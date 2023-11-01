НОВОСТИОбщество

Россиянам назвали причину переплат за электроэнергию

Есть причина, по которой траты могут вырасти на 20%

01 ноября 2023, 16:16, ИА Амител

Счетчики / Фото: amic.ru
Счетчики / Фото: amic.ru

В бытовых приборах, таких как чайники, стиральные и посудомоечные машины и утюги, может образовываться накипь, которая увеличивает расходы на электроэнергию, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программы "Чудо техники" Сергей Малоземов.

Эксперт пояснил, что теплу очень сложно пробиться через накипь, которая откладывается на нагревательных элементах. В итоге приборы работают в усиленном режиме.

"Можно предположить, что 10-20% переплаты за электричество накипь вполне может дать, если ее скопилось много", – отметил Малоземов.

Для очистки нагревательных элементов необходимо использовать антинакипины, которые есть в виде порошков и растворов. Тогда и техника прослужит дольше, и не будет переплат за электроэнергию.

Фото: amic.ru

Пошли деньги на три буквы. В чем причина крутого повышения тарифов ЖКХ?

Как геополитическая напряженность отразится в наших платежных квитанциях
НОВОСТИОбщество
советы эксперта тарифы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

16:21:00 01-11-2023

Оказывается не рост тарифов безосновательно, а накипь виновата. А мы все на русгидру обвиняем да МРСК. А оно вон оно чё.

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:22 01-11-2023

о, если накипи не будет, тариф снизят? я не против, у меня фильтры дома. ______можно подумать, у кого газ, накипь в чайнике - самое главное, из-за чего счетчик за киловат 5р (или сколько там) мотает. утюг без прибабахов (негде там накипи быть), посудомойки нет, стиралку лимонкой прогоняю, как еще предлагаете снижать энергозатраты? на руках стирать, не заряжать телефоны, не включать приборы?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:42 01-11-2023

Кстати и с отоплением такая же тема, в батареях тоже всякий шлак накапливается, вот тепловики вовремя бы так же объяснили и ни кто не стал бы тогда возмущаться повышению тарифов, можно и еще разок повысить.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:44:53 01-11-2023

Гость (17:28:42 01-11-2023) Кстати и с отоплением такая же тема, в батареях тоже всякий ... А у нас на южном они так и говорят 2год,забиты батареи можете спросить хоть у кого кто живёт на южном,весь Барнаул смеется

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:35 01-11-2023

Сказки для пионеров и домохозяек.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:33 02-11-2023

этот эксперд в школе учился?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:16 02-11-2023

Посмотрел в СВЧ-печь, холодильник, телевизор, ноутбук - нет накипи. Что делаю не так?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:45 02-11-2023

У чувака в голове накипь.

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров