее насовали...!

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Кхм...

09:20:51 03-12-2024

Где они таких простых берут?

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Гость

09:27:29 03-12-2024

Кхм... (09:20:51 03-12-2024) Где они таких простых берут?... У них таких целая партия есть. Там таких в избытке.

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Гость

09:26:23 03-12-2024

Нижнекамск это Татарстан. Татарстан это мусульмане. Кому молится то? В мечеть бежать аль в храм православный? Ну или адрес синагоги подскажите, ой вей...

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Гость

09:28:46 03-12-2024

Это стыд какой-то. Причем не испанский, а татарский.

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Молящийся

10:13:13 03-12-2024

А я молюсь! Никого не слушаю и молюсь! Дай Бог нам всего того, чего у нас нет и взять никогда не возьмём, но очень хочется! Дай Бог нам того, что есть у соседа нашего, но и у нас быть дОлжно! Дай Бог нам всего, что не запрещено! А всё, что не разрешено, дай тем, кого в стране нашей нет!

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Гость

10:28:09 03-12-2024

Молящийся (10:13:13 03-12-2024) А я молюсь! Никого не слушаю и молюсь! Дай Бог нам всего тог... Брат помолись отдельно за ставку рефинансирования, а то чёт сил ни каких уже это вывозить

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Гость

17:46:28 03-12-2024

Девушка на фото симпатичная!
Кто это!?
Скиньте номер тел.

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гость

18:14:52 03-12-2024

Что то это напоминает,такое уже ж было

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