Россиянам объяснили, почему нельзя закапывать мусор на даче

Многие дачники считают, что можно просто закопать мусор на своём участке

28 мая 2023, 08:37, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если закапывать мусор на даче, можно нарушить состояние почвы и общую экологию. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

"Для утилизации строительных отходов надо заказать специальную машину, которая вывезет по всем правилам. А вот закопать на участке можно ветки и листья, только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям", – пояснил депутат.

Он напомнил, что садоводство обязано иметь договор на вывоз мусора. Причём для крупногабаритного мусора необходимо вызывать специализированную машину.

Сжигать ветки и кусты на участке можно, но не везде. Место для открытого огня должно быть на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса, в 15 метрах от лиственного леса.