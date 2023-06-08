Россиянам хотят запретить управлять автомобилем за неявку в военкомат
Невозможно будет даже получить водительские права
08 июня 2023, 11:02, ИА Амител
Россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, предложили запретить получать водительские права и управлять транспортным средством, сообщает РИА Новости.
С инициативой выступило МВД РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Запрет на управление автомобилем будет в течение суток попадать в реестр ГИБДД после введения соответствующего ограничения. Также невозможно будет получить водительские права.
"Ограничение перестанет действовать после появления в военкомате гражданина, получившего повестку", – уточняется в документе.
Речь идёт о россиянах, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учёт, уже состоят на воинском учёте и тех, кто не состоит на воинском учёте, но обязан состоять.
Ранее сообщили, что в России призывников будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения, чтобы они не скрылись. Уважительные причины неявки в военкомат по повестке: смерть и другие "препятствия непреодолимой силы".
11:15:28 08-06-2023
Грамотно. Это может укреплять семью. Авто будет водить жена. Но тогда муж может прибухивать
11:16:07 08-06-2023
Опять запретить!??! Мы уже скоро будем теряться в том что нам нельзя!?
11:37:14 08-06-2023
Следующее предложение будет: кто не смотрит программу Время - лишать гражданства.
11:41:37 08-06-2023
палёнку типа мистер сидр и вымогание платы за пляж не хотят запретить?
12:27:54 08-06-2023
Да всех в турму. И оттуда выпускать только по повестке. Ляпота.
13:39:17 08-06-2023
Гость (12:27:54 08-06-2023) Да всех в турму. И оттуда выпускать только по повестке. Ляпо... скоро так и будет... вот введут цифровой рубль и привет! в один прекрасный день окажется что ты со своей карты можешь купить только бронижелет и каску, а билет только на автобус до военкомата!.. и что ты будешь делать!? и ни кто тебя не принуждает... так, скажут, Искусственный Интеллект решил! так будет лучше!.. и кому ты пойдёшь жаловаться?
15:25:23 08-06-2023
Забавно. Мусора откосившие от армии будут ловить мальчишек , чтобы спасти свою шкуру?
13:25:55 09-06-2023
Вот пусть полиция и росгвардия и идут служить, воевать, все то что хотят правители, оставьте детей в покое, а то будет так, что как только результаты УЗИ придут, то сразу повестка.