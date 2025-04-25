Экономист заявил о резком росте пенсий в России

Пенсии работающих россиян выросли больше инфляции

25 апреля 2025, 11:41, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян. Они выросли выше инфляции.

В беседе с "Газетой.ру" экономист сообщил, что в 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров проиндексировали впервые за девять лет.

"Теперь размер пенсии для работающих граждан рассчитывается не от суммы, которую они фактически получали раньше, а от той, которую они бы получали, если бы прекратили работать. Благодаря этому индексация оказалась выше обычной", – отметил он.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в прошлом году составила 9,52%. В марте 2025 года она повысилась до 10,34% в годовом выражении.

Ранее в Соцфонде сообщили, что до 30 апреля пенсию за май досрочно получат россияне, которым выплату перечисляет банк с первого по пятое число месяца.