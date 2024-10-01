Автомобили резко подорожают, а некоторые бюджетники получат прибавку к зарплате

01 октября 2024, 06:50, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В октябре вступит в силу сразу несколько важных законов. Прежде всего речь идет о нашумевшем повышении утилизационного сбора, из-за которого эксперты прогнозируют значительное подорожание автомобилей. Кроме того, некоторые россияне получат прибавку к пенсиям и зарплатам.

Подробнее об этих и других самых важных изменениях, которые ждут россиян в октябре, – в карточках на amic.ru.

1 Повышение утильсбора Утилизационный сбор на автомобили вырастет почти в два раза: с 1 октября вступает в силу соответствующее постановление правительства РФ. В зависимости от категории машины, рост ставок составит от 70 до 85%. При этом в документе прописано, что 1 января каждого года сбор будет дополнительно индексироваться на 10-20%. Так, утильсбор для самой популярной категории авто – с двигателем от одного до двух литров – увеличится с 306 000 до 556 200 рублей. Ставка для машин с мотором от двух до трех литров составит 1 562 800 рублей вместо прежних 844 800 рублей. За ввоз машины с объемом двигателя от 3 до 3,5 литра придется заплатить 1 974 000 рублей (было 970 тысяч рублей), а с объемом более 3,5 литра – до 2 285 200 рублей (было 1 235 200 рублей). Утильсбор для машин с двигателем объемом менее литра вырастет с 81 200 до 150 200 рублей. Утилизационный сбор – это единовременный платеж, который производители или импортеры платят государству при ввозе автомобиля на территорию РФ. Предполагается, что в будущем эти деньги пойдут на утилизацию автомобиля. В постановлении указано, что индексация не коснется тех, кто ввозит машину с объемом двигателя до трех литров для собственного пользования, а не для перепродажи. Но эксперты сходятся во мнении, что повышение утильсбора приведет к массовому росту цен на машины. В конце концов, сумма утильсбора будет включена в итоговую стоимость автомобиля. Некоторые дилеры уже успели поднять цены на свои авто.

2 Индексация военных пенсий С 1 октября 2024 года будут проиндексированы военные пенсии. Прибавка составит 5,1%. Изначально планировалось, что пенсии вырастут на 4,5%, но потом размер индексации пересчитали из-за уточненного прогноза по инфляции. Средний размер военной пенсии в России с октября составит около 41 600 рублей. При этом в каждом случае сумма ежемесячной выплаты рассчитывается индивидуально: все зависит от размера денежного довольствия, должности, звания, срока службы и других критериев. Напомним, военную пенсию получают не только бывшие военнослужащие, но и россияне, проходившие службу в МВД, ФСБ, МЧС, ФСИН, Росгвардии и других силовых структурах. Всего индексация коснется более чем 2,7 млн россиян.

3 Рост зарплат бюджетников Также с 1 октября на те же 5,1% вырастут зарплаты некоторых бюджетников. Речь идет о работниках федеральных учреждений и госорганов, а также гражданского персонала воинских частей и силовых структур. Другими словами, индексация коснется тех сотрудников, которые получают зарплату непосредственно из федерального бюджета. Например, зарплаты вырастут у медиков, преподавателей и работников культуры. Но только у тех, которые трудятся в учреждениях с федеральным статусом.

4 Осенний призыв с бумажными повестками С 1 октября 2024 года в России начинается осенний призыв, который продлится до 31 декабря. Как и весной, на военную службу будут призывать россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Ожидалось, что уже с этой осени в России начнет действовать система электронных повесток. Но затем председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уточнил, что в большинстве регионов повестки пока еще останутся бумажными. Новый электронный формат протестируют только в трех субъектах: Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине.

5 QR-коды для многодетных семей С 1 октября по 31 декабря в России начнут внедрение цифровых удостоверений многодетной семьи. Это электронный документ, который будет отображаться в разделе "Семья и дети" на "Госуслугах". Соответственно, для получения требуются подтвержденная учетная запись на портале, а также официальный статус многодетной семьи. Если все это есть, то вскоре членам семьи придет уведомление о возможности пользоваться цифровым документом. Важное изменение: электронное удостоверение могут выдавать даже детям из многодетных семей. Напомним, бумажный вариант выдавали только родителям. При этом классический вариант удостоверения по-прежнему будет иметь юридическую силу. Электронный вариант вводится для удобства. В нем будет QR-код, по которому члены многодетных семей смогут пользоваться всеми льготами. Например, посещать музеи и выставки.

6 Еще больше маркировки С 1 октября расширяется перечень товаров, для которых действует обязательная маркировка в системе "Честный знак". Теперь QR-кодами будут снабжать: подсолнечное, оливковое, арахисовое, пальмовое и другие масла в стеклянной и полимерной упаковке;

технические средства реабилитации (протезы, костыли и другие устройства для людей с ограниченными возможностями здоровья);

безалкогольное пиво;

товары для животных (корм, ветеринарные препараты и другое). Напомним, нанесенные на товары QR-коды можно отсканировать в приложении "Честный знак". Там отобразится вся подробная информация о продукте.

7 Ограничения на переводы за рубеж Банк России продлил ограничение денежных переводов за рубеж до 31 марта 2025 года. Правила остаются прежними. Граждане РФ и нерезиденты из дружественных стран могут ежемесячно переводить на заграничные счета не более миллиона долларов США (или эквивалентной суммы в любой другой валюте). Физлица-нерезиденты, которые при этом работают в России, могут переводить не более суммы, равной их ежемесячной заработной плате. А резиденты из недружественных стран по-прежнему вообще не смогут переводить денежные средства за рубеж.

8 Борьба с "зеркалами" пиратских сайтов С 1 октября Роскомнадзор получит право самостоятельно признавать сайты "зеркалами". Напомним, "зеркалами" называются копии уже заблокированных порталов. Владельцы создают их, чтобы обойти ограничения Роскомнадзора. Ведомство проводит работу, чтобы ограничить доступ и к ним тоже. Ранее данные обо всех копиях пиратских сайтов нужно было отправлять в Минцифры. Только там решали, признавать ли тот или иной портал "зеркалом". Законодатели посчитали, что это слишком сложная схема, и выдали все необходимые полномочия Роскомнадзору. Если сайт будет признан "зеркалом", ведомство и дальше сможет действовать самостоятельно: общаться с владельцем, выдавать предписание и выносить решение о блокировке.