Россиянин съел украденные 5 тысяч рублей

Мужчина продолжил жевать банкноту даже в присутствии полицейских

09 ноября 2023, 14:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Житель Калининграда съел деньги, которые украл у продавца в кафе, сообщили в областном МВД.

В конце октября 33-летний мужчина похитил из сумки сотрудницы заведения 7 тысяч рублей, когда та ненадолго вышла из зала. Заметив пропажу, женщина заперла входную дверь и вызвала полицейских.

Когда злоумышленник понял, что не сможет выйти, он спрятал часть денег за трубой в туалетной комнате. "Еще 5 тысяч рублей мужчина съел", – подчеркнули в ведомстве.

Как отмечает РИА Новости, "появление служителей порядка не испортило аппетит похитителю, и он продолжил жевать купюры при полицейских".

В отношении неоднократно судимого подозреваемого возбудили уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде. Пока расследовалось это преступление, мужчина в гостях похитил у хозяина квартиры более 33 тысяч рублей в разных валютах.