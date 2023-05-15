НОВОСТИОбщество

Правда ли, что дачникам придётся сносить бани и сараи после 1 сентября?

Вспомогательные постройки должны будут соответствовать требованиям, прописанным в постановлении правительства

15 мая 2023, 15:40, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые критерии, по которым сооружения (в том числе на дачах) будут относить к вспомогательным. Постройки должны будут соответствовать определённым требованиям, прописанным в постановлении правительства от 4 мая.

Какие постройки считаются вспомогательными, кроме бань и сараев, и есть ли вероятность, что дачникам придётся сносить их предстоящей осенью – читайте в материале amic.ru.

1

Какие постройки относятся к вспомогательным?

Вспомогательные постройки – это бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие хозяйственные постройки.
2

Каким требованиям должны соответствовать вспомогательные постройки?

Вспомогательные постройки должны соответствовать хотя бы одному из ряда критериев, прописанных в новом постановлении правительства.

Во-первых, такая постройка может быть предназначена для обслуживания основного сооружения, а также использоваться для бытовых и хозяйственных нужд.

"Как пример – здание завода или цеха (основное), и здание КПП, которое будет вспомогательным", – сказал "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Во-вторых, вспомогательная постройка может находиться на участке для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), блокированной жилой застройки или ведения "садоводства для собственных нужд".

Подробнее о земельных участках, на которых может располагаться вспомогательная постройка, можно прочитать по ссылке.

Постройка не должна требовать "установления санитарно-защитных зон".

3

Какие площадь и высота должны быть у вспомогательной постройки?

Постановлением определяются и допустимые габариты вспомогательных построек.

С предстоящей осени площадь вспомогательной постройки не должна превышать 1,5 тыс. кв. м. А её высота на приусадебном участке, где ведётся индивидуальное жилищное строительство, должна быть не больше трёх этажей или 20 метров.

Это касается абсолютно всех вспомогательных построек.

4

Надо ли дачникам готовиться к сносу бань и других вспомогательных построек?

Нет. Не волнуйтесь.

Если никаких грубых градостроительных или санитарных нарушений нет, все отступы от границ участков и границ основных построек соблюдены, то сносить баню и любую другую вспомогательную постройку не придётся. Об этом рассказал Чаплин.

5

Кстати, нужно ли вообще получать разрешение на вспомогательную постройку?

Нет, получать отдельное разрешение – к примеру, на строительство бани или летней кухни – не нужно. Но тем не менее вспомогательная постройка может быть включена в проектную документацию при строительстве жилого или садового дома.

Главное – соблюдать все упомянутые требования к вспомогательным постройкам, и тогда беспокоиться не о чем.

дачный сезон

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:49:59 15-05-2023

я понимаю что нифига не понимаю но там что то на богатом? Садовый дом в3 этажа и вспомогательные постройки не больше 1,5 тыс. кв. м.?? ну так то да, у всех такие дачи))))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:15:33 15-05-2023

Это скорее про то, что на дачном участке, в качестве подсобной сарайки, построен завод по производству стройматериалов.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:18 15-05-2023

Машины запретили мыть, хотя с машины только грязь смывается, которую подцепил на садовой дороге. Я думаю, что следущие постановления нашего правительства будут такие: Запретить мыться на садовых участках, запретить мыть посуду, запретить бассейны (там столько химии!!!!), и запретить участки меньше одного Га (сто соток).

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:46 15-05-2023

Гость (17:51:18 15-05-2023) Машины запретили мыть, хотя с машины только грязь смывается,... кто запретил мыть машины?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:33:48 16-05-2023

Может провокация к выборам?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров