Призывников будут отслеживать с помощью камер видеонаблюдения, чтобы они не скрылись

Камеры помогут определить, где проживают россиянине, которым необходимо доставить повестки

18 апреля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Москве начали использовать систему видеонаблюдения для отслеживания будущих призывников, которым вскоре должны доставить повестки, сообщает ТАСС.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", – рассказал военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

Он подчеркнул, что с такой информацией о человеке оповестить его о явке в военкомат не составит труда.

По его словам, основная причина неявки в военкомат – проживание не по месту регистрации, из-за этого им не удаётся вручить повестку. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание.

Ранее сообщили, что тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнётся в весенний призыв.