Россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии

Оклад должен быть официальным

15 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы получать максимальную пенсию, нужно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

По его словам, за год можно получить максимум 10 пенсионных баллов, для чего необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 млн рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов.

"Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей", – уточнил парламентарий.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.