В сибирской школе после избиения ученицы в туалете усилят патриотизм
Зачинщице драки не понравился внешний вид школьницы
06 марта 2023, 22:54, ИА Амител
В Красноярском крае после инцидента в школе, где в туалете ученицу избили из-за внешнего вида, проведут мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, пишет "Проспект Мира".
Драка между 14-летними девочками произошла утром 3 марта в одной из школ Канска. Зачинщице не понравился внешний вид другой ученицы.
В городском управлении образования отметили, что никто из девочек не пострадал, в травмпункт они не обращались, на профилактическом учёте они не состоят.
"Директору школы рекомендовали <...> провести мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, демонстрацией достижений детей в разных организациях дополнительного образования, спортивных секциях", – отмечает издание.
На данный момент полиция проводит расследование. В СК проверяют произошедшее на хулиганство.
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