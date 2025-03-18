Россиянам напомнили о штрафах до 300 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте

Мыть автомобиль нельзя в том числе в лесу и у водоемов

18 марта 2025, 10:20, ИА Амител

Фото: Adrian Dascal / unsplash.com

Штрафы до 300 тысяч рублей грозят россиянам за мытье автомобиля в неположенном месте, напомнил изданию 360.ru автоюрист Лев Воропаев.

"В подавляющем большинстве случаев мыть машину запрещается на дворовых и прилегающих к ним территориях, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах, на землях сельскохозяйственного назначения, а также в местах, где это может создать нарушение норм благоустройства", – сказал эксперт.

Причина такого запрета – загрязнение окружающей среды бензином и химическими средствами, смываемыми с кузова. Поэтому мыть авто нужно на автомойках: они оборудованы водоочистителями, так что в канализацию сливается уже очищенная от химикатов вода.

В случае нарушения штрафы по федеральному закону грозят следующие:

за мытье автомобиля у водоема – 1000 рублей для граждан, до 30 тысяч – для должностных лиц и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц;

в лесу – от 4,5 до 300 тысяч рублей.

Если речь идет об организации, то ей могут еще и ограничить деятельность на срок до трех месяцев. В остальных случаях суммы штрафов зависят от региона.