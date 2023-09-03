Россиянка, уехавшая рожать в Аргентину, выпала из окна

Правоохранители подозревают ее супруга в убийстве

03 сентября 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Аргентине нашли тело россиянки, уехавшей в страну на роды. Об этом сообщает Baza.

Анна вышла замуж за Тимура, после объявления частичной мобилизации они уехали из России и оказались в Аргентине, куда женщина приехала рожать.

В паре начались ссоры, а после очередной из них Анна вместе с грудным ребенком выпали из окна.

Супруг говорил о том, что женщина страдала от послеродовой депрессии, при этом родственники заявляют, что суицидальных мыслей у россиянки не было.

Правоохранители подозревают Тимура в причастности к смерти супруги.