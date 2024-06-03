В России предложили запретить регистрацию товарных знаков с религиозной символикой
Бренды с такими названиями могут оскорбить чувства верующих, считают в РПЦ
03 июня 2024, 09:40, ИА Амител
Православный храм / Фото: unsplash.com
Представители РПЦ подготовили проект закона о запрете регистрации товарных знаков с религиозной символикой и именами святых. Об этом изданию "Коммерсантъ" сообщила глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
По ее словам, использование религиозной символики в товарных знаках может оскорбить чувства верующих. Например, духовенство возмущают бренды "Душа монаха", "Исповедь грешницы", "Кроткая монашка", "Батюшка онлайн".
При этом в случае принятия закона нововведения не будут распространяться на товарные знаки, которые были зарегистрированы до вступления его в силу.
09:45:51 03-06-2024
боятся конкуренции
11:12:29 03-06-2024
Безбожники! В церки смрад и полумрак. Черти курят ладан. Нет ребята, всё не так. Всё не так, как надо.
13:32:55 03-06-2024
а не регистрируя товарные знаки с их символикой, вы оскорбляете чувства честных налогоплательщиков!!!
13:34:02 03-06-2024
религия, вера, храмы и церкви, давно уже превратились в бизнес!!!