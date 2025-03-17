Россиянам начнут выдавать микрозаймы только по биометрии
Инициативу уже одобрили в Центробанке
17 марта 2025, 12:40, ИА Амител
В Центробанке России одобрили идентификацию по биометрии при выдаче микрозаймов онлайн. Законопроект рассмотрят в Госдуме 18 марта. Об этом сообщают "Известия".
Как отмечают эксперты, мере может потребоваться техническая доработка, но это вполне нормально.
"Этот процесс позволяет лучше идентифицировать личность. Однако большинству компаний потребуется техническая доработка, поэтому меру стоит вводить с временным лагом. И, возможно, с разделением по классам МФО. Потребуется обсуждение и донастройка, но это нормальный процесс", – заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов.
Если закон примут в нынешнем виде, то при выдаче микрозайма онлайн клиенту нужно будет подтверждать личность с помощью "Госуслуг", а также по биометрии из единой биометрической системы. Чтобы получить кредит очно, биометрия не потребуется. Цель такого нововведения – обезопасить людей от мошенников, а также сделать невозможным оформление микрокредита без ведома человека.
12:46:22 17-03-2025
из единой биометрической системы --- какая нафиг разница, это все равно без личного присутствия. Может хватит, а то подозрения усиливаются. В нестабильной социальной обстановке можно доиграться
13:11:14 17-03-2025
Здравое решение, давно пора было!
13:28:42 17-03-2025
а вот теперь и сложите 2 и 2: сперва цифровизация банков потом введение электронных денег потом ввод банков в строй отрасль, в систему единого окна, потом биометрия быстрых денег, потом тотальное чипирование собак, потом снятие трампом запрета для глобальных компаний на разработку ИИ, ну ну ну.....
14:04:54 17-03-2025
холмс (13:28:42 17-03-2025) а вот теперь и сложите 2 и 2: сперва цифровизация банков пот... Потом чипирование клиентов банков
15:53:47 17-03-2025
Гость (14:04:54 17-03-2025) Потом чипирование клиентов банков... Чипирование клиентов банка это свершившийся факт, смартфон всегда с собой.
21:55:54 17-03-2025
Гость (14:04:54 17-03-2025) Потом чипирование клиентов банков... ага, привяжут к стулу и давай чипировать 😂
16:04:15 17-03-2025
Анализы и ДНК брать будут ? Что бы долги на родственников навешать.
22:19:35 17-03-2025
Спасти граждан от варварских процентов можно было бы гораздо проще - либо вообще запретив предоставление микрозаймов, либо позволив их выдавать под проценты не выше установленного законом максимума, размер которого должны определить депутаты, взвалив ответственность за его адекватность всецело на себя!