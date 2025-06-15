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Россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии

Оклад должен быть официальным

15 июня 2025, 07:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Чтобы получать максимальную пенсию, нужно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

По его словам, за год можно получить максимум 10 пенсионных баллов, для чего необходимо иметь официальный годовой заработок 2,76 млн рублей, то есть 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. 

"Предположим, у вас стаж официальной работы 30 лет, и вы выходите на пенсию в 2025 году. Без прочих льгот при зарплате свыше 230 тысяч рублей вы будете получать около 53 тысяч рублей", – уточнил парламентарий.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян.

пенсии

Комментарии 11

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Гость

07:58:21 15-06-2025

Где же у нас такую зп простому смертному...

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Гость

08:11:04 15-06-2025

Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у которых зарплата от 22 до 27 тысяч рублей и пенсия 18 т.руб. Нас все равно из себя не выведешь, мы и это перетерпим.

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Гость

10:28:18 15-06-2025

Гость (08:11:04 15-06-2025) Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у к... ага -недавно в пробке до Бийска стояли машины униженных и угнетенных с зарплатой 22-27 т.р, рванувших на отдых в соседний регион. Хватит уже эту чушь писать - если не в состоянии больше заработать - вопросы к тебе, что с тобой не так?

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Гость

14:13:54 15-06-2025

Гость (10:28:18 15-06-2025) ага -недавно в пробке до Бийска стояли машины униженных и уг... Точно! кредитные телеги повсюду.

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Гость

10:29:19 15-06-2025

Гость (08:11:04 15-06-2025) Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у к...
Как чукчи. Только оленя не отнимайте. А так все стерпим.

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Гость

10:34:36 15-06-2025

Гость (08:11:04 15-06-2025) Не надо злить такой информацией жителей Алтайского края, у к... Пенсии есть и 14 тысяч 🤣.

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Гость

08:43:55 15-06-2025

Издеваетесь что ли!?!...

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Гость

08:50:39 15-06-2025

230 т.р. + 22% х12 месяцев х30 лет этот депутат не хочет посчитать? Ну если подача данного материала подана СМИ в хвалебно-познавательном ключе, что же ждать здравомыслия от зомбированных?

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гость

09:14:16 15-06-2025

хи-хи-хи....

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Гость

17:00:46 15-06-2025

Рабу, такой зарплаты не видать, это для слуг народа - хозяина.

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Гость

08:11:17 16-06-2025

Любят в нашей стране утопии нагородить, а после гордится проделанной работой!

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