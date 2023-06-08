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Россиян призвали обязать размещать флаг на автомобилях

Для поддержания высокого патриотического духа во время борьбы с антироссийскими силами

08 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Кадр из видео / Бийское телевидение
Кадр из видео / Бийское телевидение

Для поддержания высокого патриотического духа в России предложили обязать автовладельцев размещать флаг на автомобильных номерных знаках всех типов, сообщает RT.

С соответствующим предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Инициативу он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Профессор отметил, что в стране автомобильных номеров без государственного флага становится всё больше, потому что номера без триколора не противоречат ГОСТу. При этом в ГИБДД выдают номера с триколором, но изготавливать дубликаты без флага разрешено.

Соловьёв указал, что отсутствие флага на автономерах не способствует "росту уважения к государству и его символам". А во время борьбы с антироссийскими силами, добавил юрист, поддержание патриотического духа становится "насущной необходимостью".

Транспорт инициативы

Комментарии 29

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Гость

14:09:26 08-06-2023

сегодня день дурацких запретов и обязательств???

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Гость

14:10:26 08-06-2023

на автономерах не способствует "росту уважения к государству и его символам" - Ничто не поспособствует росту уважения к гос-ву кроме не иметь постоянно свои граждан.

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Гость

14:17:12 08-06-2023

Довольно часто вижу какие-то самопальные номера без флага. Вижу даже объявления на изготовление таких номеров. Ловить авто с такими номерами и штрафовать как иноагентов.

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ха-ха

14:19:49 08-06-2023

Совсем ку-ку

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Гость

14:25:24 08-06-2023

в смысле " размещать"??? мы ж не сами себе номера делаем!!! Их в ГИБДД выдают. На моем, по-моему нет флага. Получала номера в 2012 году

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Гость

14:43:01 08-06-2023

Гость (14:25:24 08-06-2023) в смысле " размещать"??? мы ж не сами себе номера делаем!!! ... На тракторе передвигаешься ?

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Гость

14:51:43 08-06-2023

Гость (14:43:01 08-06-2023) На тракторе передвигаешься ?... почему вдруг?

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Гость

15:22:33 08-06-2023

Гость (14:51:43 08-06-2023) почему вдруг?... На номерах у тракторов нет триколора.

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Гость

14:28:21 08-06-2023

"потому что номера без триколора не противоречат ГОСТу"...изменить ГОСТ, как устаревший ))) Помню, желтые, черные, белые (без региона и триколора), так что ГОСТ меняют, как перчатки.

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Гость

14:34:22 08-06-2023

Давайте уже автомобили всем перекрасим

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Гость

14:51:12 08-06-2023

Гость (14:34:22 08-06-2023) Давайте уже автомобили всем перекрасим... А что ? С триколором на номере западло ездить ?

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Гость

15:14:25 08-06-2023

Гость (14:51:12 08-06-2023) А что ? С триколором на номере западло ездить ?... Народные избранники же считают что так недостаточно патриотично

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Гость

15:26:09 08-06-2023

Гость (15:14:25 08-06-2023) Народные избранники же считают что так недостаточно патриоти... А я горжусь, что на номерах моих машин триколор красуется.

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Гость

14:55:32 08-06-2023

Сомневаюсь в патриотичности того духа, который в 1991м сверг красный флаг и водрузил триколор - флаг с весьма сомнительной предысторией, превратив великую державу в 15 колониально-сувенирных государств. Давайте подождем пока наши на Украине победят под красным флагом.

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Гость

15:05:44 08-06-2023

Давайте уже автомобили всем перекрасим - да! не не будем на этом останавливаться... велосипеды. автобусы. дома, да что там покрасим всю россию!

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Гость

15:14:39 08-06-2023

Только на русском автопроме при наличии русской фамилии автовладельцев ?

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Гость

15:18:32 08-06-2023

Я свой номер вижу от силы 1 раз в день. Да и то особо на него не смотрю. Как флаг на номере поднимет патриотизм???? А вот пакеты в магазинах нужно красить в цвета триколора. Каждый гражданин будет видеть их по нескольку раз в день. Правда, многие пакеты используют повторно для мусора, а это уже попахивает неуважением

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Гость

15:23:47 08-06-2023

Странно! А на своём доме или балконе вроде действует запрет на размещение... Типа можно только на госучреждениях

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Гость

15:40:03 08-06-2023

Гость (15:23:47 08-06-2023) Странно! А на своём доме или балконе вроде действует запрет ... "Вопреки распространенному мнению, гражданам не запрещается вывешивать флаг России на своем балконе или на даче, брать его с собой на спортивные мероприятия или ходить с ним по улице. Ограничений на это в ФЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» нет."

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так не так

15:44:26 08-06-2023

это те, которые за чашкой пива сидели в ресторане , придумали. Гениально.

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Гость

16:18:47 08-06-2023

Любовь к Родине в сердце должна быть, а не на номерных знаках. Весь этот внешний патриотизм (ленточки, флажки, значки) - это ненастоящее, это наносное. Это внутри должно быть и без всяких флажков, ленточек.

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Гость

16:48:25 08-06-2023

Гость (16:18:47 08-06-2023) Любовь к Родине в сердце должна быть, а не на номерных знака... Под одеялом, возле телевизора ?

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Гость

01:29:06 09-06-2023

Гость (16:48:25 08-06-2023) Под одеялом, возле телевизора ?... Наверное, считаете свой вопрос оригинальным и остроумным?

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Гость

16:25:25 08-06-2023

да делайте уже принудительно каждому в руки флаг, кто против расстрел

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Гость

17:22:44 08-06-2023

Выдать Соловьёву фломастеры, пусть бегает ночью по парковке, раскрашивает.

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Гость

18:24:34 08-06-2023

На советских номерах не было серпа и молота. И ничего, страной гордиться не мешало, т.к. было чем гордиться.

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Гость

00:00:33 09-06-2023

Куда не кинь всюду клин. Бардак и безалаберность чиновников. И это в такое время.

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Гость

10:49:40 09-06-2023

Куда патриотичней выглядят служебные авто чиновников и силовиков с флагами и мигалками. Почему бы заслуженному юристу Соловьёву не обязать эту категорию россиян ездить на отечественных авто? Ведь специальные машины же есть, например уаз - patriot...

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Гость

12:42:36 09-06-2023

Местные депутаты как-то приняли закон, запрещающий барнаульцам наклеивать на своей собственности герб Барнаула. Как бы кто ненароком не опозорил столицу края. Типа все вы, жители, изначально недостойные. Отучили народ. Теперь никто не клеит. Тем боле, герб не города, а какого-то крематория. Хотя может, это символично…

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