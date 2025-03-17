НОВОСТИЭкономика

Россиянам начнут выдавать микрозаймы только по биометрии

Инициативу уже одобрили в Центробанке

17 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru
Здание Банка России / Фото: cbr.ru

В Центробанке России одобрили идентификацию по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн. Законопроект рассмотрят в Госдуме 18 марта. Об этом сообщают "Известия".

Как отмечают эксперты, мере может потребоваться техническая доработка, но это вполне нормально.

"Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом. И, возможно, с разделением по классам МФО. Потребуется обсуждение и донастройка, но это нормальный процесс", – заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

Если закон примут в нынешнем виде, то при выдаче микрозайма онлайн клиенту нужно будет подтверждать личность с помощью "Госуслуг", а также по биометрии из единой биометрической системы. Чтобы получить кредит очно, биометрия не потребуется. Цель такого нововведения – обезопасить людей от мошенников, а также сделать невозможным оформление микрокредита без ведома человека.

Деньги, сбережения / Фото: amic.ru

Руки прочь. Поможет ли самозапрет на кредиты защитить барнаульцев от мошенников

Ежегодно россияне переводят аферистам миллиарды рублей, но теперь обмануть граждан стало сложнее
НОВОСТИОбщество
Россия кредит

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

12:46:22 17-03-2025

из единой биометрической системы --- какая нафиг разница, это все равно без личного присутствия. Может хватит, а то подозрения усиливаются. В нестабильной социальной обстановке можно доиграться

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:14 17-03-2025

Здравое решение, давно пора было!

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
холмс

13:28:42 17-03-2025

а вот теперь и сложите 2 и 2: сперва цифровизация банков потом введение электронных денег потом ввод банков в строй отрасль, в систему единого окна, потом биометрия быстрых денег, потом тотальное чипирование собак, потом снятие трампом запрета для глобальных компаний на разработку ИИ, ну ну ну.....

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:54 17-03-2025

холмс (13:28:42 17-03-2025) а вот теперь и сложите 2 и 2: сперва цифровизация банков пот... Потом чипирование клиентов банков

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:47 17-03-2025

Гость (14:04:54 17-03-2025) Потом чипирование клиентов банков... Чипирование клиентов банка это свершившийся факт, смартфон всегда с собой.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:55:54 17-03-2025

Гость (14:04:54 17-03-2025) Потом чипирование клиентов банков... ага, привяжут к стулу и давай чипировать 😂

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:15 17-03-2025

Анализы и ДНК брать будут ? Что бы долги на родственников навешать.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:19:35 17-03-2025

Спасти граждан от варварских процентов можно было бы гораздо проще - либо вообще запретив предоставление микрозаймов, либо позволив их выдавать под проценты не выше установленного законом максимума, размер которого должны определить депутаты, взвалив ответственность за его адекватность всецело на себя!

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров