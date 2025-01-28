Россиянам объяснили, как можно забрать всю сумму пенсионных накоплений

Это возможно в том случае, если размер накопленных средств не превышает 412 тысяч рублей

28 января 2025, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В 2025 году забрать всю сумму пенсионных накоплений можно, если она не превышает 412 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).

Если итоговая сумма накоплений составила более 412 тысяч рублей, пенсионеру назначаются ежемесячные выплаты.

"Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат", – заявил Гаврилов.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2025 году составляет 22,5 года, или 270 месяцев. Депутат утверждает, что этот показатель используют для расчета ежемесячной суммы выплат. Так, если накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты в дополнение к основной пенсии будет около 1852 рублей.

Чтобы избежать ошибок или отказов в начислении, нужно узнать, где хранятся накопления. Это можно сделать через портал "Госуслуги" или в Соцфонде. Заявление на разовое получение пенсии можно подать там же – срок рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Однако его могут увеличить до трех месяцев, если от пенсионера потребуют предоставить дополнительные документы.

Также Гаврилов обозначил, какие условия накопительной пенсии важно учитывать: