Россиян призвали обязать размещать флаг на автомобилях

Для поддержания высокого патриотического духа во время борьбы с антироссийскими силами

08 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Кадр из видео / Бийское телевидение

Для поддержания высокого патриотического духа в России предложили обязать автовладельцев размещать флаг на автомобильных номерных знаках всех типов, сообщает RT.

С соответствующим предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Инициативу он направил главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву.

Профессор отметил, что в стране автомобильных номеров без государственного флага становится всё больше, потому что номера без триколора не противоречат ГОСТу. При этом в ГИБДД выдают номера с триколором, но изготавливать дубликаты без флага разрешено.

Соловьёв указал, что отсутствие флага на автономерах не способствует "росту уважения к государству и его символам". А во время борьбы с антироссийскими силами, добавил юрист, поддержание патриотического духа становится "насущной необходимостью".