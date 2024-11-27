Для отдыха советуют выбирать июль и октябрь

27 ноября 2024, 11:10, ИА Амител

Чемоданы / Фото: unsplash.com / Kin Wai Cheung

Выгодными месяцами для отпуска в 2025 году будет июль и октябрь. Об этом сообщает "Лента.ру".

Специалисты напоминают: чтобы рассчитать отпускные, средний дневной заработок нужно умножить на количество дней отпуска. Обычно отпускные выплаты меньше зарплаты. Ее начисляют за рабочие дни, а отпуск – за календарные. Так, календарный день выходит "дешевле", чем рабочий.

Отпуск длительностью 28 календарных дней лучше планировать в июле и октябре: в этих месяцах самое большое количество рабочих дней в 2025 году.

"Количество рабочих дней в каждом месяце меняется год от года. Например, меньше всего рабочих дней в январе 2025 года – всего 17, а больше всего – по 23 дня – в июле и октябре. Соответственно, отпуск длительностью 28 календарных дней лучше планировать в эти месяцы – стоимость одного рабочего дня получится ниже. А вот в январе, мае, июне и ноябре брать отпуск невыгодно", – подчеркивает эксперт по труду Анна Сайгина.

Если отпуск делится на несколько частей, ориентироваться нужно не только на месяцы с большим количеством рабочих дней, но и на даты: если сотруднику важно получить больше денег, в отдых нужно включить выходные. Трудовой кодекс этого не запрещает, однако нужно договориться с работодателем.