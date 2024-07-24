Россиянам объяснили, почему чеснок подорожал на 40%

Это один из самых подорожавших продуктов за год

24 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Чеснок / Фото: pxhere.com/ru/photo/469

Низкая урожайность, засуха и монополия китайских компаний привели к подорожанию чеснока в России на 41%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

"Чеснок оказался одним из самых подорожавших продуктов за год. Общий рост в цене эксперты объясняют девальвацией рубля, низкими урожаями и ростом издержек. В начале 2023 года килограмм чеснока можно было купить в среднем за 233 рубля, а год спустя – за 364", – отмечает издание.

По словам экспертов, российский рынок чеснока на 80% зависит от китайского импорта: он входит в топ-5 продуктов, которые Россия закупает в Китае. Еще 10% привозят из Ирана, Египта и Узбекистана. Оставшиеся 10% выращивают отечественные хозяйства.

Как заявил исполнительный директор Национального союза чесноководов Дмитрий Михальчук, китайские производители монополизировали рынок.

"Чтобы одновременно собрать чеснок с большой площади, нужно 20-25 человек на гектар. Такой живой силы в России не хватает. В Китае же сбором чеснока занимаются целые семьи, никакой автоматизации там не нужно. Китайцы выращивают 6 миллионов тонн этого овоща в год", – указал Михальчук.

В итоге, подчеркнул он, российские производители оказались абсолютно неконкурентоспособны и не могут влиять на цены на рынке.