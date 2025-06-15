Россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии
Оклад должен быть официальным
15 июня 2025, 07:30, ИА Амител
Чтобы получать максимальную пенсию, нужно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
По его словам, за год можно получить максимум 10 пенсионных баллов, для чего необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 млн рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.
"Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей", – уточнил парламентарий.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.
07:58:21 15-06-2025
Где же у нас такую зп простому смертному...
08:11:04 15-06-2025
Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у которых зарплата от 22 до 27 тысяч рублей и пенсия 18 т.руб. Нас все равно из себя не выведешь, мы и это перетерпим.
10:28:18 15-06-2025
Гость (08:11:04 15-06-2025) Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у к... ага -недавно в пробке до Бийска стояли машины униженных и угнетенных с зарплатой 22-27 т.р, рванувших на отдых в соседний регион. Хватит уже эту чушь писать - если не в состоянии больше заработать - вопросы к тебе, что с тобой не так?
14:13:54 15-06-2025
Гость (10:28:18 15-06-2025) ага -недавно в пробке до Бийска стояли машины униженных и уг... Точно! кредитные телеги повсюду.
10:29:19 15-06-2025
Гость (08:11:04 15-06-2025) Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у к...
Как чукчи. Только оленя не отнимайте. А так все стерпим.
10:34:36 15-06-2025
Гость (08:11:04 15-06-2025) Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у к... Пенсии есть и 14 тысяч 🤣.
08:43:55 15-06-2025
Издеваетесь что ли!?!...
08:50:39 15-06-2025
230 т.р. + 22% х12 месяцев х30 лет этот депутат не хочет посчитать? Ну если подача данного материала подана СМИ в хвалебно-познавательном ключе, что же ждать здравомыслия от зомбированных?
09:14:16 15-06-2025
хи-хи-хи....
17:00:46 15-06-2025
Рабу, такой зарплаты не видать, это для слуг народа - хозяина.
08:11:17 16-06-2025
Любят в нашей стране утопии нагородить, а после гордится проделанной работой!