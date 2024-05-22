Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны

В общей сложности на посту пресс-секретаря она проработала почти семь лет

22 мая 2024, 23:29, ИА Амител

Россияна Марковская / Соцсети

Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря главы Минобороны РФ. Как сообщает "Газета.ru", об этом девушка рассказала в социальных сетях.

Она заявила подписчикам, что переходит на другую работу. При этом не уточнила, на какую именно. В общей сложности на посту пресс-секретаря она проработала почти семь лет – с 2017 года.

"Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31", – подчеркнула Марковская.

Напомним, что в мае Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и перешел на должность секретаря Совбеза РФ. Ведомство возглавил Андрей Белоусов, который ранее был первым вице-премьером.