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В сибирской школе после избиения ученицы в туалете усилят патриотизм

Зачинщице драки не понравился внешний вид школьницы

06 марта 2023, 22:54, ИА Амител

В Красноярском крае после инцидента в школе, где в туалете ученицу избили из-за внешнего вида, проведут мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, пишет "Проспект Мира".

Драка между 14-летними девочками произошла утром 3 марта в одной из школ Канска. Зачинщице не понравился внешний вид другой ученицы.

В городском управлении образования отметили, что никто из девочек не пострадал, в травмпункт они не обращались, на профилактическом учёте они не состоят.

"Директору школы рекомендовали <...> провести мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, демонстрацией достижений детей в разных организациях дополнительного образования, спортивных секциях", – отмечает издание.

На данный момент полиция проводит расследование. В СК проверяют произошедшее на хулиганство.

Комментарии 17

  • Бить теперь научат патриотичнее.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Какой бред!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Как беседа на тему патриотизма остановит гопницу от последующих драк?
    07 марта, Гость   Ответить
  • А никак - просто суют свой патриотизм куда непоподя.
    07 марта, Гость   Ответить
  • то есть ,теперь детки могут отловить директора в туалете,побить его и после мотивировать что он плохо проводил патриотическое воспитание,страна чудес однако
    07 марта, Гость   Ответить
  • Патриотизм на завтрак, обед и ужин, а больше не чего нет, кушайте.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Надо объяснить девочкам,что если они не изменят такое своё неподобающее поведение, то из них впоследствии могут вырасти грязные гонористые либералки воображалки.Фи...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, халды,короче.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Прикольный заголовок. Один вопрос: - зачем усиливать патриотизм в туалете? ("в туалете усилят патриотизм")
    07 марта, Гость   Ответить
  • А жирную неплохо было бы пару раз в унитаз макнуть...
    07 марта, Гость   Ответить
  • Зачинщицу, которая начала драку - посадить. Родителей оштрафовать за невыполнение родительских обязанностей. Хватит уже няньчится с быдлодетьми!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Просто быдлобабище, а не девочка... Это ужас, что за грязная тётка растёт из этой девочки. Позорище.
    07 марта, Гость   Ответить
  • А у чернявой неплохой удар ногой. Надо потренироваться конечно еще. Ну и руки подкачать, а то удушающий слабоват. ))
    07 марта, Гость   Ответить
  • девочки, ну вы же ДЕВОЧКИ
    07 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это уже не девочки, это бабищи уже. И никогда они женщинами не станут. Пропащие они.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Дебилы. До 14 лет должны быть детские воспитательные колонии или центры по нынешнему где должны содержаться все совершившие преступления с 8 до 14 лет возраста уголовной ответственности как мера воспитательного воздействия.И наче ляля тополя это не прекратят. Появится чувство безнаказанности провоцирующее на более тяжкие преступления. А то что это преступление и тяжкое сомнения нет.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Есть медицинские психологические разделения людей на категории по мужественности и женственности.Зависит от состава определённых веществ в организме.В данном случае у толстой перебор мужиковатости.Патриотизм тут не при чём.
    07 марта, Гость   Ответить
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