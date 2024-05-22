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Россияна Марковская покинула должность пресс-секретаря министра обороны

В общей сложности на посту пресс-секретаря она проработала почти семь лет

22 мая 2024, 23:29, ИА Амител

Россияна Марковская / Соцсети
Россияна Марковская / Соцсети

Россияна Марковская покинула пост пресс-секретаря главы Минобороны РФ. Как сообщает "Газета.ru", об этом девушка рассказала в социальных сетях.

Она заявила подписчикам, что переходит на другую работу. При этом не уточнила, на какую именно. В общей сложности на посту пресс-секретаря она проработала почти семь лет – с 2017 года.

"Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31", – подчеркнула Марковская.

Напомним, что в мае Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и перешел на должность секретаря Совбеза РФ. Ведомство возглавил Андрей Белоусов, который ранее был первым вице-премьером.

Минобороны

Комментарии 19

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ВВП

05:52:49 23-05-2024

Симпатичная, не пропадёт, устроится.

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321

07:58:22 23-05-2024

ВВП (05:52:49 23-05-2024) Симпатичная, не пропадёт, устроится.... Обороняша

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Гость

06:08:34 23-05-2024

С военной пенсией и званием?

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ВВП

06:15:22 23-05-2024

Гость (06:08:34 23-05-2024) С военной пенсией и званием?... Что то не пишут, гражданская должность или генеральская?

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Гость

06:59:43 23-05-2024

ВВП (06:15:22 23-05-2024) Что то не пишут, гражданская должность или генеральская?... Гражданская, погоны ей не давали. Да и незачем)

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Гость

07:40:40 23-05-2024

Гость (06:59:43 23-05-2024) Гражданская, погоны ей не давали. Да и незачем)... Погоны ей дали, причем погоны генерал-полковника.

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Гость

08:17:03 23-05-2024

Гость (07:40:40 23-05-2024) Погоны ей дали, причем погоны генерал-полковника.... Еще раз Вам поясняю: она - государственный советник Российской Федерации второго класса. А то что ей присвоили звание генерал-майора - слухи. Насчет фото: если я надену костюм Бэтмана, я Бэтманом не стану. Аналогия ясна?

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Гость

08:04:01 23-05-2024

Гость (06:59:43 23-05-2024) Гражданская, погоны ей не давали. Да и незачем)... Ради интереса погуглите. Полно ее фото в погонах генерал-полковника.

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Гость

08:08:22 23-05-2024

Гость (08:04:01 23-05-2024) Ради интереса погуглите. Полно ее фото в погонах генерал-пол... государственный советник Российской Федерации второго класса то бишь подполковник

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Гость

09:14:08 23-05-2024

Гость (08:04:01 23-05-2024) Ради интереса погуглите. Полно ее фото в погонах генерал-пол... Ролевые игры бывшего?

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123

07:55:19 23-05-2024

ВВП (06:15:22 23-05-2024) Что то не пишут, гражданская должность или генеральская?... государственный советник Российской Федерации второго класса то бишь подполковник

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Гость

06:33:27 23-05-2024

Папика арестовали?

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Гость

07:13:51 23-05-2024

- "Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31", – подчеркнула Марковская." ----- Ничего нет вечного.

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Гость

07:47:03 23-05-2024

Ну ведь связано же это с чисткой, правда

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Гость

08:18:27 23-05-2024

Гость (07:47:03 23-05-2024) Ну ведь связано же это с чисткой, правда... Не-а) случайное совпадение)))

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Гость

09:04:38 23-05-2024

государственный советник Российской Федерации 2 класса — классный чин высшей группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – генерал-лейтенант,

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Гость

16:10:52 23-05-2024

Гость (09:04:38 23-05-2024) государственный советник Российской Федерации 2 класса — кла... Государственный советник Российской Федерации 2 класса — классный чин главной группы федеральных государственных гражданских служащих. Классный чин соответствует воинскому званию – подполковник (капитан 2 ранга). Гугл в помощь.

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Гость

10:24:01 23-05-2024

И чем так вояки провинились, что на них САМ так осерчал? Еще вчера друзья были.

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Гость

11:49:54 23-05-2024

Гость (10:24:01 23-05-2024) И чем так вояки провинились, что на них САМ так осерчал? Еще... Вояки разные бывают. Если друг оказался вдруг

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