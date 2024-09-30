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Россиянам могут разрешить передавать своим родителям пенсионные баллы

Такой законопроект внесут в Госдуму в понедельник

30 сентября 2024, 14:03, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com
Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Группа депутатов от ЛДПР 30 сентября внесет в Госдуму законопроект, разрешающий россиянам передавать своим родителям пенсионные баллы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на документ, в случае принятия инициативы детям разрешат передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла единственному родителю, за счет чего у них увеличатся пенсии.

Минимальный стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент для назначения страховой пенсии по старости с 2025 года составляют от 15 лет и 30 баллов соответственно. По мнению депутатов, в таких условиях требуется допподдержка выходящих на пенсию граждан.

Как отметил замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов, благодаря законопроекту пожилые родители, не накопившие достаточного количества баллов, смогут с помощью баллов своих детей "выйти быстрее на пенсию, а не дорабатывать, чтобы обрести необходимый минимум".

Законопроекты пенсии

Комментарии 5

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Гость

14:58:50 30-09-2024

То есть, заранее предполагается, что наши дети до пенсии не доживут!!!

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Гость

23:10:08 30-09-2024

Гость (14:58:50 30-09-2024) То есть, заранее предполагается, что наши дети до пенсии не ... Не-а, просто пенсии отменят в будущем. Поэтому и вопят что бы скорей все рожали, а как родят скажут, ну пусть дети вас и обеспечивают.

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Афиноген

15:20:52 30-09-2024

А не думают ли достопочтенные депутаты,чтобы ,наоборот ,передавать свою накопленную пенсию детям пенсионера ,не воспользовавшегося своими налоговыми пенсионными отчислениями,в связи со смертью или коротким периодом времени пользования накоплениями?Может пора отдавать законные деньги умершего гражданина его наследникам?

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Гость

15:21:05 30-09-2024

или ее у них не будет совсем. Сами будут себе копить на доживание

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dok_CФ

20:09:47 30-09-2024

" .. в таких условиях требуется допподдержка выходящих на пенсию граждан." - интересно, сколько ещё фокусов придумают по пенсиям? Разве проблема не в размере заработной платы или официально/не оф-но трудится человек? Вариант - пошёл на пенсию, получай мрот (не зависимо от должности), тогда понимаешь, что до пенсии надо активно создавать свой досуг, отдых и т.д. Есть ещё варианты, но кому они нужны.. нами просто манипулируют..

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