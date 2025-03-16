Володин: владельцев электросамокатов могут обязать получить водительские права
Предложение внес Следственный комитет
16 марта 2025, 15:37, ИА Амител
В Государственную Думу поступили предложения Следственного комитета РФ о включении электросамокатов в категорию транспортных средств и предоставлении права на управление ими. Об этом в Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Среди инициатив СК есть предложение внести электросамокаты мощностью до 0,25 кВт в новую категорию "М1", а СИМ с двигателями от 0,25 до 4 кВт и от 4 кВт в категории "М" (мопеды) и "А" (мотоциклы).
"Предоставление права на управление транспортными средствами подкатегории "М1" лицам, достигшим 16-летнего возраста", – назвал Володин еще одну инициативу ведомства.
Изменения позволят отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, – к водителям.
17:05:43 16-03-2025
И вся эта шнчга должна будет передвигаться по проезжей части ?
Володин там, со своими говорилками-трибунными, чё курит ?
21:11:42 16-03-2025
Гость (17:05:43 16-03-2025) И вся эта шнчга должна будет передвигаться по проезжей части...
Мало того, чтобы обязать передвигающихся на этой шняге получать водительские удостоверения, значит всю эту шнягу нужно ставить на учёт в ГАИ или Гостехнадзоре с получением регистрационных знаков. Иначе права не нужны. БОльшая часть электросамокатов прокатные, оплата происходит по карте привязанной к конкретному человеку, электросамокат постоянно пишет трек своего движения. Проще нагнуть прокатные конторы, вместе с теми, кто пользуется их услугами, используя возможности цифрового рабства, чем нести пургу про водительские удостоверения.
17:13:12 16-03-2025
Володин: владельцев электросамокатов могут обязать, а могут и не обязать. А дам и не дам, а там и не там - вроде мужики государственные, а может и не мужики, и не бабы точно. А почему так и не иначе? А потому что пропаганда! - а чего?
А того что запрещено, но на самокате можно.
08:17:40 17-03-2025
Эпл наушники показала, которые иностранный язык переводят. Зачем тратить годы в школах на изучение языка, когда можно полгода учить всех вождению. И так полно ненужного, когда нужно много чего другого уже.