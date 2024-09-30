Россиянам могут разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

Такой законопроект внесут в Госдуму в понедельник

30 сентября 2024, 14:03, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Группа депутатов от ЛДПР 30 сентября внесет в Госдуму законопроект, разрешающий россиянам передавать своим родителям пенсионные баллы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, в случае принятия инициативы детям разрешат передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю, за счет чего у них увеличатся пенсии.

Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости с 2025 года составляют от 15 лет и 30 баллов соответственно. По мнению депутатов, в таких условиях требуется допподдержка выходящих на пенсию граждан.

Как отметил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, благодаря законопроекту пожилые родители, не накопившие достаточного количества баллов, смогут с помощью баллов своих детей "выйти быстрее на пенсию, а не дорабатывать, чтобы обрести необходимый минимум".