Россиянам объяснили, как отличить укус ядовитой змеи
Инфекционист Владимир Неронов рассказал, какие симптомы появляются в случае смертельно опасного укуса
03 мая 2025, 14:59, ИА Амител
Главное отличие ядовитых змеиных укусов – характер повреждений, рассказал "Газете.ру" инфекционист Владимир Неронов.
По его словам, ядовитые особи оставляют на коже две четкие точки – следы от клыков, соединенных с ядовитыми железами. Укусы же неядовитых змей, в свою очередь, выглядят лишь как поверхностные царапины.
По словам врача, большинство змей в России неопасны, реальную угрозу несут лишь несколько видов, преимущественно обитающих в южных регионах. Даже укусы гадюк редко приводят к смерти при своевременной медпомощи.
Неронов добавил, что в первые минуты ядовитый укус может показаться безобидным, но позже появляются резкая боль, отек, жжение, тошнота, слабость и другие симптомы – их тяжесть зависит в том числе от вида змеи, дозы яда и физического состояния человека.
Напомним, в Алтайском крае змеи проснулись еще в первой половине апреля.
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