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Россиянам не разрешат съедать продукты в магазине до оплаты

В правительстве РФ назвали три причины, почему это плохая идея

11 июня 2024, 14:02, ИА Амител

Тележка в супермаркете / Фото: unsplash.com
Тележка в супермаркете / Фото: unsplash.com

Правительство намерено отклонить законопроект ЛДПР, предлагающий разрешить покупателям употреблять в магазинах продукты в индивидуальной упаковке до оплаты. Об этом пишут "Известия".

Свою позицию в кабмине обосновали тем, что в силу положения Гражданского кодекса покупатель не владеет товаром и не может им распоряжаться до тех пор, пока не получит чек.

Кроме того, трудности при реализации подхода может вызвать отсутствие в законодательстве понятия "индивидуальная упаковка".

Вдобавок предложение депутатов нарушает закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" в части ограничения распития спиртного в общественных местах.

инициативы

Комментарии 7

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Гость

15:37:13 11-06-2024

Странно, да:)

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Гость

15:57:04 11-06-2024

А как именно не разрешат?

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Гость

16:01:51 11-06-2024

А в ресторанах ЛДПР тоже предложит употреблять продукты после оплаты?

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Гость

16:18:45 11-06-2024

Блиииин... А как же попробовать все конфетки и выбрать, какие пробовать в следующий раз...

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Гость

16:23:01 11-06-2024

Ели.едим и будем есть))

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Василич

18:41:46 11-06-2024

Ну все теперь как на украине можно кричать -" голодомор. Голодомор!, "

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Гость

21:01:49 11-06-2024

Вот съем я продукт, подойду к кассе и они не разрешат мне заплатить за него?

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