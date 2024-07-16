Иногда люди жалуются на аномально высокую температуру, при этом никаких превышений нет

16 июля 2024, 10:42, ИА Амител

Палящее солнце / Фото: unsplash.com

Жару можно назвать аномальной, когда температура превышает привычную отметку на 7 градусов и это происходит в течение пяти суток, рассказала Общественной службе новостей главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Позднякова отметила, что иногда люди жалуются на сильную жару, когда температура воздуха достигает, например, 30 градусов, при этом аномальной жары нет.

Напомним, в Алтайском крае до 19 июля ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами местами до +35 градусов и выше. Такое предупреждение дали в региональном Гидрометцентре. В Барнауле будет до +27...+31 градуса.