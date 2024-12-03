Россиян призвали "молить Всевышнего", чтобы дороги очистились от снега

Коммунальщикам не могут поднять зарплаты из-за недостатка средств

03 декабря 2024, 09:13, ИА Амител

Девушка молится / Фото: unsplash.com / Ben White

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин призвал граждан молиться, чтобы снег в городе выпадал "дозированно". Об этом сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня".

Муллин рассказал, что хочет, но не может поднять зарплаты коммунальщикам из-за недостатка средств. Это привело к тому, что штат ответственных за уборку улиц рабочих укомплектован лишь наполовину.

В случае сильного снегопада движение в городе может прекратиться.