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Россиянка, уехавшая рожать в Аргентину, выпала из окна

Правоохранители подозревают ее супруга в убийстве

03 сентября 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Аргентине нашли тело россиянки, уехавшей в страну на роды. Об этом сообщает Baza.

Анна вышла замуж за Тимура, после объявления частичной мобилизации они уехали из России и оказались в Аргентине, куда женщина приехала рожать.

В паре начались ссоры, а после очередной из них Анна вместе с грудным ребенком выпали из окна. 

Супруг говорил о том, что женщина страдала от послеродовой депрессии, при этом родственники заявляют, что суицидальных мыслей у россиянки не было. 

Правоохранители подозревают Тимура в причастности к смерти супруги.

Происшествия

Комментарии 3

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Людмила

02:11:16 04-09-2023

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Денис

11:26:34 04-09-2023

они уехали из России и оказались в Аргентине, куда женщина приехала рожать --- как-то криво сформулировано а в остальном полиция Аргентины разберется

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Гость

11:59:25 04-09-2023

Кака така послеродовая депрессия?

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