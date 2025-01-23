Россиянам объяснили, как разморозить накопительную часть пенсии

Средства можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС)

23 января 2025, 08:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Разморозить накопительную пенсию можно с помощью перевода денег в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Начать получать выплаты можно через 15 лет после заключения договора либо по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.

"Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 год и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала", – сказала Подольская.

Такую программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, которые являются операторами программы долгосрочных сбережений. Перевести накопительную часть пенсии можно через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков и через их онлайн-приложения, а также через "Госуслуги".

Получать такие выплаты можно через 15 лет от начала действия договора либо при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.