Вспомогательные постройки должны будут соответствовать требованиям, прописанным в постановлении правительства

15 мая 2023, 15:40, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com

С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые критерии, по которым сооружения (в том числе на дачах) будут относить к вспомогательным. Постройки должны будут соответствовать определённым требованиям, прописанным в постановлении правительства от 4 мая.

Какие постройки считаются вспомогательными, кроме бань и сараев, и есть ли вероятность, что дачникам придётся сносить их предстоящей осенью – читайте в материале amic.ru.

1 Какие постройки относятся к вспомогательным? Вспомогательные постройки – это бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие хозяйственные постройки.

2 Каким требованиям должны соответствовать вспомогательные постройки? Вспомогательные постройки должны соответствовать хотя бы одному из ряда критериев, прописанных в новом постановлении правительства. Во-первых, такая постройка может быть предназначена для обслуживания основного сооружения, а также использоваться для бытовых и хозяйственных нужд. "Как пример – здание завода или цеха (основное), и здание КПП, которое будет вспомогательным", – сказал "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Во-вторых, вспомогательная постройка может находиться на участке для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), блокированной жилой застройки или ведения "садоводства для собственных нужд". Подробнее о земельных участках, на которых может располагаться вспомогательная постройка, можно прочитать по ссылке. Постройка не должна требовать "установления санитарно-защитных зон".

3 Какие площадь и высота должны быть у вспомогательной постройки? Постановлением определяются и допустимые габариты вспомогательных построек. С предстоящей осени площадь вспомогательной постройки не должна превышать 1,5 тыс. кв. м. А её высота на приусадебном участке, где ведётся индивидуальное жилищное строительство, должна быть не больше трёх этажей или 20 метров. Это касается абсолютно всех вспомогательных построек.

4 Надо ли дачникам готовиться к сносу бань и других вспомогательных построек? Нет. Не волнуйтесь. Если никаких грубых градостроительных или санитарных нарушений нет, все отступы от границ участков и границ основных построек соблюдены, то сносить баню и любую другую вспомогательную постройку не придётся. Об этом рассказал Чаплин.