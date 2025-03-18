Россиянам напомнили о штрафах до 300 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте
Мыть автомобиль нельзя в том числе в лесу и у водоемов
18 марта 2025, 10:20, ИА Амител
Штрафы до 300 тысяч рублей грозят россиянам за мытье автомобиля в неположенном месте, напомнил изданию 360.ru автоюрист Лев Воропаев.
"В подавляющем большинстве случаев мыть машину запрещается на дворовых и прилегающих к ним территориях, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, на землях сельскохозяйственного назначения, а также в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства", – сказал эксперт.
Причина такого запрета – загрязнение окружающей среды бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова. Поэтому мыть авто нужно на автомойках: они оборудованы водоочистителями, так что в канализацию сливается уже очищенная от химикатов вода.
В случае нарушения штрафы по федеральному закону грозят следующие:
- за мытье автомобиля у водоема – 1000 рублей для граждан, до 30 тысяч – для должностных лиц и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц;
- в лесу – от 4,5 до 300 тысяч рублей.
Если речь идет об организации, то ей могут еще и ограничить деятельность на срок до трех месяцев. В остальных случаях суммы штрафов зависят от региона.
10:39:25 18-03-2025
А если я беру ведро воды, во дворе мою коврики на которых грязь и песок, протираю их, это считается что я машину помыл!? Или как? Я кузова и двигателя не касаюсь, только коврики...
11:34:23 18-03-2025
Гость (10:39:25 18-03-2025) А если я беру ведро воды, во дворе мою коврики на которых гр... Во-во, где граница?
Я тоже иногда так делаю.
Сполоснуть фары и стекла - это мытье машины?
А пороги сполоснуть из полторашки и протереть, чтобы штанинами грязь не собирать?
Короче, надо быстро в минуту уложиться, чтобы бабки-соседки не успели с ума сойти.
10:43:11 18-03-2025
А около магазинов? по ул.К.Маркса 124 около бывшего магазина организована мойка.
10:52:22 18-03-2025
Мерзкая господлость. А просто машина едет по дороге и по лужам - с нее ничо не смывается в окружающую среду?
12:18:27 18-03-2025
Кошмар, дождь надо тоже тогда оштрафовать, закон лоббировали автомойки.
12:20:48 18-03-2025
Ты не должен жарить шашлык во дворе, ты должен его купить в кафе... Из этой же оперы. Гайки тянут лишь честным людям. Повышайте стократно штрафы дебоширам, торопыгам и пьяни за рулём, нарушителям тишины, хозяевам самовыгульных псов, родителям школьных садистов...
16:45:08 18-03-2025
Ага тоже была ситуация, работал в ДРСУ, чистили тротуар (где люди ходят) моста через речку, ну естественно снег кидали в речку, увидел инспектор природохраны сказал так нельза нарушение, продолжим будет штраф, на вопрос а то что весной в речку всё растает и стечет в речку, захлопал глазами и свалил, директор сказал тогда не чистить, весной само растает....
И кстати о моющей химии, на даче слив со стиралки в огород брошен, трава как росла так и растет...
17:38:22 18-03-2025
Где мыть школьный автобус в деревне? В город на мойку ездить?