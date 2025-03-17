Россиянам начнут выдавать микрозаймы только по биометрии

Инициативу уже одобрили в Центробанке

17 марта 2025, 12:40, ИА Амител

Здание Банка России / Фото: cbr.ru

В Центробанке России одобрили идентификацию по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн. Законопроект рассмотрят в Госдуме 18 марта. Об этом сообщают "Известия".

Как отмечают эксперты, мере может потребоваться техническая доработка, но это вполне нормально.

"Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом. И, возможно, с разделением по классам МФО. Потребуется обсуждение и донастройка, но это нормальный процесс", – заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.

Если закон примут в нынешнем виде, то при выдаче микрозайма онлайн клиенту нужно будет подтверждать личность с помощью "Госуслуг", а также по биометрии из единой биометрической системы. Чтобы получить кредит очно, биометрия не потребуется. Цель такого нововведения – обезопасить людей от мошенников, а также сделать невозможным оформление микрокредита без ведома человека.