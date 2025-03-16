Володин: владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права

Предложение внес Следственный комитет

16 марта 2025, 15:37, ИА Амител

Парковки для самокатов в Барнауле / Фото: amic.ru

В Государственную Думу поступили предложения Следственного комитета РФ о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении права на управление ими. Об этом в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Среди инициатив СК есть предложение внести электросамокаты мощностью до 0,25 кВт в новую категорию "М1", а СИМ с двигателями от 0,25 до 4 кВт и от 4 кВт в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы).

"Предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста", – назвал Володин еще одну инициативу ведомства.

Изменения позволят отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, – к водителям.