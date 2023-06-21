Россиянам хотят компенсировать половину аренды жилья, если они подходят по возрасту
Подробности новой программы появятся в течение пары месяцев
21 июня 2023, 12:15, ИА Амител
Минстрой РФ предложил запустить программу, стимулирующую к накоплению первоначального взноса по ипотеке, пишут "Известия".
"Людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Обязательным условием субсидирования станет именно параллельное накопление на покупку своего жилья в новостройке", – пояснили в ведомстве.
Замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что подробности новой программы появятся в течение пары месяцев. Однако уже сейчас известно, что охватить она сможет примерно 310 тысяч человек ежегодно.
В министерстве уверены, что программа позволит молодежи не только накопить на собственное жилье, но и "окажет положительный эффект на их платежную дисциплину".
Напомним, в 2020 году возраст российской молодежи повысили до 35 лет.
12:52:26 21-06-2023
И договор аренды официальный, по которому еще и не сразу выселишь! Проходили мы это с программой доступное жилье молодой семье - СПАСИБО! В таких программах пролезают всякие кумовские и взяточные, но не те кому положено !
13:48:51 21-06-2023
гость (12:52:26 21-06-2023) И договор аренды официальный, по которому еще и не сразу выс... не правда. Знаю семью, которая получила эту программу. Семья из трех человек . На момент получения им было 32 и 34 года. Жили в собственной квартире в 19 м2. Получили от государства 600 тыс , по моему, . Продали свою квартиру, вложили сертификат и добрали ипотекой. Купили трешку. Никакого кумовства.
14:49:38 21-06-2023
Гость (13:48:51 21-06-2023) не правда. Знаю семью, которая получила эту программу. Семья... Знаю семью из 4х человек. Жили в 34 кв. Ничего не получили, вышли из программы по старости. на малой площади в студии, в едином пространстве родители и ребенок школьного возраста да младенец, хотели третьего. Но из-за тесноты постоянный напряг, в итоге развелись.
16:31:39 21-06-2023
Гость (14:49:38 21-06-2023) Знаю семью из 4х человек. Жили в 34 кв. Ничего не получили, ... на фига нарожали двоих детей в однушку?
17:18:54 21-06-2023
Гость (16:31:39 21-06-2023) на фига нарожали двоих детей в однушку? ... В однушку рожать и одного много, так-то((((
14:55:00 21-06-2023
Гость (13:48:51 21-06-2023) не правда. Знаю семью, которая получила эту программу. Семья... Были, конечно, положительные примеры. Мама ( начальница из крайпотребсоюза) и сын, сноха, внучка. Жили в трёшке сталинке на Калинина, изолированные комнаты, большая квадратура. Метров хватало. Но как-то хитро оформили документы, субсидию получили.
19:09:55 21-06-2023
тоже знаю (14:55:00 21-06-2023) Были, конечно, положительные примеры. Мама ( начальница из ... Ключевая фраза здесь - "Мама ( начальница из крайпотребсоюза)" !!!
19:08:57 21-06-2023
Гость (13:48:51 21-06-2023) не правда. Знаю семью, которая получила эту программу. Семья... Я тоже такую семью знаю. Там мама - Председатель городского комитета по образованию Барнаула. Так что оба ребенка сразу по этой программе получили квартиры. А обычным людям недоступна эта программа. По-крайней мере нам с мужем несколько лет назад показали на дверь.
13:10:09 21-06-2023
Хотеть не вредно. За чей счет банкет то ?
13:48:34 21-06-2023
как планируется контроль за накоплением именно на приобретение жилья?
16:14:03 21-06-2023
Гость (13:48:34 21-06-2023) как планируется контроль за накоплением именно на приобретен... Как-как - обяжут покласть в банк. А потом скажут - ваши денежки нужны в другом месте, извиняйте. Да и программку мы сворачиваем. А если без шуток - похоже, их всерьез задевает нежелание молодежи лезть в ипотеку, брать кредиты и т.д. Ну-ну.
16:40:36 21-06-2023
Гость (16:14:03 21-06-2023) Как-как - обяжут покласть в банк. А потом скажут - ваши дене... больше должно задевать, я считаю, практически абсолютное нежелание молодежи работать где-либо. Да и не только молодежи...
17:30:53 21-06-2023
Гость (16:40:36 21-06-2023) больше должно задевать, я считаю, практически абсолютное неж... И на что же живет не работающая молодежь, по-вашему? Это раз. И два - работать или нет, это личное дело каждого. Если бы вам было на что жить, вы бы что, на конвейере впахивали? Другое дело, что большинство работать вынуждено, в том числе и большинство молодых людей.
19:11:40 21-06-2023
Гость (17:30:53 21-06-2023) И на что же живет не работающая молодежь, по-вашему? Это раз... У нас сверху сосед на деньги родителей живет, да еще по вечерам на машине за деньги подвозит народ. Ему хватает на пиво, развлекухи. Остальное родители спонсируют.
12:38:23 22-06-2023
Гость (17:30:53 21-06-2023) И на что же живет не работающая молодежь, по-вашему? Это раз... На что живут? Некоторые на детское пособие. Родители сейчас не стесняются жить за счет детей, к сожалению. А у вас на что жить с неба падает?
13:53:24 21-06-2023
А почему не всем? почему до 35? Мне 39 и ничего не давали бесплатно и не компенсировали, а с такими ЗП ипотеку не дают(
14:14:59 21-06-2023
Гость (13:53:24 21-06-2023) А почему не всем? почему до 35? Мне 39 и ничего не давали бе... И где вы в итоге живете?
14:40:41 21-06-2023
Гость (14:14:59 21-06-2023) И где вы в итоге живете?... В Караганде
14:27:57 21-06-2023
после 35 уже старость)))
19:07:04 21-06-2023
Гость (13:48:51 21-06-2023) не правда. Знаю семью, которая получила эту программу. Семья... Пробовали мы с мужем поучаствовать в этой программе. Ему сказали, что у него есть доля в родительской квартире (двушка, где живут 4 человека), а у меня - доля в квартире моих родителей (тоже 4 человека живут). Так что мы должны продать квартиры родителей, получить свои доли, и на них брать ипотеку. Как-то так в Администрации объяснили.
20:43:09 21-06-2023
А не лучше как в развитых странах проклятого запада ипотеку под 1% без взноса первоначального и квартиры будут расхватывать как горячие пирожки. А лучше всего всю строительную отрасль жилья во главе с Хуснулиным направить на стажировку в Китай пускай пройдут подготовку как надо строить быстро качественно дешево и с прибылью и для граждан в виде дешевого жилья и для государства для решения социальной проблемы и для застройщиков с прибылью. И всем обязательно угодить. А то все спихнули на частника который преступно саботажно вредительски ради личного обогащения пользуясь вседозволенностью накрутил цены на сотни % и создал истинный кризис перепроизводства и падения спроса из за необоснованного с потолка повышения цены