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В России предложили запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Бренды с такими названиями могут оскорбить чувства верующих, считают в РПЦ

03 июня 2024, 09:40, ИА Амител

Православный храм / Фото: unsplash.com
Православный храм / Фото: unsplash.com

Представители РПЦ подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой и именами святых. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По ее словам, использование религиозной символики в товарных знаках может оскорбить чувства верующих. Например, духовенство возмущают бренды "Душа монаха", "Исповедь грешницы", "Кроткая монашка", "Батюшка онлайн".

При этом в случае принятия закона нововведения не будут распространяться на товарные знаки, которые были зарегистрированы до вступления его в силу.

инициативы РПЦ

Комментарии 4

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гость

09:45:51 03-06-2024

боятся конкуренции

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Гость

11:12:29 03-06-2024

Безбожники! В церки смрад и полумрак. Черти курят ладан. Нет ребята, всё не так. Всё не так, как надо.

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Гость

13:32:55 03-06-2024

а не регистрируя товарные знаки с их символикой, вы оскорбляете чувства честных налогоплательщиков!!!

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Гость

13:34:02 03-06-2024

религия, вера, храмы и церкви, давно уже превратились в бизнес!!!

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