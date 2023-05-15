Правда ли, что дачникам придётся сносить бани и сараи после 1 сентября?
Вспомогательные постройки должны будут соответствовать требованиям, прописанным в постановлении правительства
15 мая 2023, 15:40, Анастасия Бичакова
С 1 сентября 2023 года вступят в силу новые критерии, по которым сооружения (в том числе на дачах) будут относить к вспомогательным. Постройки должны будут соответствовать определённым требованиям, прописанным в постановлении правительства от 4 мая.
Какие постройки считаются вспомогательными, кроме бань и сараев, и есть ли вероятность, что дачникам придётся сносить их предстоящей осенью – читайте в материале amic.ru.
Какие постройки относятся к вспомогательным?
Каким требованиям должны соответствовать вспомогательные постройки?
Вспомогательные постройки должны соответствовать хотя бы одному из ряда критериев, прописанных в новом постановлении правительства.
Во-первых, такая постройка может быть предназначена для обслуживания основного сооружения, а также использоваться для бытовых и хозяйственных нужд.
"Как пример – здание завода или цеха (основное), и здание КПП, которое будет вспомогательным", – сказал "Российской газете" депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Во-вторых, вспомогательная постройка может находиться на участке для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок), блокированной жилой застройки или ведения "садоводства для собственных нужд".
Подробнее о земельных участках, на которых может располагаться вспомогательная постройка, можно прочитать по ссылке.
Постройка не должна требовать "установления санитарно-защитных зон".
Какие площадь и высота должны быть у вспомогательной постройки?
Постановлением определяются и допустимые габариты вспомогательных построек.
С предстоящей осени площадь вспомогательной постройки не должна превышать 1,5 тыс. кв. м. А её высота на приусадебном участке, где ведётся индивидуальное жилищное строительство, должна быть не больше трёх этажей или 20 метров.
Это касается абсолютно всех вспомогательных построек.
Надо ли дачникам готовиться к сносу бань и других вспомогательных построек?
Нет. Не волнуйтесь.
Если никаких грубых градостроительных или санитарных нарушений нет, все отступы от границ участков и границ основных построек соблюдены, то сносить баню и любую другую вспомогательную постройку не придётся. Об этом рассказал Чаплин.
Кстати, нужно ли вообще получать разрешение на вспомогательную постройку?
Нет, получать отдельное разрешение – к примеру, на строительство бани или летней кухни – не нужно. Но тем не менее вспомогательная постройка может быть включена в проектную документацию при строительстве жилого или садового дома.
Главное – соблюдать все упомянутые требования к вспомогательным постройкам, и тогда беспокоиться не о чем.
15:49:59 15-05-2023
я понимаю что нифига не понимаю но там что то на богатом? Садовый дом в3 этажа и вспомогательные постройки не больше 1,5 тыс. кв. м.?? ну так то да, у всех такие дачи))))
16:15:33 15-05-2023
Это скорее про то, что на дачном участке, в качестве подсобной сарайки, построен завод по производству стройматериалов.
17:51:18 15-05-2023
Машины запретили мыть, хотя с машины только грязь смывается, которую подцепил на садовой дороге. Я думаю, что следущие постановления нашего правительства будут такие: Запретить мыться на садовых участках, запретить мыть посуду, запретить бассейны (там столько химии!!!!), и запретить участки меньше одного Га (сто соток).
18:59:46 15-05-2023
Гость (17:51:18 15-05-2023) Машины запретили мыть, хотя с машины только грязь смывается,... кто запретил мыть машины?
07:33:48 16-05-2023
Может провокация к выборам?