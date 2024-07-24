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Россиянам объяснили, почему чеснок подорожал на 40%

Это один из самых подорожавших продуктов за год

24 июля 2024, 10:30, ИА Амител

Чеснок / Фото: pxhere.com/ru/photo/469
Чеснок / Фото: pxhere.com/ru/photo/469

Низкая урожайность, засуха и монополия китайских компаний привели к подорожанию чеснока в России на 41%, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на данные Росстата.

"Чеснок оказался одним из самых подорожавших продуктов за год. Общий рост в цене эксперты объясняют девальвацией рубля, низкими урожаями и ростом издержек. В начале 2023 года килограмм чеснока можно было купить в среднем за 233 рубля, а год спустя – за 364", – отмечает издание.

По словам экспертов, российский рынок чеснока на 80% зависит от китайского импорта: он входит в топ-5 продуктов, которые Россия закупает в Китае. Еще 10% привозят из Ирана, Египта и Узбекистана. Оставшиеся 10% выращивают отечественные хозяйства.

Как заявил исполнительный директор Национального союза чесноководов Дмитрий Михальчук, китайские производители монополизировали рынок.

"Чтобы одновременно собрать чеснок с большой площади, нужно 20-25 человек на гектар. Такой живой силы в России не хватает. В Китае же сбором чеснока занимаются целые семьи, никакой автоматизации там не нужно. Китайцы выращивают 6 миллионов тонн этого овоща в год", – указал Михальчук.

В итоге, подчеркнул он, российские производители оказались абсолютно неконкурентоспособны и не могут влиять на цены на рынке.

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НОВОСТИОбщество
цены Продукты

Комментарии 22

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Гость

10:38:29 24-07-2024

Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была грядка чеснока.Помимо всего многого прочего.

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Гость

10:45:40 24-07-2024

Гость (10:38:29 24-07-2024) Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была гр... Всё же грядка - это не товарное производство. Чинки захватили рынок чеснока, потому что давали более низкую цену. В этом же году курс рубля упал, и стоимость чеснока повысилась. А заменить чинковские поставки поставками местного производства невозможно, по причине того, что ранее чеснок здесь стало выращивать невыгодно. Почему? А возвращаемся ко второму предложению этого поста - потому что чинки захватили рынок)

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Гость

12:23:41 24-07-2024

Гость (10:45:40 24-07-2024) Всё же грядка - это не товарное производство. Чинки захватил... Чего плетёшь? Курс рубля упал 3 года назад, а чеснок подорожал в этом году!

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Гость

13:26:14 24-07-2024

Гость (12:23:41 24-07-2024) Чего плетёшь? Курс рубля упал 3 года назад, а чеснок подорож... Курс рубля к юаню посмотри и его динамику. И только потом рот раскрывай про "плетение".

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Гость

10:46:41 24-07-2024

Гость (10:38:29 24-07-2024) Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была гр... Получается вся проблема в лимите ?

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Гость

11:01:57 24-07-2024

Гость (10:38:29 24-07-2024) Когда наша семья жила в частном доме у нас в огороде была гр... И сейчас есть чесноки!

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Гость

10:50:34 24-07-2024

чеснок - сильная штука для мужиков. но только наш, сибирский. "иномарочный" беспонтовый, не то. мораль - выращиваем сами. :)))

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Гость

10:53:22 24-07-2024

Всех загнать в человейники, чтоб любому гнилому огурцу радовались

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горожанка

10:53:39 24-07-2024

у каждой второй-третьей семьи есть дача, а на даче растет чеснок. Много его нужно на зиму - НЕТ. Так что нас его подорожание совсем не испугало.

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Гость

11:27:03 24-07-2024

горожанка (10:53:39 24-07-2024) у каждой второй-третьей семьи есть дача, а на даче растет че... С нынешним количеством воды он долго не пролежит, тот чеснок, который вырастили на даче.

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Гость

12:42:02 24-07-2024

Гость (11:27:03 24-07-2024) С нынешним количеством воды он долго не пролежит, тот чеснок... А чего минусим-то? Вы тот чеснок с дач видели?) Он мельче, чем должен быть, и воды набрал. Сколько-то пролежит, но недолго. Лично я его весь на заготовки пущу, зимой проще купить, чем ковыряться в своем.

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Гость

10:54:39 24-07-2024

уже и чеснока своего нет

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Гость

10:54:49 24-07-2024

Это ещё хорошо, что у нас страна аграрная и мы сами можем себя всем обеспечить.

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Гость

11:25:14 24-07-2024

монополия китайских компаний - а по телеку всё показывают как мы с китаесами очень дружим, значит таки и не очень!

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Опытный огородник

11:46:29 24-07-2024

На выходных буду копать чеснок. Потом развешаю его на просушку. А потом буду продавать. Уже не первый год так делаю.))

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Чесноковод России

12:21:23 24-07-2024

Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чеснока на сегодня посеяно, скоро уборка. Это конечно не масштабы Китая, но мы потихоньку растем в объёмах. Отечественный чеснок в разы лучше Китайского по всем параметрам. Россия ни когда не производила чеснок в промышленных масштабах, эта культура для нас новая. Нету даже оборудования для выращивания и обработки чеснока, всё приходится везти из-за границы. Но мы справимся и составим конкуренцию китайцам.

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Гость

12:34:40 24-07-2024

Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... Пожалуй, плюсану

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Гость

12:38:18 24-07-2024

Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... Корейцы ?

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Элен без ребят

13:32:16 24-07-2024

Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... молодцы! успехов вам!

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Гость

14:40:17 24-07-2024

Чесноковод России (12:21:23 24-07-2024) Выращиваю чеснок в промышленных масштабах. Два гектара чесно... Вырастить чеснок мало, надо его ещё и продать. Мра крайне неохотно работает с поставщиками качественной продукции, да и вообще с теми, кто не вписывается в её круг поставщиков.

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Светлана

22:54:41 24-07-2024

Гость (14:40:17 24-07-2024) Вырастить чеснок мало, надо его ещё и продать. Мра крайне не... Да продайте по соседям))

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Гость

11:58:05 25-07-2024

"Чтобы одновременно собрать чеснок с большой площади, нужно 20-25 человек на гектар. Такой живой силы в России не хватает. Дожились. А где же наши 145 миллионов патриотически настроенных граждан? Согласно переписи?

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