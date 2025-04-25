НОВОСТИОбщество

Экономист заявил о резком росте пенсий в России

Пенсии работающих россиян выросли больше инфляции

25 апреля 2025, 11:41, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил о резком увеличении пенсий работающих россиян. Они выросли выше инфляции.

В беседе с "Газетой.ру" экономист сообщил, что в 2025 году страховые пенсии работающих пенсионеров проиндексировали впервые за девять лет. 

"Теперь размер пенсии для работающих граждан рассчитывается не от суммы, которую они фактически получали раньше, а от той, которую они бы получали, если бы прекратили работать. Благодаря этому индексация оказалась выше обычной", – отметил он.

По данным Росстата, годовая инфляция в России в прошлом году составила 9,52%. В марте 2025 года она повысилась до 10,34% в годовом выражении.

Ранее в Соцфонде сообщили, что до 30 апреля пенсию за май досрочно получат россияне, которым выплату перечисляет банк с первого по пятое число месяца. 

пенсии

Комментарии 10

Avatar Picture
....

11:48:54 25-04-2025

Да уж.... Пенсия... Удручающие цифры...

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:07 25-04-2025

Куда не лечение доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина скидываться?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:06:03 25-04-2025

Для того, чтобы лохи тебе поверили, нужно самому себе верить.
😆

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:40 25-04-2025

Этот эксперт пробовал на среднюю пенсию просто жить, без дополнительной работы...

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:14:54 25-04-2025

опять в параллельной вселенной?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:32 25-04-2025

Сейчас эти беспечные богачи опять всё скупать начнут и разгонят информацию, с этого ведь всё и начиналось, замкнутый круг какой то

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:48 25-04-2025

Инфляция - 9,52 % (официальная, а по факту в разы), рост пенсий 9,5 %, рост зарплат 0%,рост оплаты ЖКХ 15%. Все, что нужно знать о
" заботе" властей и государства о своих гражданах.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

14:34:58 25-04-2025

Что значит мнение какого то одного г-на Балынина?А остальные экономисты тоже придерживаются этого же мнения?Что же это за такой резкий рост пенсий на которые, по нынешним меркам ,нельзя прожить?Или это ради красного словца?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:44:18 25-04-2025

Посадить этого дОцента на среднюю по стране пенсию (без учета депутатов, министров, судей и подобных сосущих из бюджета), выгнать из Финансового университета при правительстве РФ мокрыми и грязными тряпками, а через год спросить: - Оправдалось ли твое заявление?

А то ведь у него сейчас зп не ниже пары сотен тысяч, хотя скорее всего даже выше. И класть он хотел на пенсионеров, потому и несет всякую пургу, как Песков.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

22:02:19 25-04-2025

Что поделать - весна. У дурки наверное очередь из таких доцентов стоит).

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров