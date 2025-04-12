Змеи проснулись в Алтайском крае
В Баевском районе увидели ужа
12 апреля 2025, 19:15, ИА Амител
В Алтайском крае с приходом апрельской жары начали просыпаться змеи. Вышедших из спячки пресмыкающихся уже видели в Баевском районе.
В местном телеграм-канале "Баевский голос" опубликовали видео, на котором местный житель преследует уползающего к воде ужа. В один момент рептилия разворачивается и готовится к защите, чем отпугивает мужчину.
"Смотри, какая хорошая. Пошла-пошла-пошла. О, смотри, кидаться сейчас будет", – сказал сельчанин за кадром.
Его товарищи при этом посоветовали взять камень и "бахнуть" змею.
При встрече со змеями следует соблюдать осторожность: избегать резких движений и не пытаться их догнать или поймать. Лучше дать им уйти или медленно отступить. Убивать змей не стоит, так как они играют важную роль в экосистеме, помогая регулировать численность грызунов.
02:15:45 14-04-2025
сельчанин идиот ...змеи очень полезны, не лезьте просто к ним и смотрите под ноги на лесных солнечных тропинках
20:36:29 03-05-2025
Гость (02:15:45 14-04-2025) сельчанин идиот ...змеи очень полезны, не лезьте просто к ни... Женись, раз нравятся, в Индии чел на кобре женился у нас гадюки только увы и ах))