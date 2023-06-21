Россиянам хотят компенсировать половину аренды жилья, если они подходят по возрасту

Подробности новой программы появятся в течение пары месяцев

21 июня 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: pressfoto / Freepik

Минстрой РФ предложил запустить программу, стимулирующую к накоплению первоначального взноса по ипотеке, пишут "Известия".

"Людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке", – пояснили в ведомстве.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что подробности новой программы появятся в течение пары месяцев. Однако уже сейчас известно, что охватить она сможет примерно 310 тысяч человек ежегодно.

В министерстве уверены, что программа позволит молодежи не только накопить на собственное жилье, но и "окажет положительный эффект на их платежную дисциплину".

Напомним, в 2020 году возраст российской молодежи повысили до 35 лет.