Есть причина, по которой траты могут вырасти на 20%

01 ноября 2023, 16:16, ИА Амител

Счетчики / Фото: amic.ru

В бытовых приборах, таких как чайники, стиральные и посудомоечные машины и утюги, может образовываться накипь, которая увеличивает расходы на электроэнергию, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.

Эксперт пояснил, что теплу очень сложно пробиться через накипь, которая откладывается на нагревательных элементах. В итоге приборы работают в усиленном режиме.

"Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать, если ее скопилось много", – отметил Малоземов.

Для очистки нагревательных элементов необходимо использовать антинакипины, которые есть в виде порошков и растворов. Тогда и техника прослужит дольше, и не будет переплат за электроэнергию.