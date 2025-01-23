Россиянам объяснили, как разморозить накопительную часть пенсии
Средства можно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС)
23 января 2025, 08:30, ИА Амител
Разморозить накопительную пенсию можно с помощью перевода денег в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Начать получать выплаты можно через 15 лет после заключения договора либо по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта РАНХиГС Татьяну Подольскую.
"Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 год и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала", – сказала Подольская.
Такую программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, которые являются операторами программы долгосрочных сбережений. Перевести накопительную часть пенсии можно через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков и через их онлайн-приложения, а также через "Госуслуги".
Получать такие выплаты можно через 15 лет от начала действия договора либо при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
"Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, передавать вложенные средства по наследству. Кроме того, участники ПДС смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год", – пояснили в агентстве.
08:33:45 23-01-2025
ага. в сбер перевести пошла сказали внесите 2 тр. тогда откроем вклад - нормально?
16:40:44 23-01-2025
Гость (08:33:45 23-01-2025) ага. в сбер перевести пошла сказали внесите 2 тр. тогда откр... 2 тр руб в год великие деньги)
09:16:03 23-01-2025
Ага...Давайте переведем средства новым ворам...Нам ведь ваучерного опыта не хватило...Это заработанные народом деньги и должны безусловно быть возвращены тем, кто их заработал без всяких мутных мошеннических схем.
16:57:18 23-01-2025
Дюша (09:16:03 23-01-2025) Ага...Давайте переведем средства новым ворам...Нам ведь вауч... должны быть возвращены, а их нет...
09:35:31 23-01-2025
Новый лохотрон для особо доверчивых.
08:50:20 24-01-2025
Гость (09:35:31 23-01-2025) Новый лохотрон для особо доверчивых. ... 1. передать обязательства коммерческой организации
2. выждать момент, когда страховая сумма станет необременительной, благодаря инфляции
3. высушить организацию (нет прибыли - бывает)
4. банкротство
5. пенсионер радуется минимальной пенсии и хоть какой-то компенсации по страхованию
09:35:49 23-01-2025
Мелким шрифтом читаем условия - пенсия от государства не доплачивается при выходе на пенсию, при участии в пдс! Про этот пунктик почему молчат экономисты ? Потому , что жульничаем в очередной раз!
09:58:27 23-01-2025
Я очень долго смеялся, спасибо.
10:00:36 23-01-2025
Кхм... (09:58:27 23-01-2025) Я очень долго смеялся, спасибо.... а теперь подумайте и поплакайте - ведь кто-то впарится наверняка
10:51:31 23-01-2025
Musik (10:00:36 23-01-2025) а теперь подумайте и поплакайте - ведь кто-то впарится навер... "Проблемы нигеров шерифа не..."
14:59:47 23-01-2025
Musik (10:00:36 23-01-2025) а теперь подумайте и поплакайте - ведь кто-то впарится навер... Зато наберется опыта.
10:33:32 23-01-2025
А Вовка то и не знает!!! опять.....
10:41:29 23-01-2025
Ещё ведут какие то разговоры про ПДС.Вы вклады ,потерянные людьми в 90-х не выплатили а уже какие то новые шуры-муры затеваете.Нет никакого доверия.
08:44:06 24-01-2025
Афиноген (10:41:29 23-01-2025) Ещё ведут какие то разговоры про ПДС.Вы вклады ,потерянные л... расчет на непуганое поколение
11:26:01 23-01-2025
Россиянам давно пора понять, что рассчитывать на пенсию не стоит. Об этом надо заботиться пока работаешь.
16:55:12 23-01-2025
Гость (11:26:01 23-01-2025) Россиянам давно пора понять, что рассчитывать на пенсию не с... сначала надо умудриться дожить...