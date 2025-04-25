Экономист заявил о резком росте пенсий в России
Пенсии работающих россиян выросли больше инфляции
25 апреля 2025, 11:41, ИА Амител
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян. Они выросли выше инфляции.
В беседе с "Газетой.ру" экономист сообщил, что в 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров проиндексировали впервые за девять лет.
"Теперь размер пенсии для работающих граждан рассчитывается не от суммы, которую они фактически получали раньше, а от той, которую они бы получали, если бы прекратили работать. Благодаря этому индексация оказалась выше обычной", – отметил он.
По данным Росстата, годовая инфляция в России в прошлом году составила 9,52%. В марте 2025 года она повысилась до 10,34% в годовом выражении.
Ранее в Соцфонде сообщили, что до 30 апреля пенсию за май досрочно получат россияне, которым выплату перечисляет банк с первого по пятое число месяца.
11:48:54 25-04-2025
Да уж.... Пенсия... Удручающие цифры...
12:02:07 25-04-2025
Куда не лечение доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина скидываться?
12:06:03 25-04-2025
Для того, чтобы лохи тебе поверили, нужно самому себе верить.
😆
12:09:40 25-04-2025
Этот эксперт пробовал на среднюю пенсию просто жить, без дополнительной работы...
12:14:54 25-04-2025
опять в параллельной вселенной?
12:28:32 25-04-2025
Сейчас эти беспечные богачи опять всё скупать начнут и разгонят информацию, с этого ведь всё и начиналось, замкнутый круг какой то
14:10:48 25-04-2025
Инфляция - 9,52 % (официальная, а по факту в разы), рост пенсий 9,5 %, рост зарплат 0%,рост оплаты ЖКХ 15%. Все, что нужно знать о
" заботе" властей и государства о своих гражданах.
14:34:58 25-04-2025
Что значит мнение какого то одного г-на Балынина?А остальные экономисты тоже придерживаются этого же мнения?Что же это за такой резкий рост пенсий на которые, по нынешним меркам ,нельзя прожить?Или это ради красного словца?
14:44:18 25-04-2025
Посадить этого дОцента на среднюю по стране пенсию (без учета депутатов, министров, судей и подобных сосущих из бюджета), выгнать из Финансового университета при правительстве РФ мокрыми и грязными тряпками, а через год спросить: - Оправдалось ли твое заявление?
А то ведь у него сейчас зп не ниже пары сотен тысяч, хотя скорее всего даже выше. И класть он хотел на пенсионеров, потому и несет всякую пургу, как Песков.
22:02:19 25-04-2025
Что поделать - весна. У дурки наверное очередь из таких доцентов стоит).