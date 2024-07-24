Россиянам объяснили, почему чеснок подорожал на 40%
Это один из самых подорожавших продуктов за год
24 июля 2024, 10:30, ИА Амител
Низкая урожайность, засуха и монополия китайских компаний привели к подорожанию чеснока в России на 41%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.
"Чеснок оказался одним из самых подорожавших продуктов за год. Общий рост в цене эксперты объясняют девальвацией рубля, низкими урожаями и ростом издержек. В начале 2023 года килограмм чеснока можно было купить в среднем за 233 рубля, а год спустя – за 364", – отмечает издание.
По словам экспертов, российский рынок чеснока на 80% зависит от китайского импорта: он входит в топ-5 продуктов, которые Россия закупает в Китае. Еще 10% привозят из Ирана, Египта и Узбекистана. Оставшиеся 10% выращивают отечественные хозяйства.
Как заявил исполнительный директор Национального союза чесноководов Дмитрий Михальчук, китайские производители монополизировали рынок.
"Чтобы одновременно собрать чеснок с большой площади, нужно 20-25 человек на гектар. Такой живой силы в России не хватает. В Китае же сбором чеснока занимаются целые семьи, никакой автоматизации там не нужно. Китайцы выращивают 6 миллионов тонн этого овоща в год", – указал Михальчук.
В итоге, подчеркнул он, российские производители оказались абсолютно неконкурентоспособны и не могут влиять на цены на рынке.
10:38:29 24-07-2024
Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была грядка чеснока.Помимо всего многого прочего.
10:45:40 24-07-2024
Гость (10:38:29 24-07-2024) Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была гр... Всё же грядка - это не товарное производство. Чинки захватили рынок чеснока, потому что давали более низкую цену. В этом же году курс рубля упал, и стоимость чеснока повысилась. А заменить чинковские поставки поставками местного производства невозможно, по причине того, что ранее чеснок здесь стало выращивать невыгодно. Почему? А возвращаемся ко второму предложению этого поста - потому что чинки захватили рынок)
12:23:41 24-07-2024
Гость (10:45:40 24-07-2024) Всё же грядка - это не товарное производство. Чинки захватил... Чего плетёшь? Курс рубля упал 3 года назад, а чеснок подорожал в этом году!
13:26:14 24-07-2024
Гость (12:23:41 24-07-2024) Чего плетёшь? Курс рубля упал 3 года назад, а чеснок подорож... Курс рубля к юаню посмотри и его динамику. И только потом рот раскрывай про "плетение".
10:46:41 24-07-2024
Гость (10:38:29 24-07-2024) Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была гр... Получается вся проблема в лимите ?
11:01:57 24-07-2024
Гость (10:38:29 24-07-2024) Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была гр... И сейчас есть чесноки!
10:50:34 24-07-2024
чеснок - сильная штука для мужиков. но только наш, сибирский. "иномарочный" беспонтовый, не то. мораль - выращиваем сами. :)))
10:53:22 24-07-2024
Всех загнать в человейники, чтоб любому гнилому огурцу радовались
10:53:39 24-07-2024
у каждой второй-третьей семьи есть дача, а на даче растет чеснок. Много его нужно на зиму - НЕТ. Так что нас его подорожание совсем не испугало.
11:27:03 24-07-2024
горожанка (10:53:39 24-07-2024) у каждой второй-третьей семьи есть дача, а на даче растет че... С нынешним количеством воды он долго не пролежит, тот чеснок, который вырастили на даче.
12:42:02 24-07-2024
Гость (11:27:03 24-07-2024) С нынешним количеством воды он долго не пролежит, тот чеснок... А чего минусим-то? Вы тот чеснок с дач видели?) Он мельче, чем должен быть, и воды набрал. Сколько-то пролежит, но недолго. Лично я его весь на заготовки пущу, зимой проще купить, чем ковыряться в своем.
10:54:39 24-07-2024
уже и чеснока своего нет
10:54:49 24-07-2024
Это ещё хорошо, что у нас страна аграрная и мы сами можем себя всем обеспечить.
11:25:14 24-07-2024
монополия китайских компаний - а по телеку всё показывают как мы с китаесами очень дружим, значит таки и не очень!
11:46:29 24-07-2024
На выходных буду копать чеснок. Потом развешаю его на просушку. А потом буду продавать. Уже не первый год так делаю.))
12:21:23 24-07-2024
Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чеснока на сегодня посеяно, скоро уборка. Это конечно не масштабы Китая, но мы потихоньку растем в объёмах. Отечественный чеснок в разы лучше Китайского по всем параметрам. Россия ни когда не производила чеснок в промышленных масштабах, эта культура для нас новая. Нету даже оборудования для выращивания и обработки чеснока, всё приходится везти из-за границы. Но мы справимся и составим конкуренцию китайцам.
12:34:40 24-07-2024
Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... Пожалуй, плюсану
12:38:18 24-07-2024
Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... Корейцы ?
13:32:16 24-07-2024
Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... молодцы! успехов вам!
14:40:17 24-07-2024
Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... Вырастить чеснок мало, надо его ещё и продать. Мра крайне неохотно работает с поставщиками качественной продукции, да и вообще с теми, кто не вписывается в её круг поставщиков.
22:54:41 24-07-2024
Гость (14:40:17 24-07-2024) Вырастить чеснок мало, надо его ещё и продать. Мра крайне не... Да продайте по соседям))
11:58:05 25-07-2024
"Чтобы одновременно собрать чеснок с большой площади, нужно 20-25 человек на гектар. Такой живой силы в России не хватает. Дожились. А где же наши 145 миллионов патриотически настроенных граждан? Согласно переписи?