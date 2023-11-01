Россиянам назвали причину переплат за электроэнергию
Есть причина, по которой траты могут вырасти на 20%
01 ноября 2023, 16:16, ИА Амител
В бытовых приборах, таких как чайники, стиральные и посудомоечные машины и утюги, может образовываться накипь, которая увеличивает расходы на электроэнергию, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.
Эксперт пояснил, что теплу очень сложно пробиться через накипь, которая откладывается на нагревательных элементах. В итоге приборы работают в усиленном режиме.
"Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать, если ее скопилось много", – отметил Малоземов.
Для очистки нагревательных элементов необходимо использовать антинакипины, которые есть в виде порошков и растворов. Тогда и техника прослужит дольше, и не будет переплат за электроэнергию.
16:21:00 01-11-2023
Оказывается не рост тарифов безосновательно, а накипь виновата. А мы все на русгидру обвиняем да МРСК. А оно вон оно чё.
17:01:22 01-11-2023
о, если накипи не будет, тариф снизят? я не против, у меня фильтры дома. ______можно подумать, у кого газ, накипь в чайнике - самое главное, из-за чего счетчик за киловат 5р (или сколько там) мотает. утюг без прибабахов (негде там накипи быть), посудомойки нет, стиралку лимонкой прогоняю, как еще предлагаете снижать энергозатраты? на руках стирать, не заряжать телефоны, не включать приборы?
17:28:42 01-11-2023
Кстати и с отоплением такая же тема, в батареях тоже всякий шлак накапливается, вот тепловики вовремя бы так же объяснили и ни кто не стал бы тогда возмущаться повышению тарифов, можно и еще разок повысить.
19:44:53 01-11-2023
Гость (17:28:42 01-11-2023) Кстати и с отоплением такая же тема, в батареях тоже всякий ... А у нас на южном они так и говорят 2год,забиты батареи можете спросить хоть у кого кто живёт на южном,весь Барнаул смеется
18:41:35 01-11-2023
Сказки для пионеров и домохозяек.
09:24:33 02-11-2023
этот эксперд в школе учился?
10:12:16 02-11-2023
Посмотрел в СВЧ-печь, холодильник, телевизор, ноутбук - нет накипи. Что делаю не так?
10:12:45 02-11-2023
У чувака в голове накипь.