В России предложили запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой

Бренды с такими названиями могут оскорбить чувства верующих, считают в РПЦ

03 июня 2024, 09:40, ИА Амител

Православный храм / Фото: unsplash.com

Представители РПЦ подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой и именами святых. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По ее словам, использование религиозной символики в товарных знаках может оскорбить чувства верующих. Например, духовенство возмущают бренды "Душа монаха", "Исповедь грешницы", "Кроткая монашка", "Батюшка онлайн".

При этом в случае принятия закона нововведения не будут распространяться на товарные знаки, которые были зарегистрированы до вступления его в силу.