Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита
В частности, она предложила прием пищи заканчивать овощами: они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости
29 июня 2025, 17:35, ИА Амител
Держать аппетит под контролем помогут пять простых лайфхаков. Как сообщает "Лента.ру", их назвала нутрициолог Наталья Шилова.
В частности, она предложила прием пищи заканчивать овощами: они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости. Если же захотелось сладкого — можно заменить его белком.
"Например, творог, яйцо, горсть орехов — они снизят тягу к сахару. А справиться с вечерним голодом поможет овощной салат или протеиновый коктейль", — заявила Шилова.
Нутрициолог также рекомендовала избегать "пустых" калорий. Газировка, сладкие напитки и снеки не насыщают организм, но добавляют ненужные калории к рациону.
"Не нужно обманывать мозг — достаточно дать организму правильные нутриенты. Сбалансированное питание с акцентом на белки, полезные жиры и клетчатку поможет оставаться сытым, энергичным и стройным без жестких диет", — заявила эксперт.
18:43:34 29-06-2025
"Россиянам назвали пять лайфхаков" - будьте так любезны, переведите это на русский язык.
10:12:55 30-06-2025
Гость (18:43:34 29-06-2025) "Россиянам назвали пять лайфхаков" - будьте так любезны, пер...
Русичамъ поведали пять премудростей житейскихъ
20:43:10 29-06-2025
Я слышала от диетолога,что овощами лучше начинать процесс еды. И для похудения нужно соблюдать дефицит калорий.