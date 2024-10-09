Россиянам могут разрешить обороняться в случае проникновения в их жилище
Законопроект не ограничивает способы самообороны, использовать можно все доступные под рукой средства
09 октября 2024, 17:45, ИА Амител
В Госдуму готовятся внести законопроект, дающий россиянам право на самооборону в случае незаконного проникновения в их жилище даже без угрозы для жизни, пишут "Известия".
"Сегодня человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни. Поэтому, как считают авторы, при вынесении решений судебными инстанциями возникают спорные случаи, когда защищающий себя гражданин становится виновным", – отмечает издание.
В пояснительной записке к документу говорится, что право на неприкосновенность жилища – важнейшее конституционное право человека.
Авторы инициативы также указали, что Верховный суд РФ еще в 2021 году незаконные проникновения в жилище в ночное время отнес к случаям, когда человек "вследствие неожиданности посягательства не может объективно оценить степень и характер опасности нападения, что исключает ответственность за превышение пределов необходимой обороны".
Однако документ Верховного суда носит не обязательный, а рекомендательный характер. Поэтому в судах возникают спорные случаи, когда виновным становится тот, на кого совершено нападение.
"Мы доработали законопроект, создание которого началось еще в 2022 году, с учетом поступивших замечаний и формулировок, данных Верховным судом. Направили его на отзыв в правительство и Верховный суд, и готовимся к его внесению в Госдуму", – рассказал депутат ГД Ярослав Нилов.
18:05:41 09-10-2024
Т.е. один алкаш пригласил к себе другого алкаша. Напились. Поругались. Хозяину жилья можно валить собутыльника, а гостю хозяина нет? потому что он якобы проник в чужое жилье?
18:52:56 09-10-2024
Теперь достаточно будет пригласить кого-нибудь в гости, чтобы, убив и ограбив жертву, с лёгкостью необыкновенной инсценировать "вторжение" в свою квартиру и представить содеянное актом реализации права на "самооборону"!?
19:31:19 09-10-2024
Гость (18:52:56 09-10-2024) Теперь достаточно будет пригласить кого-нибудь в гости, чтоб... Не ходи куда попало. А если придут к тебе, а ты ничего сделать не можешь, это лучше?
20:28:38 09-10-2024
Гость (19:31:19 09-10-2024) Не ходи куда попало. А если придут к тебе, а ты ничего сдела... Случай случаю рознь - поэтому, внося новшество, необходимо учитывать ВСЕ нюансы: как со знаком плюс, так и дефективные...
Предложение сродни призыву вооружить всех, дабы каждый мог сам себя защитить в отсутствие защиты от государства! Однако при поголовном праве на оружие кто же выиграет: потенциальная жертва или преступник, имеющий решающий козырь - фактор инициативы и внезапности нападения?
20:02:04 09-10-2024
Гражданин должен иметь право защищать себя и свое жилье - имущество от несанкционированного проникновения посторонних с предупредительным выстрелом. Мой дом - моя крепость. Удивляюсь, что до сих пор такого права нет.
20:19:17 09-10-2024
Ух ты!! мне еще надо спрашивать разрешение, пристрелить ли мне непрошенного гостя в моей хате и нет, "обожаю" эту страну.
20:49:56 09-10-2024
все равно затаскают по судам, даже если мразь ломится в хату
22:10:00 09-10-2024
А нам не надо таких разрешений, от слова совсем
22:51:57 09-10-2024
До этого им строго настрого запрещали обороняться. Я правильно понимаю?
08:37:22 10-10-2024
Гость (22:51:57 09-10-2024) До этого им строго настрого запрещали обороняться. Я правиль... почитайте про решения судов, где людей осуждали на реальные сроки за превышения типа самообороны, когда к ним в жилье лезли грабители ночью, а у людей было оружие или они смогли отбиться и при этом грабители либо были убиты, либо покалечены. Людям вменяли в вину, что они превысили границы самообороны, так как угрозы жизни же не было, их же только ограбить хотели (по версии суда), хотя, что у преступников в голове, которые ночью в дом лезут, никто не знает. Также были осуждены женщины, когда при попытке изнасилования, отбиваясь, убивали насильника, опять же по версии суда, изнасилование не является угрозой жизни. Прямого запрета на самооборону нет, но обороняющегося человека закон сразу ставит в позицию виновного, закону нас на стороне преступников.
10:39:09 10-10-2024
Очень хорошая новость!