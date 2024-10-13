Россиянам объяснили, почему молоко подорожало на 12%
Этот продукт эксперты отнесли к товарам первой необходимости
13 октября 2024, 11:15, ИА Амител
С начала года стоимость молока в России выросла на 12%, как на пастеризованное, так и на стерилизованное. Об этом сообщает агентство ura.ru со ссылкой на ассоциацию "Руспродсоюз".
По мнению экспертов, на стоимость молока влияет несколько факторов, поскольку этот продукт относится к товарам первой необходимости. Средняя цена пастеризованного молока в розничной торговле составляет 82,3 рубля за килограмм, а стерилизованного – 104,4 рубля за килограмм, что на 12-12,7% выше, чем в прошлом году.
Самообеспеченность страны молоком составляет около 86%, что влияет на цены из-за роста потребления молочной продукции и спроса.
"Часть молока нам приходится импортировать из других стран", – отмечают специалисты.
Рынок избавляется от некачественной продукции и подделок, что увеличивает спрос на качественные молочные продукты и, как следствие, повышает цены.
11:25:31 13-10-2024
А почему приемная цена медленно растет
11:27:31 13-10-2024
Пальма подорожала?
11:34:40 13-10-2024
Потому то коровы перешли на с 92 на 100 бензин . А он дороже.
11:39:52 13-10-2024
Молоко? Скажите кто в теме-в каком магазине купить хорошее молоко?
14:19:14 13-10-2024
Бдыщ... (11:39:52 13-10-2024) Молоко? Скажите кто в теме-в каком магазине купить хорошее м... в любом. Только то что не дешевле 50 р.
Или сливки...
21:25:21 13-10-2024
Шинник (14:19:14 13-10-2024) в любом. Только то что не дешевле 50 р.Или сливки...... Серьезно? Ни в каком хоть писят хоть стописят, в деревнях еще можно купить. В молоке за ночь в холодильнике, сверху слой сливок собирается (в настоящем). Подскажите в каком магазе купить такое молоко???
16:33:39 13-10-2024
Бдыщ... (11:39:52 13-10-2024) Молоко? Скажите кто в теме-в каком магазине купить хорошее м... Попробуйте "Белый замок". Магазины не называю, что бы не было рекламы магазинов.
11:59:08 13-10-2024
А если с этой не прокисающей жижи убрать бесполезный QRкод, на сколько этот бутзр, который импортозамещатели называют молоком, подешевеет???
За что ещё на шею русским этих прохвостов с наклейками садят ?
12:00:17 13-10-2024
И тем не менее инфляция за весь 2024г "не превысит 7,3%"!?
12:05:15 13-10-2024
Казалось бы, людей меньше-продуктов согласно ударному труду больше...Кто-то говорит неправду.
12:19:35 13-10-2024
Сказочные вруны. В страну дураков, на поле чудес выступать!
12:24:20 13-10-2024
все нормально, главное-объяснили.
13:08:16 13-10-2024
Нам всё время какие-то мифические эксперты что-то объясняют
13:13:42 13-10-2024
Как с яйцами, сами виноваты короче
13:36:07 13-10-2024
А масло сливочное на сколько?
15:30:55 13-10-2024
Владимир (13:36:07 13-10-2024) А масло сливочное на сколько?... Был в Москве 2 недели назад, там самое дорогое сливочное масло Белорусское стоит 800р. У нас с этой суммы стартует цена только. Но пенсии двойные именно в Москве
14:18:00 13-10-2024
Кто-то из явно из торговцев минусует комменты, хотя они справедливы. Не припоминаю, чтоб при СССР завозили молоко .Его у нас, кроме военного и послевоенного времени, всегда было - запейся.Даже в Томске, где я учился в 60-е.Были и молоко, кефиры всякие, снежки, варенцы,ещё что-то молочное.И самые дорогие были сливки.45 коп. за 0,5 л. А уж когда в Барнаул приезжал на каникулы, то здесь ещё больше был ассортимент и дешевле все молочные продукты на 10-25 коп.
17:52:59 13-10-2024
Гость. (14:18:00 13-10-2024) Кто-то из явно из торговцев минусует комменты, хотя они спр...
В военное время самое малое поголовье коров в РСФСР (1942г. ) было 10,2 млн. голов. В 2023 в России - 7,6 млн. голов. Вот и сравнивайте.
14:19:37 13-10-2024
Да, забыл чиновников поблагодарить за объяснение.
18:44:48 13-10-2024
Душат народ ценами и обдирают, все по плану.
19:08:00 13-10-2024
а масло сливочное почему на 100% за полгода подорожало не хотите ответить?
21:26:35 13-10-2024
Гость (19:08:00 13-10-2024) а масло сливочное почему на 100% за полгода подорожало не хо... Так масло из молока же ))
19:13:22 13-10-2024
Сливочное перевалило за 1000-1200 рублей за 1 кг. Зато утверждаем, что инфляция за год 7.3 процента. Вы боитесь индексировать пенсию, но с лёгкой руки повышаете тарифы на ЖКХ. Куда это всё приведёт?
09:26:53 14-10-2024
А фио есть у специалистов? И сколько их?
09:36:09 14-10-2024
Правительство своими законами и нововведениями уничтожает крестьянство как класс! Чего же ожидать ! Что, что а даже до навоза докопались! Всё захватывают всякие мираторги. Они же и цены диктуют . Ещё 20 - 30 лет и деревни не будет, молодежь кончается, остаются одни пенсионеры.
11:15:32 14-10-2024
Еще не все власть имущие купили виллы и яхты. А у них еще дети, любовницы.