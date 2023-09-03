Россиянка, уехавшая рожать в Аргентину, выпала из окна
Правоохранители подозревают ее супруга в убийстве
03 сентября 2023, 20:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Аргентине нашли тело россиянки, уехавшей в страну на роды. Об этом сообщает Baza.
Анна вышла замуж за Тимура, после объявления частичной мобилизации они уехали из России и оказались в Аргентине, куда женщина приехала рожать.
В паре начались ссоры, а после очередной из них Анна вместе с грудным ребенком выпали из окна.
Супруг говорил о том, что женщина страдала от послеродовой депрессии, при этом родственники заявляют, что суицидальных мыслей у россиянки не было.
Правоохранители подозревают Тимура в причастности к смерти супруги.
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11:26:34 04-09-2023
они уехали из России и оказались в Аргентине, куда женщина приехала рожать --- как-то криво сформулировано а в остальном полиция Аргентины разберется
11:59:25 04-09-2023
Кака така послеродовая депрессия?