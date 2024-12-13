Россиянам объяснили, почему им не нужна купюра в 10 тысяч рублей
Он назвал две основные причины
13 декабря 2024, 17:50, ИА Амител
В Центробанке рассказали, что регулятор не планирует выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей. Руководитель проекта "Моифинансы.рф" от НИФИ Минфина Михаил Сергейчик объяснил, с чем связано такое решение. Об этом сообщает "Прайм".
Во-первых, в России снижается наличный оборот, а безналичные расчеты становятся все более распространенными – их доля составляет более 92%, сказал Сергейчик.
Во-вторых, законодательство ограничивает крупные наличные сделки из-за рисков незаконных операций, отметил он.
Сергейчик указал, что в мире наблюдается тенденция к отказу от крупных купюр в пользу электронных платежей. Он также подчеркнул важность финансовой грамотности.
"По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20% больше, чем наличными. Значит, нужно более ответственно подходить к планированию расходов", – сказал эксперт.
Он напомнил, что число киберпреступлений за последние пять лет выросло почти в два раза. Сергейчик призвал россиян соблюдать цифровую гигиену и остальные правила финансовой грамотности при использовании электронных средств оплаты.
17:54:53 13-12-2024
Наличка нужна только для оплаты проезда...
18:11:40 13-12-2024
Геша (17:54:53 13-12-2024) Наличка нужна только для оплаты проезда... ... Мне наличка всегда нужна, не только проезд за наличные, очень много товаров продают только за наличный расчет и бегай потом ищи банкомат, а их сейчас сократили.
19:11:07 13-12-2024
Гость (18:11:40 13-12-2024) Мне наличка всегда нужна, не только проезд за наличные, очен... а что это за товары такие, если не секрет? даже бабушки на рынке продают по безналу.
19:13:46 13-12-2024
Гость (18:11:40 13-12-2024) Мне наличка всегда нужна, не только проезд за наличные, очен... Найди товары за безнал
18:01:38 13-12-2024
Многие рассчитываются наличными.
18:04:17 13-12-2024
Наличка всегда нужна. А интернета нет и всё сиди ровно.
18:06:02 13-12-2024
Мне бы пригодились в повседневном обороте монеты в 20, 25, 50 и 100 ₽
20:33:58 13-12-2024
Гость (18:06:02 13-12-2024) Мне бы пригодились в повседневном обороте монеты в 20, 25, 5... И по 45, для проезда в транспорте ))
18:11:31 13-12-2024
Нас готовят...
18:32:27 13-12-2024
Гость (18:11:31 13-12-2024) Нас готовят......
Обломаются. Здесь можно и неуправляемое пике словить
20:38:30 13-12-2024
Гость (18:11:31 13-12-2024) Нас готовят...... Куда готовят? Не смешите. Когда в 2006 году появилась купюра 5000 р, при курсе доллара в 30 руб., это был аналог 170 долларов. Сейчас 170 долларов это 17000 руб. И еще не забыть про инфляцию доллара. Таким образом покупательной способности 5000 рублей 2006 года сейчас соответствует примерно купюра в 25000 рублей. Так что даже запуск в оборот 10000 р купюры оооочень далек от того что было раньше. Измельчали купюры
18:13:42 13-12-2024
Сергунчик, на фоне постоянного и неумолимо ускоренного "роста" моей заработной платы, я, даже пятитысячными, уже не могу аванс по карманам пуховика растолкать. Летом вообще приходится в пакет закидывать. Даешь десятитысячные!!!
P.s. А безналу я не верю. Деньги в кармане - это мои деньги. А деньги на моей карте - это ваши деньги, если я их быстро снять не успел.
19:31:50 13-12-2024
Гость (18:13:42 13-12-2024) Сергунчик, на фоне постоянного и неумолимо ускоренного "рост... Всё верно.
19:07:36 13-12-2024
Причина №3
Попробуй в 10 утра 5000 купюрой оплатить покупку на 100 рублей !
19:12:53 13-12-2024
вообще не помню, когда налом рассчитывалась, новые купюры интересуют только как предмет коллекционирования и не более того.
08:13:47 14-12-2024
Элен без ребят (19:12:53 13-12-2024) вообще не помню, когда налом рассчитывалась, новые купюры ин... это возрастное
19:28:54 13-12-2024
Мы все - орлы! А птицам денги не нужны!
20:19:58 13-12-2024
Где вы живёте те кому наличка так нужна всегда и везде? Карта, перевод, не? Нет интернета? Так это надо ещё умудриться найти такие места без связи где ещё и что то покупать приходится
20:40:14 13-12-2024
Деньги на карте, это заложник кибертеррористов, как государственных, так и прочих, в любое время они отнимут.
20:52:34 13-12-2024
Пора уже 50 тысяч вводить с такими ценами
21:21:47 13-12-2024
Юзаю наличку раз в тысячелетие, мне пофиг.