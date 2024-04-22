Если выйти на отдых в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то пенсия составит 11 886 рублей

22 апреля 2024, 15:54, ИА Амител

Пачки российских денег / Фото: flickr.com

В 2024 году для назначения страховой пенсии понадобится минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента, а в 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал "Прайму" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата + количество пенсионных баллов * стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Размер фиксированной выплаты в 2024 году - 8 134,88 рубля. ИПК – это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. Если в 2024 году выйти на пенсию с минимальным количеством пенсионных баллов, то размер пенсии составит 11 886 рублей. При 100 баллах пенсия будет 21 439 рублей, а при 150 баллах – 28 092 рубля.

Если не хватает пенсионных баллов, то их можно докупить. В 2024 году минимум можно купить 1,037 балла за 50 798 рублей. Максимум можно купить 8,292 балла, но для этого придется заплатить 406 391 рубль.