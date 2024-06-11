Россиянам не разрешат съедать продукты в магазине до оплаты
В правительстве РФ назвали три причины, почему это плохая идея
11 июня 2024, 14:02, ИА Амител
Правительство намерено отклонить законопроект ЛДПР, предлагающий разрешить покупателям употреблять в магазинах продукты в индивидуальной упаковке до оплаты. Об этом пишут "Известия".
Свою позицию в кабмине обосновали тем, что в силу положения Гражданского кодекса покупатель не владеет товаром и не может им распоряжаться до тех пор, пока не получит чек.
Кроме того, трудности при реализации подхода может вызвать отсутствие в законодательстве понятия "индивидуальная упаковка".
Вдобавок предложение депутатов нарушает закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" в части ограничения распития спиртного в общественных местах.
15:37:13 11-06-2024
Странно, да:)
15:57:04 11-06-2024
А как именно не разрешат?
16:01:51 11-06-2024
А в ресторанах ЛДПР тоже предложит употреблять продукты после оплаты?
16:18:45 11-06-2024
Блиииин... А как же попробовать все конфетки и выбрать, какие пробовать в следующий раз...
16:23:01 11-06-2024
Ели.едим и будем есть))
18:41:46 11-06-2024
Ну все теперь как на украине можно кричать -" голодомор. Голодомор!, "
21:01:49 11-06-2024
Вот съем я продукт, подойду к кассе и они не разрешат мне заплатить за него?