Россиянам назвали пять лайфхаков для контроля аппетита

В частности, она предложила прием пищи заканчивать овощами: они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости

29 июня 2025, 17:35, ИА Амител

Творог, молоко и сметана / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Держать аппетит под контролем помогут пять простых лайфхаков. Как сообщает "Лента.ру", их назвала нутрициолог Наталья Шилова.

В частности, она предложила прием пищи заканчивать овощами: они улучшают пищеварение и продлевают чувство сытости. Если же захотелось сладкого — можно заменить его белком.

"Например, творог, яйцо, горсть орехов — они снизят тягу к сахару. А справиться с вечерним голодом поможет овощной салат или протеиновый коктейль", — заявила Шилова.

Нутрициолог также рекомендовала избегать "пустых" калорий. Газировка, сладкие напитки и снеки не насыщают организм, но добавляют ненужные калории к рациону.