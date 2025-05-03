Россиянам объяснили, как отличить укус ядовитой змеи

Инфекционист Владимир Неронов рассказал, какие симптомы появляются в случае смертельно опасного укуса

03 мая 2025, 14:59, ИА Амител

Фото: Elin Melaas / unsplash.com

Главное отличие ядовитых змеиных укусов – характер повреждений, рассказал "Газете.ру" инфекционист Владимир Неронов.

По его словам, ядовитые особи оставляют на коже две четкие точки – следы от клыков, соединенных с ядовитыми железами. Укусы же неядовитых змей, в свою очередь, выглядят лишь как поверхностные царапины.

По словам врача, большинство змей в России неопасны, реальную угрозу несут лишь несколько видов, преимущественно обитающих в южных регионах. Даже укусы гадюк редко приводят к смерти при своевременной медпомощи.

Неронов добавил, что в первые минуты ядовитый укус может показаться безобидным, но позже появляются резкая боль, отек, жжение, тошнота, слабость и другие симптомы – их тяжесть зависит в том числе от вида змеи, дозы яда и физического состояния человека.

Напомним, в Алтайском крае змеи проснулись еще в первой половине апреля.