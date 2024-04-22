Россиянам рассказали, сколько баллов нужно накопить для хорошей пенсии
Если выйти на отдых в 2024 году с минимальным количеством пенсионных баллов, то пенсия составит 11 886 рублей
22 апреля 2024, 15:54, ИА Амител
В 2024 году для назначения страховой пенсии понадобится минимум 15 лет трудового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента, а в 2025 года минимальное число баллов вырастет до тридцати, рассказал "Прайму" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Размер пенсии определяется по формуле: фиксированная выплата + количество пенсионных баллов * стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Размер фиксированной выплаты в 2024 году - 8 134,88 рубля. ИПК – это число баллов, которое дается за каждый календарный год, учтенный в страховой стаж, за исключением отдельных периодов. Если в 2024 году выйти на пенсию с минимальным количеством пенсионных баллов, то размер пенсии составит 11 886 рублей. При 100 баллах пенсия будет 21 439 рублей, а при 150 баллах – 28 092 рубля.
Если не хватает пенсионных баллов, то их можно докупить. В 2024 году минимум можно купить 1,037 балла за 50 798 рублей. Максимум можно купить 8,292 балла, но для этого придется заплатить 406 391 рубль.
16:03:49 22-04-2024
то есть если ты работаешь, то балл стоит 133 рубля. А если покупать, то 8 баллов за 406 тыс. рублей. Как-то не очень понятна логика. Так может 406 т.р. положить в банк под 15 процентов годовых, чем покупать сомнительную добавку к пенсии в 500 р?
16:11:45 22-04-2024
Работайте больше-жить будете лучше?Да нет,скорее-кто не работает ,тот ест.
18:47:44 22-04-2024
Акакий (16:11:45 22-04-2024) Работайте больше-жить будете лучше?Да нет,скорее-кто не рабо... Народная мудрость гласит, что лучше пенсию получать поменьше, но подольше.
16:27:13 22-04-2024
украли пенсионные накопления, кинули с пенсионным возрастом. жулики
16:33:48 22-04-2024
При этом при зарплате в МРОТ за год начисляют 1-1.5 баллов, то есть работадатель заплатит в пенсионный фонд 60000 в год, а вам к пенсии прибавят 136- 204 руб, какая замечательная схема по отъему денег у населения.
16:36:22 22-04-2024
Пока я президент - повышения пенсионного возраста не будет...
16:51:11 22-04-2024
100 баллов... 43 стаж... Выход на пенсион через 2 месяца... Пенскалькулятор тож обещает 21тыс руб... Но в душе не верю... Обманут обязательно обманут
22:27:12 22-04-2024
Вася (16:51:11 22-04-2024) 100 баллов... 43 стаж... Выход на пенсион через 2 месяца... ... Ну чё врать, начать работать в СССР потом попасть в перестройку и набрать 100 баллов, сказочник.
23:50:56 22-04-2024
Вася (16:51:11 22-04-2024) 100 баллов... 43 стаж... Выход на пенсион через 2 месяца... ... Ради интереса посмотрел. У меня 98 баллов, стаж 21 год.
17:30:07 22-04-2024
с такой пенсией, живые будут завидовать мертвым
18:00:52 22-04-2024
Жульё.
21:41:31 22-04-2024
НЕТ таких баллов((((. Если ты рядовой гражданин - не космонавт, не президент, всяко будешь покупать по акции продукты. (Если что, я работала с 17-ти лет).
07:41:17 23-04-2024
Светлана (21:41:31 22-04-2024) НЕТ таких баллов((((. Если ты рядовой гражданин - не космона... 55 лет возраст, 37 лет стаж, 84 балла на сегодняшний день. Надеюсь к пенсии 100 баллов перешагнуть.
15:20:06 23-04-2024
Гость (07:41:17 23-04-2024) 55 лет возраст, 37 лет стаж, 84 балла на сегодняшний день. Н... 53 года, 31 стаж, 132 балла
07:45:12 23-04-2024
а где вы баллы смотрите?
10:50:19 23-04-2024
Гость (07:45:12 23-04-2024) а где вы баллы смотрите?... В Госуслугах
16:21:40 23-04-2024
Гость (22:27:12 22-04-2024) Ну чё врать, начать работать в СССР потом попасть в перестро... Ну так я набрал 148, и этотна декабрь 23 года и стаж 30 лет
23:04:52 25-04-2024
Реформу проводят те кто за всю жизнь тяжельше ... ничего не поднимал. Сказать что в госдуме сидят нормальные люди, смотришь на них и понимаешь, это те кто хотят раскачать Россию