Россиянам не разрешат съедать продукты в магазине до оплаты

В правительстве РФ назвали три причины, почему это плохая идея

11 июня 2024, 14:02, ИА Амител

Тележка в супермаркете / Фото: unsplash.com

Правительство намерено отклонить законопроект ЛДПР, предлагающий разрешить покупателям употреблять в магазинах продукты в индивидуальной упаковке до оплаты. Об этом пишут "Известия".

Свою позицию в кабмине обосновали тем, что в силу положения Гражданского кодекса покупатель не владеет товаром и не может им распоряжаться до тех пор, пока не получит чек.

Кроме того, трудности при реализации подхода может вызвать отсутствие в законодательстве понятия "индивидуальная упаковка".

Вдобавок предложение депутатов нарушает закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" в части ограничения распития спиртного в общественных местах.