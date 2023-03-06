В сибирской школе после избиения ученицы в туалете усилят патриотизм

Зачинщице драки не понравился внешний вид школьницы

06 марта 2023, 22:54, ИА Амител

В Красноярском крае после инцидента в школе, где в туалете ученицу избили из-за внешнего вида, проведут мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, пишет "Проспект Мира".

Драка между 14-летними девочками произошла утром 3 марта в одной из школ Канска. Зачинщице не понравился внешний вид другой ученицы.

В городском управлении образования отметили, что никто из девочек не пострадал, в травмпункт они не обращались, на профилактическом учёте они не состоят.

"Директору школы рекомендовали <...> провести мероприятие, связанное с патриотическим воспитанием, демонстрацией достижений детей в разных организациях дополнительного образования, спортивных секциях", – отмечает издание.

На данный момент полиция проводит расследование. В СК проверяют произошедшее на хулиганство.