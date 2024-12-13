Он назвал две основные причины

13 декабря 2024, 17:50, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

В Центробанке рассказали, что регулятор не планирует выпуск купюры номиналом 10 тысяч рублей. Руководитель проекта "Моифинансы.рф" от НИФИ Минфина Михаил Сергейчик объяснил, с чем связано такое решение. Об этом сообщает "Прайм".

Во-первых, в России снижается наличный оборот, а безналичные расчеты становятся все более распространенными – их доля составляет более 92%, сказал Сергейчик.

Во-вторых, законодательство ограничивает крупные наличные сделки из-за рисков незаконных операций, отметил он.

Сергейчик указал, что в мире наблюдается тенденция к отказу от крупных купюр в пользу электронных платежей. Он также подчеркнул важность финансовой грамотности.

"По статистике, безналичным способом обычно тратится на 20% больше, чем наличными. Значит, нужно более ответственно подходить к планированию расходов", – сказал эксперт.

Он напомнил, что число киберпреступлений за последние пять лет выросло почти в два раза. Сергейчик призвал россиян соблюдать цифровую гигиену и остальные правила финансовой грамотности при использовании электронных средств оплаты.