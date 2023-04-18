Призывников будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения, чтобы они не скрылись
Камеры помогут определить, где проживают россиянине, которым необходимо доставить повестки
18 апреля 2023, 14:50, ИА Амител
В Москве начали использовать систему видеонаблюдения для отслеживания будущих призывников, которым вскоре должны доставить повестки, сообщает ТАСС.
"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", – рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.
Он подчеркнул, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.
По его словам, основная причина неявки в военкомат – проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удаётся вручить повестку. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание.
Ранее сообщили, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнётся в весенний призыв.
15:05:49 18-04-2023
За границей много уже проживает
15:13:26 18-04-2023
Не правильно вы действуете - каждому ошейник на шею, удалился от города на 50 км. - взрыв.
15:24:47 18-04-2023
От доброго хорошего, да святого дела не скрываются, однако.