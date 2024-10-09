Россиянам могут разрешить обороняться в случае проникновения в их жилище

Законопроект не ограничивает способы самообороны, использовать можно все доступные под рукой средства

09 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Рыцарь в доспехах / Фото: unsplash.com

В Госдуму готовятся внести законопроект, дающий россиянам право на самооборону в случае незаконного проникновения в их жилище даже без угрозы для жизни, пишут "Известия".

"Сегодня человек имеет право на самооборону только в случае угрозы жизни. Поэтому, как считают авторы, при вынесении решений судебными инстанциями возникают спорные случаи, когда защищающий себя гражданин становится виновным", – отмечает издание.

В пояснительной записке к документу говорится, что право на неприкосновенность жилища – важнейшее конституционное право человека.

Авторы инициативы также указали, что Верховный суд РФ еще в 2021 году незаконные проникновения в жилище в ночное время отнес к случаям, когда человек "вследствие неожиданности посягательства не может объективно оценить степень и характер опасности нападения, что исключает ответственность за превышение пределов необходимой обороны".

Однако документ Верховного суда носит не обязательный, а рекомендательный характер. Поэтому в судах возникают спорные случаи, когда виновным становится тот, на кого совершено нападение.