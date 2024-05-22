Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны
В общей сложности на посту пресс-секретаря она проработала почти семь лет
22 мая 2024, 23:29, ИА Амител
Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря главы Минобороны РФ. Как сообщает "Газета.ru", об этом девушка рассказала в социальных сетях.
Она заявила подписчикам, что переходит на другую работу. При этом не уточнила, на какую именно. В общей сложности на посту пресс-секретаря она проработала почти семь лет – с 2017 года.
"Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31", – подчеркнула Марковская.
Напомним, что в мае Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и перешел на должность секретаря Совбеза РФ. Ведомство возглавил Андрей Белоусов, который ранее был первым вице-премьером.
05:52:49 23-05-2024
Симпатичная, не пропадёт, устроится.
07:58:22 23-05-2024
ВВП (05:52:49 23-05-2024) Симпатичная, не пропадёт, устроится.... Обороняша
06:08:34 23-05-2024
С военной пенсией и званием?
06:15:22 23-05-2024
Гость (06:08:34 23-05-2024) С военной пенсией и званием?... Что то не пишут, гражданская должность или генеральская?
06:59:43 23-05-2024
ВВП (06:15:22 23-05-2024) Что то не пишут, гражданская должность или генеральская?... Гражданская, погоны ей не давали. Да и незачем)
07:40:40 23-05-2024
Гость (06:59:43 23-05-2024) Гражданская, погоны ей не давали. Да и незачем)... Погоны ей дали, причем погоны генерал-полковника.
08:17:03 23-05-2024
Гость (07:40:40 23-05-2024) Погоны ей дали, причем погоны генерал-полковника.... Еще раз Вам поясняю: она - государственный советник Российской Федерации второго класса. А то что ей присвоили звание генерал-майора - слухи. Насчет фото: если я надену костюм Бэтмана, я Бэтманом не стану. Аналогия ясна?
08:04:01 23-05-2024
Гость (06:59:43 23-05-2024) Гражданская, погоны ей не давали. Да и незачем)... Ради интереса погуглите. Полно ее фото в погонах генерал-полковника.
08:08:22 23-05-2024
Гость (08:04:01 23-05-2024) Ради интереса погуглите. Полно ее фото в погонах генерал-пол... государственный советник Российской Федерации второго класса то бишь подполковник
09:14:08 23-05-2024
Гость (08:04:01 23-05-2024) Ради интереса погуглите. Полно ее фото в погонах генерал-пол... Ролевые игры бывшего?
07:55:19 23-05-2024
ВВП (06:15:22 23-05-2024) Что то не пишут, гражданская должность или генеральская?... государственный советник Российской Федерации второго класса то бишь подполковник
06:33:27 23-05-2024
Папика арестовали?
07:13:51 23-05-2024
- "Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31", – подчеркнула Марковская." ----- Ничего нет вечного.
07:47:03 23-05-2024
Ну ведь связано же это с чисткой, правда
08:18:27 23-05-2024
Гость (07:47:03 23-05-2024) Ну ведь связано же это с чисткой, правда... Не-а) случайное совпадение)))
09:04:38 23-05-2024
государственный советник Российской Федерации 2 класса — классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – генерал-лейтенант,
16:10:52 23-05-2024
Гость (09:04:38 23-05-2024) государственный советник Российской Федерации 2 класса — кла... Государственный советник Российской Федерации 2 класса — классный чин главной группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – подполковник (капитан 2 ранга). Гугл в помощь.
10:24:01 23-05-2024
И чем так вояки провинились, что на них САМ так осерчал? Еще вчера друзья были.
11:49:54 23-05-2024
Гость (10:24:01 23-05-2024) И чем так вояки провинились, что на них САМ так осерчал? Еще... Вояки разные бывают. Если друг оказался вдруг