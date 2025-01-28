Россиянам объяснили, как можно забрать всю сумму пенсионных накоплений
Это возможно в том случае, если размер накопленных средств не превышает 412 тысяч рублей
28 января 2025, 07:45, ИА Амител
В 2025 году забрать всю сумму пенсионных накоплений можно, если она не превышает 412 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ).
Если итоговая сумма накоплений составила более 412 тысяч рублей, пенсионеру назначаются ежемесячные выплаты.
"Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю ее можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат", – заявил Гаврилов.
Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2025 году составляет 22,5 года, или 270 месяцев. Депутат утверждает, что этот показатель используют для расчета ежемесячной суммы выплат. Так, если накопления составляют 500 тысяч рублей, размер ежемесячной выплаты в дополнение к основной пенсии будет около 1852 рублей.
Чтобы избежать ошибок или отказов в начислении, нужно узнать, где хранятся накопления. Это можно сделать через портал "Госуслуги" или в Соцфонде. Заявление на разовое получение пенсии можно подать там же – срок рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Однако его могут увеличить до трех месяцев, если от пенсионера потребуют предоставить дополнительные документы.
Также Гаврилов обозначил, какие условия накопительной пенсии важно учитывать:
"Например, если вы пропустили момент обращения за ее назначением, ежемесячный размер выплаты может увеличиться, так как ожидаемый период выплат будет сокращаться на 12 месяцев за каждый год промедления. Если накопления не были востребованы и пенсионер умер, их могут унаследовать ближайшие родственники, обратившись в фонд в течение шести месяцев", – прокомментировал парламентарий.
08:43:00 28-01-2025
И то это можно сделать только по достижении пенсионного возраста.
09:08:33 28-01-2025
У меня тоже 350 тыщ лежат замороженные, а сбер их крутит-вертит, манжерок себе обустраивает. А я их только через 10 лет увижу обесцененными, если доживу... Как родители не увидели свои 30 тыщ, которые в 80-х в сбер положили и на которые тогда три машины купить можно было.
10:39:17 28-01-2025
Russkiy (09:08:33 28-01-2025) У меня тоже 350 тыщ лежат замороженные, а сбер их крутит-вер... У каждого второго эти истории про две-три машины, которые родители не купили. А вот прикиньте, если бы все пошли покупать? Где столько машин-то взять?
10:48:52 28-01-2025
Russkiy (09:08:33 28-01-2025) У меня тоже 350 тыщ лежат замороженные, а сбер их крутит-вер...
Всё верно, и ключевое слово здесь "если доживу". Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии в 2025 году составляет 22,5 года, или 270 месяцев. Для мужиков 65 лет + 22.5=87.5 лет. Реальная средняя продолжительность жизни мужиков вряд ли более 57 лет. До 87.5 может доживает 2-3 % из всех. На это и весь расчет пенсионной пирамиды от государства. Не доживёте и не получите.
14:48:23 28-01-2025
Russkiy (09:08:33 28-01-2025) У меня тоже 350 тыщ лежат замороженные, а сбер их крутит-вер... СОГЛАСНЫ! беспределят!
10:42:37 28-01-2025
А можно как-то завещать эти деньги светлому будущему страны, для нужд нашей партии и правительства?
11:11:24 28-01-2025
Гость (10:42:37 28-01-2025) А можно как-то завещать эти деньги светлому будущему страны,... вот это правильный подход.
когда введут цифровой рубль вам за такой коммент дадут не менее +10 пунктов к персональному рейтингу.
11:03:39 28-01-2025
эти наперстки с пенсиями уже надоели.
или раздайте людям эти деньги и просто честно умойте руки, или нормально платите пенсии, не переобуваясь с пенсионным возрастом и всякими баллами.
не должно быть так, что человек всегда был на руководящих должностях с высокой и белой зарплатой, а пенсия немногим больше, чем у того, кто всю жизнь во дворе в домино играл.
11:21:31 28-01-2025
Гость (11:03:39 28-01-2025) эти наперстки с пенсиями уже надоели.или раздайте людям ...
Вы не правы. Всю жизнь на руководящих должностях вы ничего не делали. При всю жизнь краше и слаще жили. А теперь у вас одинаковый статус - ПЕНСИОНЕР. Но вы и здесь хотите льготку, вне очереди, через задний проход. Считаете, что вы лучше трудились, больше воровали и достойны большего.
11:33:00 28-01-2025
Гость (11:21:31 28-01-2025) Вы не правы. Всю жизнь на руководящих должностях вы ниче... да што вы.
видимо вы вообще ни на каких должностях не были.
разные зп и разные отчисления.
12:07:50 28-01-2025
Гость (11:33:00 28-01-2025) да што вы.видимо вы вообще ни на каких должностях не был...
да што вы.
не про мои должности вам рассуждать.
разные были должности и зарплаты, это правда. но вы за свои должности уже получили свои зарплаты. теперь вы просто пенсионер, как и остальные.
сравним наши пенсии?
12:48:43 28-01-2025
если бы родители хотели купить машины - наверное бы купили. а мне бабушка на свадьбу копила с пенсии 49 рублей 50 копеек, редиску садила, продавала - внученьке на свадьбу. за 18 лет 2 тысячи накопила. когда заморозили - получила удар. а потом меня спрашивают - почему я не верю государству и банкам
13:30:24 28-01-2025
Непонятно. Что за накопительная часть? Кого из пенсионеров касается данная новость? Объясните, кто знает.
15:01:51 28-01-2025
Новость видимо касается только тех, кто в этом году на пенсию пойдёт. А кто 10 лет на ней сидит, ничего не получит.
15:16:09 28-01-2025
Если вы работали с белой зарплатой в период с 2002 по 2014 год, то у вас есть накопительная пенсия. Размер можно узнать на Госуслугах, там есть стандартное заявление в разделе "пенсии". Если сумма не больше 412 000 и проходите по возрасту- пишите заявление на единовременную выплату пенсионных накоплений. Право на выплату имеют женщины с 55 и мужчины с 60 лет, при условии, что они НЕ писали заявление на выплату накоплений ежемесячно. . Заявление можно отправить через сайт СФР, можно просто в отделении СФР.
20:42:40 28-01-2025
А ежели у меня уже более 500тр, а до достижения нужного возраста еще 5 лет, то - гуляй Вася?