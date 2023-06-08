Россиянам хотят запретить управлять автомобилем за неявку в военкомат

Невозможно будет даже получить водительские права

08 июня 2023, 11:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, предложили запретить получать водительские права и управлять транспортным средством, сообщает РИА Новости.

С инициативой выступило МВД РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Запрет на управление автомобилем будет в течение суток попадать в реестр ГИБДД после введения соответствующего ограничения. Также невозможно будет получить водительские права.

"Ограничение перестанет действовать после появления в военкомате гражданина, получившего повестку", – уточняется в документе.

Речь идёт о россиянах, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учёт, уже состоят на воинском учёте и тех, кто не состоит на воинском учёте, но обязан состоять.

Ранее сообщили, что в России призывников будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения, чтобы они не скрылись. Уважительные причины неявки в военкомат по повестке: смерть и другие "препятствия непреодолимой силы".