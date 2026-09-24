Россиянам объяснили, что делать, если на работе не дают отпуск

Нарушением, в частности, может считаться отказ предоставить отпуск в сроки, установленные утвержденным графиком

24 сентября 2026, 11:34, ИА Амител

Мужчина спит на работе / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Необоснованный отказ в ежегодном отпуске может нарушать трудовые права работника. В такой ситуации сначала стоит письменно обратиться к работодателю, а если вопрос решить не удастся — подать жалобу в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Если работодатель необоснованно не предоставляет отпуск, предусмотренный графиком, вызывает сотрудника из отпуска или заставляет его работать во время отпуска, это может быть нарушением закона. Если работник считает, что его права нарушены, он вправе защищать их всеми предусмотренными законом способами", — отмечает юрист.

По словам специалиста, письменное обращение к работодателю позволяет не только изложить требования, но и зафиксировать сам факт попытки урегулировать ситуацию.

"Для начала имеет смысл письменно обратиться к работодателю, изложив свои требования и указав, в чем именно заключается нарушение. Письменное обращение также позволит зафиксировать сам факт обращения. Если после этого нарушение не устранено, работник вправе подать жалобу в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, а при необходимости — обратиться за защитой своих прав в суд", — советует он.

Нарушением, в частности, считается отказ предоставить отпуск в сроки, установленные утвержденным графиком. Работодатель также не вправе отказывать в отдыхе в удобное для сотрудника время, если такое право прямо предусмотрено законом. Это касается, например, отдельных категорий работников, включая многодетных родителей и почетных доноров.

Кроме того, сотрудника нельзя отозвать из отпуска без его согласия. Работодатель обязан перечислить отпускные не позднее чем за три дня до начала отдыха.

Полностью лишать работника ежегодного отпуска или произвольно переносить его без учета требований трудового законодательства также нельзя, подчеркнул юрист.