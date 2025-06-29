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Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита

В частности, она предложила прием пищи заканчивать овощами: они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости

29 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru
Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Держать аппетит под контролем помогут пять простых лайфхаков. Как сообщает "Лента.ру", их назвала нутрициолог Наталья Шилова.

В частности, она предложила прием пищи заканчивать овощами: они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости. Если же захотелось сладкого — можно заменить его белком. 

"Например, творог, яйцо, горсть орехов — они снизят тягу к сахару. А справиться с вечерним голодом поможет овощной салат или протеиновый коктейль", — заявила Шилова.

Нутрициолог также рекомендовала избегать "пустых" калорий. Газировка, сладкие напитки и снеки не насыщают организм, но добавляют ненужные калории к рациону. 

"Не нужно обманывать мозг — достаточно дать организму правильные нутриенты. Сбалансированное питание с акцентом на белки, полезные жиры и клетчатку поможет оставаться сытым, энергичным и стройным без жестких диет", — заявила эксперт. 

Здоровье

Комментарии 3

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Гость

18:43:34 29-06-2025

"Россиянам назвали пять лайфхаков" - будьте так любезны, переведите это на русский язык.

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Гость

10:12:55 30-06-2025

Гость (18:43:34 29-06-2025) "Россиянам назвали пять лайфхаков" - будьте так любезны, пер...
Русичамъ поведали пять премудростей житейскихъ

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Светлана

20:43:10 29-06-2025

Я слышала от диетолога,что овощами лучше начинать процесс еды. И для похудения нужно соблюдать дефицит калорий.

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