Россиянам объяснили, почему молоко подорожало на 12%

Этот продукт эксперты отнесли к товарам первой необходимости

13 октября 2024, 11:15, ИА Амител

Молоко / Фото: pxhere.com/ru/photo/775112

С начала года стоимость молока в России выросла на 12%, как на пастеризованное, так и на стерилизованное. Об этом сообщает агентство ura.ru со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".

По мнению экспертов, на стоимость молока влияет несколько факторов, поскольку этот продукт относится к товарам первой необходимости. Средняя цена пастеризованного молока в розничной торговле составляет 82,3 рубля за килограмм, а стерилизованного – 104,4 рубля за килограмм, что на 12-12,7% выше, чем в прошлом году.

Самообеспеченность страны молоком составляет около 86%, что влияет на цены из-за роста потребления молочной продукции и спроса.

"Часть молока нам приходится импортировать из других стран", – отмечают специалисты.

Рынок избавляется от некачественной продукции и подделок, что увеличивает спрос на качественные молочные продукты и, как следствие, повышает цены.